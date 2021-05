Trải nghiệm ứng dụng công nghệ tại bệnh viện Hồng Ngọc

App Smedic365 giúp đặt lịch khám; khám bệnh từ xa với robot; ứng dụng hội chẩn trực tuyến... là trải nghiệm về "y tế thông minh" tại Bệnh viện Hồng Ngọc.

Hướng đến thiết kế bệnh viện xanh, thông minh

Là một bệnh viện tư nhân có bề dày hoạt động gần 20 năm, vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đánh dấu bước tiến mới khi ra mắt cơ sở Mỹ Đình theo mô hình "bệnh viện xanh - thông minh". Công nghệ thông minh tích hợp với giải pháp hòa nhập thiên nhiên giúp bệnh nhân được trải nghiệm quá trình điều trị thể chất song song với trị liệu tinh thần.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, cơ sở của bệnh viện tại Mỹ Đình được thiết kế hướng theo tiêu chuẩn HBN (Health Building Notes) của Anh với tỷ lệ phủ xanh đến 45%, ánh sáng tự nhiên, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Thiết kế hiện đại này giúp bệnh nhân an tĩnh, hỗ trợ tích cực cho quá trình hồi phục.

Vị đại diện chia sẻ thêm, bệnh viện cũng tập trung đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phục vụ cho quá trình khám, chữa bệnh và chăm sóc y tế... Người bệnh có được trải nghiệm tích cực từ quá trình thăm khám đến điều trị lưu trú như một kỳ "nghỉ dưỡng" để nhanh hồi phục sức khỏe.

Một góc không gian xanh tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Ứng dụng di động Smedic 365 có thể quản lý thông tin y tế cá nhân của người bệnh, sắp xếp lịch khám, hẹn bác sĩ và tìm hiểu thông tin bệnh học thuận tiện. Thông qua ứng dụng này, người dân có thể gọi hotline cấp cứu, tìm thông tin bác sĩ, tra cứu bệnh, xem chương trình ưu đãi... và tích hợp với thẻ khách hàng thân thiết của bệnh viện.

Khi tới thăm khám, bệnh nhân và người nhà có thể tìm đường qua bản đồ chỉ dẫn 3D map, tìm hiểu thông tin qua thiết bị tra cứu Kiosk-all in one. Trẻ em được thư giãn với hệ thống trò chơi tương tác thông minh tại khoa Nhi... Thiết bị Entertainment Unit với một nút chạm tiện dụng có thể kiểm soát hồ sơ bệnh án, nhắc lịch uống thuốc, giải trí hay gọi nhân viên y tế, yêu cầu phục vụ... tiện lợi, nhanh chóng. Unit Entertainment còn hỗ trợ người bệnh tận giường chỉ với một nút chạm.

Số hóa hoạt động thăm khám, quản lý thông tin

Công cuộc chuyển đổi số đang bắt đầu diễn ra bên trong toàn bộ hệ thống Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc ở tất cả các cơ sở chứ không riêng tại Mỹ Đình. Cụ thể, bệnh viện đã số hóa và quản lý toàn diện quá trình điều trị từ ngoại trú, nội trú cho đến quản lý dược... Công tác khám, chữa bệnh bắt đầu có sự tham gia của robot; dữ liệu y tế được trích xuất nhanh chóng và có khả năng chia sẻ tức thời. Các chuyên gia và bệnh nhân không phải di chuyển quá nhiều mà vẫn có thể tiến hành thăm khám, hội chẩn, điều trị... qua hệ thống họp trực tuyến Cisco Webex Meeting.

Ông Ngô Văn Huyên, Trưởng phòng IT, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, trước đây, áp lực đặt ra là làm sao để đón tiếp bệnh nhân chu đáo, giảm thiểu thời gian chờ đợi từ hai phía, theo dõi sau điều trị và liên hệ mời tái khám... Tất cả đều xoay quanh câu chuyện quản trị dữ liệu. Cơ sở hạ tầng của bệnh viện phải đủ mạnh để lưu trữ, sắp xếp khoa học và hợp lý. Tiếp nhận và trao đổi dữ liệu giữa bác sĩ, nhân viên y tế với người bệnh cần thực hiện thông suốt, ổn định, đồng thời là những thách thức bảo mật về nhân sự phục vụ hệ thống công nghệ thông tin...

Ông Ngô Văn Huyên, trưởng phòng IT, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong phòng bệnh được trang bị hiện đại.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc chọn bộ giải pháp mạng doanh nghiệp của Cisco bao gồm mạng truy nhập có dây và không dây theo kiến trúc DNA; công nghệ Wifi 6. Nhờ đó, hạ tầng mạng được củng cố an toàn và hiệu năng cao, sẵn sàng hỗ trợ các ứng dụng số trên toàn bệnh viện như HIS/EMR/PACS, Smart Building, Internet of Things, Smart and Connected Healthcare...

Cisco HyperFlex - nền tảng dữ liệu với hiệu suất cao, tích hợp chặt chẽ tài nguyên máy tính; đồng thời lưu trữ, mạng và ảo hóa trong một hệ thống hội tụ dễ triển khai và quản lý với tài nguyên có thể mở rộng độc lập. Nền tảng này tăng thời gian cung cấp dịch vụ; tiết kiệm thời gian quản trị hệ thống và tăng hiệu suất sử dụng tài nguyên; tăng mức độ thu hồi vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

Ông Ngô Văn Huyên kiểm tra giải pháp mạng doanh nghiệp của Cisco. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Giải pháp Webex của Cisco tại bệnh viện giúp họp nội bộ, giao ban và chẩn đoán từ xa của bệnh viện hiệu quả hơn. Trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giải pháp này tạo điều kiện cho các bác sĩ có thể chẩn đoán từ xa cùng đồng nghiệp, đảm bảo điều trị cho bệnh nhân khi thực hiện giãn cách xã hội.

"Sự đầu tư của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc không chỉ hợp với xu thế 'bệnh viện thông minh' trên thế giới về ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hoạt động khám, chữa bệnh; nâng tầm dịch vụ y tế, đem đến cho bệnh nhân trải nghiệm tích cực để đẩy nhanh quá trình phục hồi sức khỏe", vị đại diện cho biết.

Ngọc An (Ảnh: Bệnh viện Hồng Ngọc)