Trải nghiệm sống xanh, sầm uất tại phân khu The Pavilion

Là phân khu mới của Vinhomes Ocean Park, ngoài lợi thế như một ốc đảo bởi thiết kế đặc trưng công viên, The Pavilion liền kề dãy phố Châu Âu và quảng trường sầm uất.

Ra mắt từ cuối tháng 7, phân khu The Pavilion (Vinhomes Ocean Park) của Tập đoàn Vinhomes gây được chú ý từ giới đầu tư nhờ sở hữu lợi thế vị trí cũng như không gian sinh hoạt đẳng cấp.

300 địa điểm mua sắm, dịch vụ

The Pavilion được gọi là ốc đảo xanh sinh thái trong lòng Vinhomes Ocean Park nhờ chủ đầu tư đã khéo léo cân bằng giữa tiện ích hiện đại với hệ thống cảnh quan "xanh". P4 - tòa căn hộ mở bán đầu tiên của The Pavilion nằm ngay trên mặt đường lớn Biển Hồ, được bao quanh bởi hàng trăm cửa hiệu, siêu thị tiện lợi, nhà hàng phục vụ mọi nhu cầu của cuộc sống hàng ngày. Chỉ mất vài bước chân, cư dân P4 có thể thỏa thích vui chơi, mua sắm, ăn uống tại khu phố Biển Hồ 10 mang phong cách kiến trúc châu Âu sầm uất. Ngoài ra, cư dân P4 còn dễ dàng kết nối với các điểm chờ xe buýt điện Vinbus để di chuyển đến các đại tiện ích của Vinhomes Ocean Park như trung tâm thương mại Vincom Mega Mall rộng gần 56.000m2, biển hồ nước mặn Crystal Lagoons hay hồ Ngọc Trai.

Phối cảnh minh hoạ toà nhà P4 của phân khu The Pavilion.

Nhịp sống tiện nghi, sầm uất ngày đêm tại đây chính là một trong những yếu tố đầu tiên thu hút rất nhiều gia đình trẻ về an cư tại Vinhomes Ocean Park nói chung và The Pavilion nói riêng.

Tầm nhìn ra quảng trường 15.000m2

Tại The Pavilion, cư dân cũng dễ dàng trải nghiệm chất sống đặc biệt - nghỉ dưỡng tại gia nhưng vẫn tích cực và sôi nổi mỗi ngày. Lý do là bởi từ căn hộ riêng tư của mình, chỉ cần bước chân qua đường là các cư dân có thể chạm tay đến mọi tiện ích một cách dễ dàng.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, tòa P4 hướng thẳng tầm nhìn ra quảng trường The Ocean View rộng 15.000m2, là nơi sẽ diễn ra các hoạt động sinh hoạt cộng đồng náo nhiệt mỗi ngày. Phía trong quảng trường lớn là hai quảng trường được thiết kế theo phong cách Dubai nhiệt đới và đại dương sinh động. Không chỉ có ý nghĩa về mặt cảnh quan, quảng trường The Ocean View còn hội tụ 20 tiện ích như hệ thống vườn BBQ Sea Taste, công viên cắm trại, sân vận động nghìn lẻ một đêm, sân khấu ánh sáng và nhạc nước trong đêm... Tất cả sẽ tạo ra sức sống mới mẻ, không khí hào hứng và cơ hội nạp đầy năng lượng cho cư dân P4 The Pavilion chỉ trong 1 phút đi bộ từ sảnh căn hộ.

Phối cảnh minh hoạ quảng trường The Ocean View.

Đứng từ ban công căn hộ, cư dân P4 còn được "làm dịu tầm mắt" với không gian xanh rộng lớn của hồ bơi vô cực tọa lạc tại The Royal Sail - tòa căn hộ dịch vụ 5 sao đối diện, thuộc phân khu Bayfront được thiết kế theo phong cách vịnh biển nhiệt đới bốn mùa Dubai.

"Sự xuất hiện của The Pavilion như dấu gạch nối đặc sắc giúp hoàn thiện chuỗi trải nghiệm đẳng cấp tại thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park. Chúng tôi hy vọng khu đô thị sẽ tiếp tục hành trình trở thành nơi an cư lý tưởng mới cho cư dân Hà Nội với những trải nghiệm sống tiện nghi, hiện đại và cân bằng mọi sự lựa chọn", đại diện chủ đầu tư nói.

Sơn Quỳnh