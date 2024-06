Trải nghiệm 'vượt mong đợi' với hạng thương gia mới của Vietjet

Hai lần bay tới TP HCM bằng hạng thương gia (Business) của Vietjet, Brown (doanh nhân 45 tuổi, Australia), luôn hài lòng với những trải nghiệm vượt mong đợi.

9h, Mason Brown đi taxi đến Kingsford Smith - sân bay ngay sát bờ vịnh Botany xinh đẹp, trong cái lạnh chỉ 11 độ C của mùa đông Australia. Tại quầy thủ tục của Vietjet, quá trình diễn ra chưa đến 5 phút do được bố trí lối đi riêng, ưu tiên qua cổng an ninh. Với những khách thương gia như ông, thời gian là "vàng" nên đặc quyền này giúp tiết kiệm nhiều thời gian, không cần phải xếp hàng. Vào bên trong nhà ga, nhân viên Vietjet hướng dẫn ông đến phòng chờ dành cho những vị khách cao cấp.