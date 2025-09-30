Trải nghiệm TV OLED không dây giá hơn 500 triệu đồng

Khi đưa dòng TV M series không dây cao cấp về Việt Nam năm 2023 với một kích thước 97 inch, LG chủ yếu muốn quảng bá thương hiệu do giá cao, kén người dùng. Dòng M Series có tấm nền, khả năng hiển thị tương tự G Series, chỉ khác ở công nghệ kết nối không dây với hộp điều khiển tách rời Zero Connect Box, trong khi giá cao hơn đáng kể.

Tuy nhiên sau hai năm, hãng Hàn Quốc cho biết doanh số cao hơn dự kiến ở Việt Nam khiến M series trở nên quan trọng hơn trong danh mục kinh doanh. Mẫu OLED M5 mới nhất có bốn tùy chọn kích thước là 65, 77, 83 và 97 inch. Giá bán cũng rẻ hơn đáng kể khi model 97 inch trong hình là hơn 500 triệu đồng, trong khi ba năm trước mẫu OLED G2 ở dòng thấp hơn cùng kích thước 97 inch đã có giá gần 900 triệu đồng.