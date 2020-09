Trầm cảm ở Hàn Quốc lên mức kỷ lục

Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, ngược đãi bản thân trong đại dịch, số ca trầm cảm trong 6 tháng đầu năm tăng đến mức kỷ lục.

Covid-19 mang đến nỗi lo bệnh tật, khủng hoảng thu nhập, mất việc làm, ám ảnh tâm thần, lo lắng bất an. Thống kê của chính phủ Hàn Quốc cho thấy số người cố ý ngược đãi bản thân trong nửa đầu năm 2020 tăng gần 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Số ca điều trị trầm cảm cũng đạt kỷ lục, hơn 595.000 người, tăng 5,8% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Tỷ lệ tự tử, vốn là vấn đề nhức nhối tại Hàn Quốc, cũng leo thang. Giới chuyên gia đặc biệt quan tâm đến những ca tự tử ở phụ nữ trong độ tuổi 20, chiếm 1.924 số trường hợp nửa đầu năm.

Bác sĩ Park Changmin, người sáng lập Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Seoul, cho biết: "Nỗi lo lắng, bất an nhất của họ là tương lai bất định trong thời điểm khó khăn này".

Ông Park nhận định: "Kể từ khi đại dịch bùng phát, mọi người trở nên lo lắng về công ăn việc làm. Thu nhập của họ giảm xuống, ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày. Đây dường như là xu hướng đang nổi lên".

Các chuyên gia chỉ ra rằng tỷ lệ tự tử ở phụ nữ trẻ đã tăng lên mức báo động vào tháng 4, thời gian cao điểm của Covid-19 tại Hàn Quốc. Trường học đóng cửa, công ty sắp xếp cho nhân viên làm việc tại nhà, các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, cơ hội tụ họp gia đình và bạn bè tiêu tan do tình trạng phong tỏa.

Một phụ nữ Seoul ngồi bên vệ đường sau khi thần tượng tự tử, tháng 12/2017. Ảnh: AP

Ông Park giải thích: "Giãn cách xã hội ở Hàn Quốc khác với những nước khác, nhưng chắc chắn nó đã dẫn đến tình trạng căng thẳng cao độ ở người dân. Các địa điểm gặp gỡ mọi người bị hạn chế nghiêm trọng".

Theo thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi, phụ nữ có ý định tự tử thường xuyên hơn nam giới gấp 1,5 lần. Năm ngoái, khoảng 60% số người nhập viện cấp cứu vì tình trạng này là nữ giới. Trong 6 tháng đầu tiên của đại dịch, phụ nữ Seoul trong độ tuổi 20 cố gắng tự tử nhiều gấp 5 lần so với bất cứ nhóm đối tượng nào khác.

Nếu không tiến đến quyết định tự tử, nhiều người chọn cách ngược đãi bản thân.

Theo giáo sư David Tizzard, khoa giáo dục tại Đại học Phụ nữ Seoul, Covid-19 đã chất thêm lớp căng thẳng khác lên một xã hội vốn đầy áp lực, đặc biệt đối với phụ nữ trẻ tuổi.

"Tôi không nghĩ rằng thủ phạm hoàn toàn là Covid-19. Hàn Quốc là nơi có tiêu chuẩn rất rõ ràng và cực đoan về vẻ đẹp của nữ giới. Nếu không đạt được chuẩn mực đó, họ sẽ chán nản".

Những áp phích thuộc Chiến dịch chống tự tử, được dán trên một cây cầu tại Seoul. Ảnh: AFP

Nhiều người cố gắng theo đuổi "hình ảnh hoàn mỹ". Đây không phải điều phổ biến ở các nền văn hóa khác. Sự ám ảnh đến mức cực đoan, cộng với tốc độ phát triển của mạng xã hội góp phần làm gia tăng tỷ lệ trầm cảm.

Tiến sĩ tâm thần Kwon Jun-soo cho biết các vấn đề về tâm lý như rối loạn lo âu hay trầm cảm phổ biến hơn hẳn ở nữ giới. "Khoảng 50-70% người tự tử có tiền sử trầm cảm. Khoảng 6/10 bệnh nhân trầm cảm là phụ nữ".

Giáo sư Jang Soong-nang, trường Cao đẳng Điều dưỡng Chữ thập đỏ, giải thích phụ nữ Hàn Quốc là đại diện cho lực lượng lao động không chính thức và được trả lương thấp. Nhìn chung, họ cảm thấy thiếu an toàn trong không gian công cộng. Nhiều người từng bị lạm dụng trong một mối quan hệ.

"Nói một cách đơn giản, xã hội Hàn Quốc còn khó khăn đối với phụ nữ", bà nói.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi đại dịch quét qua. Theo Lee Eun-ju, thuộc Đảng Công lý, lệnh giãn cách xã hội đã gây ra đau khổ về tinh thần. Bà cho rằng điều này nên được coi là "khủng hoảng xã hội", thay vì vấn đề cá nhân.

"Chính phủ nên đưa ra các biện pháp chuẩn bị và sẵn sàng điều trị. Đặc biệt đối với những gia đình trẻ, thu nhập thấp, cần cung cấp một hệ thống để họ dễ dàng tiếp cận dịch vụ, bao gồm tư vấn và hỗ trợ, hạ thấp ngưỡng nhận tham vấn y tế", bà nhận định.

Thục Linh (Theo DW)