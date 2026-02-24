Trái tim xuyên Việt hồi sinh bé 11 tuổi

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM thực hiện thành công ca ghép tim từ một người hiến tại Hà Nội hồi sinh em bé 11 tuổi, rạng sáng mùng 7 Tết.

Đây là ca ghép tim thứ 9 từ người hiến chết não, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. Bệnh nhi là bé trai 11 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối đang trong tình trạng nguy kịch.

Hành trình hồi sinh sự sống bắt đầu chiều mùng 6 Tết, khi bệnh viện nhận thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia về một trái tim hiến tặng tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), phù hợp với bé. Tình trạng người hiến không ổn định, nếu kéo dài thời gian hồi sức chết não sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tạng. Thời gian cấp bách, đòi hỏi các êkíp liên quan phải vận hành với tốc độ cao nhất.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM kích hoạt quy trình ghép tim khẩn cấp. Trong vòng hơn một giờ, êkíp gồm các phẫu thuật viên tim mạch, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tập trung đầy đủ và di chuyển ra Hà Nội trên chuyến bay gần nhất. Lúc này, nhiều y bác sĩ đang trong kỳ nghỉ Tết hoặc vừa trở lại thành phố đã chủ động nhận lệnh điều động, quay lại bệnh viện tham gia ca ghép tim.

Trái tim người hiến được vận chuyển về đến TP HCM lúc 3h45 sáng mùng 7 Tết. Tại phòng mổ, êkíp phẫu thuật đã chờ sẵn để tiến hành ca ghép. Một giờ sau, trái tim đã đập lại trong lồng ngực em bé với những nhịp đập mạnh mẽ và đều đặn.

Sau ghép, huyết động ổn định, bệnh nhi đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức.

Các bác sĩ phẫu thuật ghép tim cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã thực hiện 214 ca ghép tạng, gồm 97 ca ghép thận, 108 ca ghép gan và 9 ca ghép tim.

Mỹ Ý