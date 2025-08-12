Trái tim người phụ nữ đầy yêu thương, cần sẻ chia

Tôi không tìm kiếm điều gì cao sang, chỉ mong gặp người thật lòng, nghiêm túc, có thể bắt đầu từ tình bạn, từ sự thấu hiểu và đồng cảm.

Tôi là người phụ nữ 46 tuổi, sống ở TP HCM, đã ly hôn vì từng bị phản bội. Ngoại hình rất bình thường, không đẹp, tính cách vui vẻ, hoạt bát, đôi khi có chút tự ti. Hiện tôi sống cùng hai con, các cháu đã lớn và bắt đầu có cuộc sống riêng. Nhiều năm qua tôi dồn hết thời gian và tâm sức cho con cái, chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm riêng. Nhưng khi các con trưởng thành, tôi mới cảm nhận rõ sự trống vắng, những lúc ốm đau thèm một lời hỏi han, những buổi cuối tuần thèm một người cùng trò chuyện, đi dạo, ăn uống đơn giản mà đầy ấm áp. Tôi thèm cảm giác có một người bạn đời để cùng chia sẻ vui buồn, cùng đồng hành qua chặng đường còn lại.



Tôi không tìm kiếm điều gì cao sang. Chỉ mong gặp được một người thật lòng, nghiêm túc, có thể bắt đầu từ tình bạn, từ sự thấu hiểu và đồng cảm. Tôi không vội vàng, không tin vào kiểu quen nhau một lần rồi "yêu luôn, cưới luôn". Tôi nghĩ, dù ở tuổi nào, tình cảm cũng cần có thời gian tìm hiểu để xây dựng, thì mới bền vững. Tôi cũng không đặt nặng chuyện phải kết hôn thêm lần nữa. Nếu duyên đủ sâu, điều gì đến sẽ đến. Còn nếu chỉ dừng lại ở tri kỷ cùng trò chuyện, đồng hành, chăm sóc lẫn nhau, với tôi như vậy đã là hạnh phúc.



Tôi chia sẻ điều này không phải vì buồn bã yếu đuối mà vì tôi biết mình xứng đáng có cơ hội được yêu thương lần nữa, như bao người khác. Nếu ai đó cũng cô đơn, cần một người bên cạnh, có thể cho nhau một cơ hội để bắt đầu từ sự chân thành. Xin đừng vội đánh giá tôi qua tuổi tác hay quá khứ. Tôi không tìm sự hoàn hảo, tôi tìm một người đủ tử tế để lắng nghe, kiên nhẫn để hiểu và chân thành để gắn bó.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ