Trải nghiệm TV OLED không dây giá hơn 500 triệu đồng

Trải nghiệm TV OLED 97 inch không dây giá hơn 500 triệu đồng của LG. Video: Quang Đồng
Khi đưa dòng TV M series không dây cao cấp về Việt Nam năm 2023 với một kích thước 97 inch, LG chủ yếu muốn quảng bá thương hiệu do giá cao, kén người dùng. Dòng M Series có tấm nền, khả năng hiển thị tương tự G Series, chỉ khác ở công nghệ kết nối không dây với hộp điều khiển tách rời Zero Connect Box, trong khi giá cao hơn đáng kể.
Tuy nhiên sau hai năm, hãng Hàn Quốc cho biết doanh số cao hơn dự kiến ở Việt Nam khiến M series trở nên quan trọng hơn trong danh mục kinh doanh. Mẫu OLED M5 mới nhất có bốn tùy chọn kích thước là 65, 77, 83 và 97 inch. Giá bán cũng rẻ hơn đáng kể khi model 97 inch trong hình là hơn 500 triệu đồng, trong khi ba năm trước mẫu OLED G2 ở dòng thấp hơn cùng kích thước 97 inch đã có giá gần 900 triệu đồng.
Tương tự dòng G, M5 có thiết kế treo sát tường hoàn toàn nhờ bản lề thiết kế riêng đặc biệt. Phiên bản kích thước lớn 97 inch có độ mỏng chưa đầy 3 cm. Nếu thiết kế ổ điện giấu phía sau, TV giống khung tranh treo trên tường và không cần các dây kết nối thiết bị ngoại vi.
Tuy nhiên, với trọng lượng gần 60 kg, OLED 97M5 cần bức tường đủ chắc để có thể treo trực tiếp an toàn. Loại bản lề riêng dành cho dòng G và M của LG đòi hỏi ốc vít đúng vị trí yêu cầu, nhiều ốc để gia cố hơn thay vì linh hoạt như loại giá treo phổ thông.
Giống G5, nâng cấp lớn nhất về khả năng hiển thị của M5 là độ sáng và khả năng chống lóa. Trong thử nghiệm chiếu thẳng đèn sáng của studio công suất cao ngay trước TV, có thể thấy phần bóng hiển thị chỉ một vùng nhỏ tương đương trên nền đen trong khi các chi tiết hình ảnh khác trên TV bị ảnh hưởng rất ít.
OLED M5 sử dụng tấm nền OLED bốn lớp mới Primary RGB Tandem có thể đạt đỉnh sáng 4.000 nit, cao gấp ba lần so với TV OLED thông thường và sáng hơn khoảng 30% so với thế hệ trước. Tuy nhiên, riêng bản 97 inch dùng loại tấm nền ba lớp thay vì bốn lớp như các kích thước còn lại.
Màu sắc, khả năng thể hiện màu đen sâu vẫn là ưu điểm lớn nhất khi nhắc đến tấm nền OLED. Loại tấm nền mới trên M5 hiển thị được dải màu rộng hơn, đặc biệt ở hình ảnh HDR. Trong các đánh giá thực tế của Rtings, điểm cho dải màu của G5 và M5 đạt tầm 9 điểm trong khi G4 khoảng 7,5-8 điểm. Tuy nhiên, model này vẫn chỉ có độ phân giải là 4K thay vì 8K như một số TV cao cấp của hãng đối thủ Samsung.
Sự khác biệt giữa hai độ phân giải khi xem thực tế không lớn nếu người dùng chỉ xem nguồn nội dung Full HD hoặc 4K đơn thuần với khoảng cách nhìn tiêu chuẩn tầm bốn mét. Khi nhìn ở chế độ khuyến nghị để xem phim cho cảm giác như xem rạp khoảng dưới ba mét, người xem có thể nhìn thấy răng cưa ở các chi tiết trên màn hình dù không thực sự rõ ràng.
Khác biệt lớn nhất của dòng M5 so với G5 là hộp Zero Connect Box. Thay vì tích hợp toàn bộ cổng, bảng mạch vào trong thân TV, LG đưa vào một hộp riêng, có thể đặt hoàn toàn tách rời với phần hiển thị chính. Hộp kết nối không dây tới TV qua băng tần 60 GHz, cho khoảng cách tối đa không vật cản là 10 mét. LG cho biết thế hệ mới cải thiện độ ổn định hơn nếu người dùng đặt Zero Connect Box trong tủ, kệ.
Trên thân hộp có vòng xoay ăng-ten để người dùng điều chỉnh hướng sóng. Phần mũi tên hai bên xoay về nơi đặt TV với đèn báo xanh dương cho tín hiệu mạnh nhất. Dòng M5 hỗ trợ tần số quét tối đa 144 Hz với các bản 65, 77 và 83 inch trong khi cỡ lớn 97 là 120 Hz. Đây cũng là điểm khác biệt so với dòng G5 khi model tiêu chuẩn hỗ trợ tần số quét cao nhất là 165 Hz.
Kết nối của Zero Connect Box của M5 không có khác biệt so với thế hệ trước gồm ba cổng HDMI 2.1, hai cổng USB, LAN, kết nối âm thanh optical và cổng nhận tín hiệu hồng ngoại. Trên hộp có tích hợp sẵn microphone cho điều khiển rảnh tay nên việc đặt trong kệ, tủ có thể ảnh hưởng tới khả năng nhận diện giọng nói.
Ngoài nâng cấp độ sáng, tấm nền, M5 còn sử dụng bộ xử lý mạnh nhất của TV LG là Alpha A11 AI thế hệ hai. Kết hợp với hệ điều hành webOS 26, đây là TV có nhiều tính năng AI nhất tại Việt Nam năm nay. Với Voice ID, TV LG có thể tự động nhận diện giọng nói người dùng và chuyển sang tài khoản sử dụng tương ứng. Mỗi tài khoản sẽ ứng với một thành viên trong gia đình với tùy chọn khác nhau như đề xuất nội dung, sắp xếp ứng dụng cũng như chế độ hình ảnh, âm thanh cá nhân hóa.
LG vẫn sử dụng trợ lý giọng nói tiếng Việt như cũ, nhưng bổ sung khả năng tương tác câu lệnh tìm kiếm với Google Search và chatbot Copilot. Đây là điểm mạnh khi so với các hệ điều hành hiện tại như Goolge TV được Sony, Xiaomi, TCL sử dụng và TizenOS trên Samsung TV.
Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, người dùng vẫn phải thêm thao tác mở gián tiếp qua trình duyệt để tương tác với Copilot. Khi đó, giao diện trò chuyện với trợ lý ảo sẽ chiếm hoàn toàn khung hiển thị, chưa tạo được trải nghiệm liền mạch khi xem, kết hợp hỏi đáp nội dung như với trợ lý của LG.
Trong các thử nghiệm, người dùng đã có thể điều khiển TV với nhiều kiểu câu lệnh hơn, bao gồm cài đặt màn hình, độ sáng, mở ứng dụng hay chẩn đoán lỗi nếu có. Tuy nhiên, giọng đọc thiếu tự nhiên vẫn là điểm hệ điều hành webOS cần cải thiện.
Với chip AI và trí tuệ nhân tạo tích hợp sâu vào hệ điều hành, TV sẽ tự động phân tích không gian để đưa ra cài đặt âm thanh phù hợp. Trong cài đặt về hình ảnh, các công đoạn cũng được đơn giản hóa khi người dùng chỉ cần chọn các tông màu, kiểu ảnh ưa thích, hệ thống sẽ tự động nhận diện và tinh chỉnh hình ảnh theo các phong cách tương tự. Điều này sẽ giải quyết được nhu cầu khác nhau của mỗi cá nhân, như có người thích hình ảnh rực rỡ, có người thích màu sắc dịu nhẹ, độ sáng vừa phải.
Điều khiển trên loạt TV mới của LG cũng có thiết kế mới sau nhiều năm. Phiên bản 2025 theo triết lý tối giản, khá giống của Sony, TCL giúp dễ sử dụng nhưng mất đi tính đặc trưng của thiết kế công thái học như trước. Remote vẫn hỗ trợ nhận dạng cử chỉ tay, lấy trọng tâm là nút gọi trợ lý giọng nói Affectionate Intelligence.
Với riêng dòng cao cấp như M5, điều khiển cũng có sự khác biệt so với dòng thường khi có thêm chữ LG Signature, màu bạc vân nhôm xước thay vì màu đen. Các phím dễ bấm, thiết kế sang trọng hơn, có nút tắt đến các dịch vụ thường xuyên sử dụng.
LG chưa công bố giá của M5 cỡ 65 và 77 inch, trong khi bản 83 inch là 175 triệu đồng và 97 inch là 525 triệu đồng. Giá thực mua hai phiên bản rẻ hơn tại một số cửa hàng điện máy, khoảng 150 triệu và 450 triệu đồng tương ứng.
