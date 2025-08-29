Trainocate Vietnam thúc đẩy đổi mới giáo dục với Generative AI

Trainocate Vietnam tổ chức sự kiện về Generative AI, quy tụ chuyên gia và đại diện nhiều trường đại học, nhằm thúc đẩy đổi mới giáo dục, cá nhân hóa trải nghiệm cho học sinh, sinh viên.

Chương trình mang chủ đề "Tiên phong Đổi mới Giáo dục: Khai phá Sức mạnh AI cùng AWS", tổ chức ngày 1/8, quy tụ hơn 60 chuyên gia công nghệ, giảng viên và đại diện các trường đại học.

Sự kiện hướng đến mục tiêu thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) trong giáo dục, mở ra các giải pháp thực tiễn để cá nhân hóa trải nghiệm học tập, tối ưu hóa giảng dạy và phát triển kỹ năng số trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quyết, CEO Trainocate Vietnam cho biết, Generative AI đang là một trong những công nghệ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến giáo dục hiện đại. "Từ đó, đơn vị nhanh chóng thích ứng, triển khai để giúp cho trải nghiệm học tập của sinh viên và hoạt động giảng dạy của giảng viên được tối ưu hơn, hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn", vị đại diện nói.

Xuyên suốt sự kiện, các chuyên gia đã mang đến những góc nhìn đa chiều và các giải pháp cụ thể, biến những ý tưởng về AI từ lý thuyết đến thực tiễn.

Cụ thể, chuyên gia từ AWS giới thiệu tổng quan về hệ sinh thái dịch vụ AI/ML, đặc biệt là Amazon Bedrock - nền tảng giúp các tổ chức dễ dàng xây dựng và tùy biến ứng dụng GenAI. Đồng thời, chuyên gia cũng hướng dẫn cách áp dụng các công cụ này để xây dựng trợ lý học tập ảo, tự động hóa việc tạo giáo án và phân tích dữ liệu nhằm nâng cao trải nghiệm học tập

Để giúp khách hàng hiểu rõ hơn, đại diện eCloudvalley - đối tác dịch vụ cấp cao của AWS (AWS Premier Tier Services Partner) giới thiệu cách tập trung vào giải pháp AI Chatbot tích hợp sâu với hệ thống quản lý đào tạo của nhà trường. Chatbot có khả năng hỗ trợ tra cứu lịch học, điểm số, tài liệu môn học và đưa ra gợi ý học tập cá nhân hóa từ đó giúp giảm tải công việc cho giảng viên và các phòng ban chức năng.

Ở góc nhìn quốc tế, đại diện Pearson Higher Education đã giới thiệu giải pháp AI tích hợp trên nền tảng MyLab nhằm cá nhân hóa việc học. Hệ thống phân tích mức độ nắm bắt kiến thức và tốc độ tiếp thu của từng sinh viên để gợi ý bài tập, tài liệu phù hợp.

Công cụ này giúp sinh viên nắm vững kiến thức nhanh hơn, đồng thời củng cố những điểm còn hạn chế để từng bước làm chủ nội dung học tập. AI Study Tool được xem là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy động lực học tập và nâng cao chất lượng đào tạo đại học theo hướng cá nhân hóa.

Cuối chương trình, chuyên gia từ Trainocate giới thiệu nền tảng học tập AWS Skill Builder - công cụ đào tạo trực tuyến tiên tiến do Amazon Web Services phát triển. Đây là môi trường giả lập mạnh mẽ, cho phép người học thực hành các công nghệ như điện toán đám mây, AI, học máy mà không cần đầu tư hạ tầng phức tạp.

Chuyên gia hướng dẫn cách sử dụng nền tảng hiệu quả, từ đăng ký tài khoản, chọn lộ trình học phù hợp, đến tham gia các phòng lab thực hành và mô phỏng thực tế qua Cloud Quest, giúp người học rèn luyện kỹ năng qua các tình huống sát với môi trường doanh nghiệp.

Diễn giả đồng thời trình bày cách tận dụng AWS Skill Builder để học tập công nghệ một cách linh hoạt, bài bản và tiết kiệm chi phí, đặc biệt phù hợp với môi trường giáo dục và đào tạo hiện nay.

Không khí của sự kiện sôi động hơn trong phiên hỏi đáp. Các giảng viên và nhà quản lý giáo dục đặt ra nhiều câu hỏi thực tế về chi phí triển khai, vấn đề bảo mật dữ liệu sinh viên và cách để bắt đầu tích hợp AI vào chương trình giảng dạy hiện có. Điều này cho thấy sự quan tâm sâu sắc và mong muốn ứng dụng AI thực tiễn từ phía các đơn vị đào tạo.

Đại diện Trainocate, đối tác đào tạo ủy quyền của AWS nhận định sự kiện là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động sắp tới của đơn vị và AWS, nhằm cung cấp các chương trình đào tạo công nghệ chính hãng, giúp các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp Việt Nam không chỉ bắt kịp mà còn dẫn đầu trong những thay đổi công nghệ toàn cầu.

