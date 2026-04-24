Trải nghiệm xe VinFast tại giải chạy Cần Giờ dịp 30/4

VinFast trưng bày, tổ chức lái thử và trải nghiệm các dòng xe điện của hãng tại VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026, từ ngày 29/4 đến 1/5.

Diễn ra vào dịp nghỉ lễ, giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 là dịp để các runner, du khách trải nghiệm không gian, điểm đến mới tại Vinhomes Green Paradise.

Trong sự kiện này, VinFast cũng trưng bày, tổ chức lái thử và trải nghiệm hàng loạt dòng xe của hãng, gồm: VF 3, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, xe gia đình VF MPV 7, xe chở hàng EV Van... Khu vực trưng bày VF 8 và VF 9 có chủ đề "Mãnh liệt vì tương lai xanh", người tham dự được trải nghiệm không gian tiểu cảnh cắm trại độc đáo.

VinFast mang dải sản phẩm đa dạng đến VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 để khách tham quan trải nghiệm. Ảnh: VinFast

Tại đây, người tham dự sẽ được khám phá chế độ cắm trại trên xe, khả năng tiết kiệm năng lượng, các tính năng đi kèm như: điều hòa tích hợp lọc bụi mịn, màn hình trung tâm cỡ lớn, đa dạng tiện nghi giải trí... Hãng cũng tổ chức các hoạt động như workshop, gắp thú, minigame tương tác cho gia đình.

Người tham dự cũng có dịp chiêm ngưỡng đoàn xe VF 8 và VF 9 diễu hành từ trung tâm TP HCM hướng về Cần Giờ, sáng 30/4. VinFast VF 8 cũng là mẫu xe được lựa chọn để dẫn đoàn runners trên đường chạy ngày 1/5.

Vận động viên và du khách đến Cần Giờ dịp này sẽ có cơ hội khám phá phố đi bộ thu nhỏ, gian hàng ẩm thực, không gian check-in và nhiều hoạt động giải trí. Tối 30/4, Vinhomes Green Paradise tổ chức chương trình âm nhạc và bắn pháo hoa ven biển.

Cung đường chạy tại VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026. Ảnh: VinFast

Trong sự kiện này, VinFast giới thiệu đến người tham dự chương trình ưu đãi của hãng, mức hỗ trợ 6-10% giá bán tùy mẫu xe, tương đương khoản giảm trừ đến hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, người dùng hưởng đặc quyền miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm V-Green toàn quốc trong 3 năm, tối đa 10 lần một tháng, đến ngày 10/2/2029.

VinFast cũng áp dụng ưu đãi trả góp 0 đồng vốn đối ứng, lãi suất cố định 5-7% một năm, áp dụng trong 3 năm đầu, thay cho ưu đãi giảm giá 6-10% giá bán.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ diễn ra ngày 1/5 với bốn cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Đây là lần đầu tiên hệ thống giải được tổ chức tại Cần Giờ – khu vực có hệ sinh thái rừng ngập mặn và biển đặc trưng của TP HCM. Giải mở cổng từ cuối tháng 3, chỉ trong 10 ngày đã đạt đủ số lượng VĐV đăng ký.

Khu vực tổ chức nằm trong đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, nơi cũng là điểm xuất phát và về đích của giải.

Quang Anh