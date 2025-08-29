Trải nghiệm y tế thông minh tại triển lãm thành tựu đất nước

Ngày 28/8, nhiều người dân tham gia trải nghiệm tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đông Anh. Gian hàng của Bộ Y tế trưng bày, giới thiệu nhiều công nghệ hiện tại trong y tế. Trong đó, điểm nhấn là công nghệ độc đáo là kính thực tế tăng cường Hololens.

PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, sau khi trải nghiệm công nghệ, cho hay thiết bị này cho phép bác sĩ tuyến dưới kết nối trực tiếp với chuyên gia Bạch Mai theo thời gian thực. Qua trường nhìn trong suốt của kính, chỉ dẫn của bác sĩ hiện lên trực tiếp tại vị trí cần thao tác, giúp xử trí chính xác và kịp thời hơn.

"Công nghệ này giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, giảm chuyển tuyến không cần thiết, đồng thời tạo điều kiện đào tạo lâm sàng trực tuyến, biến mỗi ca bệnh thành một 'lớp học tại giường'", bác sĩ nói.

Cụ thể, mỗi lần bác sĩ tuyến dưới thăm khám ca bệnh có kết nối AR là một lần bác sĩ tuyến trên "cầm tay chỉ việc" ngay tại chỗ, hướng dẫn về triệu chứng, cách chẩn đoán, chỉ định cận lâm sàng, kết luận và phác đồ điều trị. Thông qua thực hành như vậy, kiến thức và trình độ của bác sĩ y tế cơ sở sẽ được cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh đó, với những ca bệnh nặng nguy kịch đòi hỏi can thiệp chuyên khoa ngay lập tức, hệ thống AR có thể cứu sống người bệnh khi kết nối kịp thời chuyên gia vào hỗ trợ, đặc biệt trong tình huống khẩn cấp mà chuyên gia không thể có mặt tại chỗ.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan và GS Đào Xuân Cơ trải nghiệm kính thực tế tăng cường trong khám chữa bệnh. Ảnh: Thế Anh

Từ nhiều năm nay, tình trạng quá tải tuyến trung ương khiến bệnh nhân từ khắp cả nước phải đổ về Hà Nội và TP HCM, dù nhiều ca hoàn toàn có thể xử lý tại địa phương. Công nghệ thực tế tăng cường giúp giải quyết bất cập này. Thay vì đưa bệnh nhân đến với chuyên gia, công nghệ sẽ đưa chuyên gia đến với bệnh nhân.

Người dân ở bất kỳ đâu chỉ cần kết nối Internet là có thể được thăm khám bởi các chuyên gia hàng đầu. Đây là giải pháp tiết kiệm chi phí, giảm thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng điều trị. Đồng thời, mỗi ca bệnh có kết nối AR cũng là một buổi "đào tạo thực hành trực tiếp" giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế tuyến dưới.

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng công nghệ thực tế tăng cường hoàn toàn có thể nhân rộng tại nhiều trung tâm, cơ sở y tế. Việc tích hợp thêm các thiết bị AR tiên tiến sẽ càng tăng hiệu quả kết nối giữa bệnh viện trung ương với tuyến dưới, nhất là trong các lĩnh vực chuyên sâu.

"Sự kiện trưng bày công nghệ tại triển lãm lần này sẽ là cơ hội để công chúng chứng kiến tương lai của y tế số, nơi ranh giới giữa khoảng cách địa lý và trình độ chuyên môn dần được xoá nhòa nhờ đổi mới sáng tạo", bác sĩ Giáp nói.

Tại triển lãm, khách tham quan còn có thể theo dõi hành trình 80 năm hình thành và phát triển của y tế nước nhà - từ những trạm xá dã chiến trong kháng chiến, các dấu mốc quan trọng như thanh toán bệnh đậu mùa, bại liệt, khống chế SARS, cho tới những thành tựu nổi bật trong ghép tạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ in 3D và chuyển đổi số y tế.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, gian triển lãm không chỉ mang đến trải nghiệm ấn tượng cho người tham quan, mà còn là nơi "khoe" trọn vẹn vai trò, đóng góp của ngành y tế trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, gắn với thành tựu 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Điểm nhấn đặc biệt tại gian trưng bày Bộ Y tế là khu trải nghiệm thực tế ảo kết hợp ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh hoàn toàn miễn phí. Người dân có thể mang file CT cá nhân đến, kỹ thuật viên sẽ xử lý dữ liệu và chỉ sau 1-2 phút, hệ thống đưa ra kết quả chẩn đoán với thông số và hình ảnh cụ thể.

Ứng dụng này có khả năng phát hiện khối u, tổn thương phổi chính xác tới 98%, hỗ trợ phát hiện sớm ung thư phổi nhờ phân tích đồng thời ảnh CT, nội soi và mô bệnh học, đồng thời chẩn đoán các bệnh tim mạch phức tạp như nhồi máu cơ tim. Đây là kết quả nghiên cứu cấp Nhà nước do Bệnh viện Bạch Mai thực hiện và trực tiếp phục vụ người dân tại Triển lãm.

Người dân tham gia khám chữa bệnh tại triển lãm. Ảnh: Phan Dương

Ngoài trải nghiệm các công nghệ hiện đại của ngành y, người dân tham quan còn được khám sàng lọc miễn phí ở ba chuyên khoa: tim mạch (đo huyết áp, tư vấn nguy cơ bệnh lý), da liễu (soi da, tư vấn chăm sóc bằng công nghệ hiện đại) và cơ xương khớp (khám và siêu âm khớp 3-4D, hỗ trợ phát hiện tổn thương sớm).

Như bà Đặng Thị Long, 71 tuổi ở Hà Nội, bị đau nhức thắt lưng, rẽ vào khu khám của Bệnh viện Bạch Mai để trải nghiệm. Bác sĩ Nguyễn Đức Phong, người trực tiếp khám cho bà cho biết máy siêu âm sử dụng ở triển lãm có nhiều chức năng mới, phù hợp với nhiều loại đầu dò khác nhau, quét được vùng rộng, đánh giá độ đàn hồi của mô, thể hiện bằng màu sắc, phát hiện tổn thương nhỏ nhất.

Hay chị Hải Anh cũng trải nghiệm máy phân tích da. Nhờ AI hỗ trợ, máy đã phản ánh tuổi da, biểu hiện lão hó da, hay nếp nhăn, lỗ chân lông, giúp chính xác hơn mắt thường. Kết quả được trả qua app bạch Mai care - một công cụ quản lý hồ sơ sức khỏe toàn diện mà bệnh viện đã áp dụng gần đây.

Bên cạnh đó, khách tham quan còn có thể đăng ký hiến máu, hiến mô tạng ngay tại khu vực trải nghiệm, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia vì sức khỏe cộng đồng.

Lê Nga - Phan Dương