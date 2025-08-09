Trái tim em đủ lặng, đủ chín để gặp anh

Mong anh hãy là người tử tế, biết kính trên nhường dưới, biết trân trọng tình yêu và không buông tay khi bão giông kéo tới.

Gửi anh, người sẽ nắm tay em đi qua năm tháng! Em không biết anh đang ở đâu, đang làm gì, hay từng bước vào đời em rồi mà em chưa nhận ra. Nhưng em tin, nếu trái tim mình đủ lặng, đủ chín, em sẽ nhận ra anh, người dành cho mình. Em không cần một tình yêu ồn ào hay những lời hứa lớn lao.

Điều em mong nhất, là một người đàn ông đủ điềm tĩnh, hiểu biết, chung thủy, người sẽ lắng nghe những điều em nói, âm thầm ghi nhớ những điều nhỏ bé khiến em mỉm cười. Em từng một mình bước qua những ngày khó khăn. Em học cách trung thực với chính mình, phát triển bản thân, yêu thương gia đình, mong anh cũng vậy. Chúng ta không cần giống nhau, chỉ cần cùng nhìn về một phía, cùng tin rằng tình yêu thật sự là sự bình an có thật, là nơi để trở về, là nguồn cảm hứng để cả hai không ngừng lớn lên.

Nếu một ngày nào đó anh đến, em không mong anh hoàn hảo, chỉ mong anh sẵn lòng trưởng thành cùng em; hãy là người tử tế, biết kính trên nhường dưới, biết trân trọng tình yêu và không buông tay khi bão giông kéo tới. Em ở đây, vẫn đang sống tử tế, vẫn chăm sóc cho chính mình, vẫn giữ chỗ cho anh trong trái tim, không vội vàng nhưng không bỏ cuộc.

Chúng ta sẽ gặp nhau đúng lúc, đúng người, em tin đó sẽ là điều xứng đáng nhất trong hành trình làm một người phụ nữ có giá trị.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ