Trailer 'Moana' bản người đóng gây tranh cãi

Một bộ phận khán giả cho rằng việc ra mắt bản remake "Moana" chưa cần thiết, số khác nhận xét tạo hình nhân vật chính thiếu tự nhiên.

Trong trailer phát hành hôm 23/3, Dwayne Johnson (nghệ danh The Rock) xuất hiện trong vai á thần Maui với mái tóc dài và hình xăm giống nhân vật bản hoạt hình. Đoạn giới thiệu còn có sự góp mặt của diễn viên Catherine Laga'aia trong vai chính, cùng các nhân vật như cua Tamatoa, lợn Pua, gà trống Hei Hei.

Trailer 'Moana' bản người đóng Trailer "Moana" bản người đóng, dự kiến ra mắt ngày 10/7. Video: CGV

Theo IGN, nhiều khán giả cho rằng không cần thiết để triển khai bộ phim vào thời điểm này. Bản đầu tiên ra mắt năm 2016, phần tiếp theo phát hành năm 2024 thành công khi đạt hơn một tỷ USD toàn cầu. Ở phần bình luận YouTube, một tài khoản viết: "Làm lại một phim hoạt hình CGI chưa đầy 10 năm tuổi thành phiên bản vẫn nặng kỹ xảo thì có ý nghĩa gì?".

Trên Threads, nhiều ý kiến cho rằng tạo hình của The Rock chưa chân thực. Một số khán giả nhận xét gương mặt và bộ tóc của diễn viên tạo cảm giác như được xử lý bằng công nghệ số, làm dấy lên nghi vấn về mức độ phụ thuộc vào CGI.

Trên X, một người so sánh hình ảnh diễn viên Catherine Laga'aia với ảnh cắt từ trailer, nhận xét: "Tóc của cô ấy ngoài đời đẹp mà. Trong phim giống như được xử lý AI để trở nên thẳng hơn". Một người khác bình luận: "Mái tóc là một trong những điểm nổi bật trong thiết kế nhân vật bản hoạt hình, êkíp nên giữ lại điều này". Ngoài ra, khán giả cho rằng phần hình ảnh chưa tận dụng tốt bối cảnh thực tế, thiếu màu sắc so với bản hoạt hình gốc.

Diễn viên Catherine Laga'aia đóng vai Moana. Ảnh: Alexei Hay/Disney Studios

Tác phẩm do Thomas Kail đạo diễn, với sự tham gia sản xuất của Auli'i Cravalho và Lin-Manuel Miranda - những người đứng sau thành công của bản hoạt hình. Nội dung xoay quanh hành trình Moana rời đảo Motunui, vượt đại dương tìm á thần Maui nhằm lấy lại trái tim của mẹ đất Ta Fiji, cứu lấy quê hương khỏi diệt vong.

Disney nhiều lần chuyển thể các phim hoạt hình kinh điển sang phiên bản người đóng từ thập niên 1990. Những bản remake thường giữ nguyên cốt truyện gốc, sử dụng diễn viên thật kết hợp công nghệ CGI để tăng tính chân thực về hình ảnh. Tính đến nay, hãng thực hiện hơn 15 dự án dạng này, tiêu biểu như 101 chú chó đốm, Cinderella, The Jungle Book, Beauty and the Beast, Aladdin, The Lion King, Mulan, The Little Mermaid và Snow White.

Cát Tiên (theo IGN, Digital Spy)