Trải nghiệm thanh toán QR quốc tế qua Zalopay

Khách tham quan được dùng thử tính năng quét QR quốc tế mà Zalopay áp dụng cho 5 nước châu Á, cùng nhiều ưu đãi, tại sự kiện New Year Fes 2026.

Zalopay New Year Fes 2026 kết hợp siêu nhạc hội và trải nghiệm mua sắm quy mô lớn do Zalopay tổ chức. Chương trình có chủ đề "The Money Show: Fulfill a Rich Year - Trọn năm giàu", diễn ra trong 4 ngày 8-11/1 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM). Sự kiện cũng là dịp để Zalopay giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến tại khu vực Fun-Tech.

Từ năm 2025, Zalopay đã triển khai tính năng quét QR quốc tế tại các quốc gia châu Á như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Trung Quốc. Tại không gian Fun-Tech của sự kiện, đơn vị tổ chức hoạt động dùng thử, giúp người dùng làm quen thao tác, tìm hiểu tiện ích và thoải mái hơn khi sử dụng tính năng thanh toán số ở nước ngoài.

Không gian trải nghiệm thanh toán QR ở 5 nước châu Á tại Zalopay New Year Fes 2026. Ảnh: Zalopay

Quét QR quốc tế trên ứng dụng Zalopay giúp người dùng thanh toán bằng đồng mà không cần đổi ngoại tệ hay lo thủ tục mở thẻ tín dụng quốc tế. Thao tác thực hiện tương tự thanh toán trong nước với các bước đơn giản: mở ứng dụng, quét QR, nhập số tiền và xác nhận.

Hệ thống tự động quy đổi và hiển thị mức phí minh bạch, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát chi tiêu. Các loại hình điểm bán đã áp dụng hình thức này gồm trung tâm thương mại, nhà hàng, điểm tham quan, các cửa hàng nhỏ lẻ để tăng tính thuận tiện cho du khách.

Tính năng quét QR quốc tế đã cập nhật trên ứng dụng và có thể dùng để thanh toán tại 5 quốc gia châu Á. Ảnh: Zalopay

Hoạt động dùng thử tính năng ở sự kiện còn đi kèm các tiện ích giải trí và tương tác khác. Cụ thể, tại không gian mỗi quốc gia, khách tham quan có thể chụp ảnh AI miễn phí với phông nền địa danh và nhận voucher ưu đãi 50% (tối đa 50.000 đồng), áp dụng khi thanh toán thực tế ở nước ngoài.

Khách tham quan chụp ảnh AI miễn phí và nhận voucher ưu đãi 50% khi thanh toán thực tế tại nước ngoài. Ảnh: Zalopay

Theo Zalopay, việc tính năng quét QR quốc tế được phát triển bởi một ứng dụng thanh toán Việt Nam đánh dấu bước tiến quan trọng của fintech Việt, người dùng giờ đây có thể thanh toán ở nước ngoài thuận tiện hơn khi du lịch, công tác.

"Việc mở rộng khả năng thanh toán QR trên Zalopay góp phần nâng cao hình ảnh sản phẩm công nghệ 'made in Vietnam' và thúc đẩy xây dựng xã hội không tiền mặt", đại diện ứng dụng thanh toán cho biết.

Đan Minh