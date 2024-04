Trải nghiệm Yamaha PG-1 tại đèo Mã Pí Lèng

Khoảng 800 người tham gia sự kiện offline, cùng du khách và người dân Hà Giang trải nghiệm mẫu xe máy Yamaha PG-1, theo công bố từ hãng.

Sự kiện trải nghiệm xe được Yamaha Việt Nam tổ chức dành riêng cho mẫu xe máy PG-1 mới ra mắt của hãng. Địa điểm đặt tại một quán café, điểm dừng chân giữa đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang) cùng hàng chục chiếc PG-1 được chuẩn bị sẵn.

Một nhóm người dùng trải nghiệm Yamaha PG-1 trong sự kiện ở đèo Mã Pí Lèng.

Theo công bố từ hãng, sự kiện tổ chức trong hai ngày (13-14/4) đã thu hút khoảng 800 người tham dự. Bên cạnh buổi offline của nhóm người dùng PG-1 (Wanderluster), hãng tổ chức trải nghiệm xe dành cho các du khách và người dân Hà Giang. Đoàn trải nghiệm chinh phục đỉnh đèo Mã Pí Lèng, kết hợp tham quan một số điểm dừng chân nổi tiếng như làng H’Mông Pả Vi, tượng đài Hạnh Phúc, hẻm Tu Sản...

"Khung cảnh rừng núi Hà Giang hùng vĩ khiến mọi người trong đoàn cảm thấy đầy hứng khởi, phù hợp với tinh thần khám phá, ưa trải nghiệm của mẫu xe PG-1", một thành viên trong đoàn trải nghiệm cho biết. "Mẫu xe trang bị các tính năng phù hợp offroad như giảm xóc trước linh hoạt, lốp gai bản to, ghi-đông trần có góc lái rộng... giúp mọi người trong đoàn tự tin trải nghiệm các địa hình hiểm trở trong chuyến đi".

Sự kiện quy tụ hàng trăm người dùng Yamaha PG-1.

Tại sự kiện, người tham dự đang sở hữu PG-1 có thể tham gia cuộc thi độ xe "Customize Your Bike – Flex Your Style" do Yamaha Motor tổ chức. Cuối chương trình, hãng tổ chức đêm gala thân mật, nhằm tăng kết nối và giao lưu giữa những chủ sở hữu xe.

PG-1 được Yamaha Motor định vị là dòng "cào cào" cỡ nhỏ, có khả năng đáp ứng những chuyến offroad nhẹ nhàng, thiết kế mang kiểu dáng Scrambler cá tính. Mẫu xe này trang bị động cơ xi lanh đơn, 4 thì, SOHC, dung tích 115 phân khối, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử. Công suất tối đa 8,8 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Hộp số 4 cấp.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của PG-1 là 1,69 lít/100 km.

Yamaha PG-1 có giá bán từ 30,5 triệu đồng, 3 tùy chọn phiên bản gắn phụ kiện và 6 màu sắc đa dạng.

Quang Anh

Ảnh: Yamaha Motor Việt Nam