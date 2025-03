Trải nghiệm 'thịt ngủ đông' tại nhà hàng Không độ C BBQ

Các loại thịt tại nhà hàng sẽ được giữ ở ổn định ở mức 0°C trong 15 ngày trước khi mang ra phục vụ thực khách.

Nhà hàng Hàn Quốc Không độ C BBQ nằm tại Thảo Điền, TP Thủ Đức (TP HCM). Tại đây phục vụ món thịt nướng được chế biến với phương pháp "ngủ đông". Theo đại diện nhà hàng đây không chỉ là một kỹ thuật bảo quản thịt thông thường, mà còn là bí quyết giúp thịt đạt đến hương vị và kết cấu thơm ngon.

Những phần "thịt ngủ đông" được phục vụ tại nhà hàng. Ảnh: Không độ C BBQ

"Thịt ngủ đông" được thực hiện trong 15 ngày, với điều kiện nhiệt độ duy trì ổn định ở mức 0 độ C. Quá trình này không chỉ làm lạnh thịt mà còn cần chú ý kết hợp giữa thời gian, nhiệt độ và sự chăm chút.

Những phần thịt được thực hiện với phương pháp này sẽ có độ mềm mại tối ưu. Trong quá trình ngủ đông, các enzym tự nhiên trong thịt sẽ hoạt động để phân giải các mô liên kết, giúp từng thớ thịt trở nên mềm mại, mọng nước mà vẫn giữ được kết cấu nguyên vẹn.

Khi thịt được ủ ở 0°C, các axit amin như glutamate phát triển, tạo nên vị ngọt tự nhiên và hương vị đặc trưng.

Ngoài ra, việc được ủ ở nhiệt độ thấp trong suốt 15 ngày giúp thịt giữ được độ tươi mới, không bị mất nước hay biến đổi màu sắc. Nhờ đó, khi đặt lên bếp nướng, thịt không chỉ thơm ngon mà còn giữ nguyên được màu sắc đẹp mắt.

Nhiều món thịt mang phong cách đặc trưng Hàn Quốc được phục vụ tại nhà hàng. Ảnh: Không độ C BBQ

Thịt sau khi được "ngủ đông" sẽ được nướng trên bếp than hồng, mang lại hương vị đặc trưng. Không phải ngẫu nhiên mà người Hàn Quốc từ lâu đã yêu thích cách nướng bằng than. Nướng thịt trên than sẽ giúp chín đều, bên ngoài giòn nhẹ, bên trong mềm mại. Từng miếng thịt được đặt lên vỉ nướng, nhiệt lượng từ than hồng sẽ làm thịt chín từ từ, giúp lớp ngoài giòn nhẹ nhưng không bị khô, trong khi bên trong vẫn giữ được độ mọng nước.

Tại nhà hàng Không độ C BBQ, khách hàng được tự tay nướng thịt. Trải nghiệm này giúp thực khách chủ động trong việc lựa chọn độ chín của món ăn.

Thịt tại nhà hàng được nướng trên than. Ảnh: Không độ C BBQ

Đại diện nhà hàng cho biết, khi đến thưởng thức tại Không độ C BBQ, khách hàng sẽ được "nếm" bằng tất cả các giác quan, từ vị giác, khứu giác, thị giác, thính giác và xúc giác.

Không gian quán được thiết kế hài hòa giữa phong cách hiện đại và truyền thống Hàn Quốc, mang đến cảm giác sang trọng, ấm cúng. Các khu vực ăn uống được thiết kế hợp lý, với phòng riêng cho những dịp quan trọng. Đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, ân cần.

Yên Chi