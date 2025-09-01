Trái ngược Hà Nội, nhiều điểm du lịch vắng khách dịp 2/9

Trong khi thủ đô đông nghịt du khách đổ về xem đại lễ, các "thủ phủ du lịch" như Nha Trang, Sầm Sơn, Cát Bà lại ghi nhận lượng khách sụt giảm trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Hai ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài bốn ngày (30/8 - 2/9), Khánh Hòa, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất cả nước, các tuyến đường, cảng tàu thuyền thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn ứ như nhiều kỳ nghỉ khác. Biển Nha Trang các kỳ nghỉ khác thường không có chỗ đứng, nay vắng vẻ hơn nhiều. Lượng khách ngoại tỉnh chủ yếu là tự túc, theo gia đình, di chuyển bằng xe cá nhân từ TP HCM.

Biển Nha Trang các kỳ nghỉ thường không có chỗ đứng, nay vắng vẻ hơn nhiều. Ảnh: Long Cung

Ông Trần Văn Phú, Trưởng phòng Quản lý Bến tàu du lịch Nha Trang, cho hay trong ngày đầu nghỉ lễ chỉ có hơn 4.000 khách đi tham quan các đảo. Số lượng này thấp hơn nhiều so với các kỳ lễ trước và thậm chí chưa bằng ngày thường mùa cao điểm hè. Một số điểm tham quan nổi tiếng như Tháp Bà Ponagar, Bảo tàng Hải Dương học cũng ít khách.

Tại Quảng Trị, do ảnh hưởng của bão số 6, mực nước sông dâng cao, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng dừng đón khách tại các điểm du lịch do đơn vị quản lý, gồm động Phong Nha, động Tiên Sơn, sông Chày - hang Tối, suối Nước Moọc. Một số lượng nhỏ khách du lịch đã đến đây chỉ tập trung ăn uống tại các nhà hàng còn mở như Sơn Đoòng (tại bến thuyền Phong Nha), Dark Cave, Suối Moọc.

Tương tự, tại phường Sầm Sơn (Thanh Hóa), bãi biển hầu như không có người tắm, các nhà hàng, quán ăn sát biển đều đóng cửa, nhiều điểm vui chơi và dịch vụ du lịch cũng không hoạt động. Một nhóm khách từ Hà Nội đến Sầm Sơn ngày 30/8 cho biết khu vực này bị ảnh hưởng liên tiếp bởi hai cơn bão nên thời tiết vẫn xấu, mây mù, trời mưa và biển động. Ngày 31/8 trời bắt đầu hửng nắng, tuy nhiên nơi này vẫn vắng vẻ, lượng khách đến Sầm Sơn không có sự gia tăng đáng kể.

Ở khu vực phía Bắc, hầu hết khách du lịch tập trung về Hà Nội khiến các điểm du lịch vốn đông đúc nay vắng vẻ. Ghi nhận hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ, bến phà Đồng Bài - Cái Viềng (TP Hải Phòng), không còn cảnh tài xế đợi 4-5 tiếng để lên phà ra Cát Bà như dịp hè vừa qua và các kỳ nghỉ khác trong năm.

"Tôi chỉ phải đợi khoảng 45 phút", một du khách từ Hà Nội cho biết. Đường dẫn ra bến phà Đồng Bài có khoảng 50-70 ôtô, hết cảnh hàng trăm ôtô xếp hàng từ sáng đến trưa như mọi khi. Chiều 30/8 do thời tiết xấu, phà Đồng Bài phải tạm dừng, đến sáng 31/8 hoạt động trở lại bình thường.

Tại Quảng Ninh, tổng số khách du lịch trong hai ngày nghỉ lễ đạt 211.000 lượt, bằng 74% so với cùng kỳ, tổng thu du lịch đạt 580 tỷ đồng, bằng 90% so với cùng kỳ.

Giải thích hiện tượng vắng khách ở nhiều điểm du lịch, ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên, Chi hội phó Chi hội Lữ hành Nha Trang - Khánh Hòa, cho hay nguyên nhân là nhiều gia đình chọn nghỉ ngơi tại nhà hoặc về quê nhân dịp lễ. Ngoài ra, sự kiện 80 năm Quốc khánh cũng tạo thành làn sóng khách tập trung về Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Anh Việt Hùng, giám đốc một công ty du lịch tại Hà Nội, cho biết dịp 2/9 năm nay khách miền Bắc chủ yếu đến Hà Nội. Nhiều người ở thủ đô cũng không di chuyển đợt này vì muốn ở lại xem diễu binh. Ngoài ra, dịp 2/9 gần với ngày khai giảng nên nhiều gia đình cũng muốn trẻ con chuẩn bị cho năm học mới.

Nhiều điểm du lịch cả nước thông thoáng đầu kỳ nghỉ lễ 2/9 Bãi biển Sầm Sơn ngày 30/8. Video: Hà Minh Một vài địa phương ghi nhận lượng khách tương đương các kỳ nghỉ trong năm. Chiều 31/8, không khí tại phường Vũng Tàu náo nhiệt hơn với gần 70.000 lượt khách, sau một ngày ảm đạm. Các tuyến đường Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, Lê Hồng Phong, Hạ Long, Trần Phú, phương tiện nối dài, di chuyển chậm. Các quán ăn hải sản, cà phê ven biển tấp nập, buổi trưa nhiều nơi kín chỗ. Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu, cho biết đã cử người đảm bảo công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và cứu hộ cứu nạn để phục vụ cao điểm du khách. Tại Đăk Lăk (Phú Yên cũ), ngày 30/8 các cơ sở lưu trú, bãi giữ xe tại phường Tuy Hòa, khá đông. Khách đến chủ yếu từ Gia Lai, TP HCM. Khách sạn, homestay khu vực gần biển đạt công suất phòng khoảng 80%. Đại diện khách sạn Apec Mandala Wyndham Phú Yên cho hay lượng phòng lưu trú đạt 80%, trong đó khách ở Tây Nguyên chiếm 50%. Thời gian khách lưu trú chủ yếu ngày 30 và 31/8. Dịp này chủ yếu khách đến từ các tỉnh phía Nam có cao tốc thông suốt nên di chuyển thuận tiện. Với tình hình thời tiết ở miền Trung trong hai ngày tới dự báo sẽ nắng ráo sau bão, nhiều khả năng các điểm du lịch tại khu vực này sẽ bắt đầu thu hút được du khách đến nghỉ ngơi, vui chơi trong những ngày cuối của kỳ nghỉ.

Nhóm phóng viên