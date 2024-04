Trailer hé lộ phản diện 'Deadpool & Wolverine'

Em sinh đôi của giáo sư X - ác nhân Cassandra Nova, có sức mạnh ngoại cảm - là phản diện chính của "Deadpool & Wolverine".

Trailer 'Deadpool & Wolverine' Trailer "Deadpool 3", nhân vật Cassandra Nova xuất hiện từ phút 1:39. Tác phẩm sẽ ra mắt trong nước ngày 26/7. Video: Marvel Studio

Trong trailer phát hành ngày 23/4, Cassandra Nova (Emma Corrin đóng) xuất hiện với tạo hình giống với truyện tranh. Cô lập căn cứ ở The Void - không gian từng xuất hiện trong Loki (2021), do He Who Remains (Jonathan Majors) cai trị.

Trong nguyên tác, Cassandra Nova có năng lực đọc suy nghĩ và thao túng tâm trí, ngoại cảm, sao chép DNA, xuất hồn ra khỏi cơ thể, xuyên qua vật thể rắn và tự hồi phục vết thương. Cô còn có thể kiểm soát tâm trí, xóa ký ức, làm tê liệt thần kinh đối phương và khả năng phát hiện dị nhân trong bán kính gần.

Theo ScreenRant, nếu tác phẩm khai thác sức mạnh phản diện theo truyện tranh, Nova sẽ là một trong những tên ác nhân đáng sợ nhất trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Deadpool (trái) đối đầu phản diện Cassandra Nova trong phim mới. Ảnh: The Direct/Marvel Studio

Ngoài Cassandra Nova, tác phẩm còn đánh dấu sự trở lại của Lady Deathstrike (X2: X-Men United, 2003) và Azazel (X-Men: First Class, 2011). Dù xuất hiện ngắn ngủi trong trailer, người hâm mộ suy đoán cả hai làm việc dưới trướng của Nova.

Deadpool & Wolverine lấy bối cảnh sau các sự việc trong phần hai, Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds đóng) chọn sống cuộc đời bình thường với những người yêu quý. Thế nhưng, đội đặc vụ thuộc Cơ quan Phương sai Thời gian (TVA) xuất hiện, bắt cóc Deadpool và đưa nhân vật chính vào MCU.

TVA là tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ Dòng thời gian Thiêng liêng (Sacred Timeline) và tuân theo sắp đặt của He Who Remains. Tuy nhiên, Loki (Tom Hiddleston) trở thành chủ nhân mới của dòng thời gian này sau các sự việc diễn ra trong hai mùa phim Loki (2021-2023).

Không thể một mình chiến đấu với thế lực tà ác, Deadpool tìm đến Wolverine (Hugh Jackman thủ vai) để tìm sự giúp đỡ. Ban đầu, cả hai bất đồng vì tính cách đối lập. Sau những trận đấu tay đôi, cả hai miễn cưỡng bắt tay nhau bảo vệ hòa bình thế giới.

Trailer 'Deadpool 3' Trailer đầu tiên của tác phẩm giới thiệu Deadpool và Wolverine. Video: Marvel Studio

Series Deadpool có nhiều pha bạo lực, vẽ chân dung nhân vật vừa gây cười vừa lấy nước mắt người xem. Phim ra mắt lần đầu năm 2016, có kinh phí 58 triệu USD, nội dung theo chân Wade Wilson tìm cách trả thù Ajax (Ed Skrein), kẻ biến Wade thành dị nhân.

Phần đầu tiên thu hơn 782 triệu USD toàn cầu, trở thành phim xếp hạng R (không dành cho người dưới 17 tuổi) ăn khách nhất thời điểm đó. Phần thứ hai tập trung vào việc Deadpool tập hợp tổ chức X-Force để chống lại âm mưu của Cable (Josh Brolin đóng), đạt 734 triệu USD.

Quế Chi (theo ScreenRant)