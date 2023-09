Trải nghiệm Singapore 'không ngủ' dịp Grand Prix Season 2023

Dự án nghệ thuật "The new life of the floodlights" (Cuộc sống mới của đèn pha) cũng là điểm dừng chân lý tưởng cho người yêu nghệ thuật vào buổi tối. Triển lãm nghệ thuật tái chế rực rỡ được Nadia Stefanel cùng 10 nghệ sĩ Singapore khác cùng nhau thực hiện tại The Arts House ở số 01 Old Parliament Ln. Các nghệ sĩ đã góp phần mang lại sức sống mới cho những chiếc đèn cao áp metal-halide từng chiếu sáng đường đua F1. Triển lãm diễn ra từ 13-19/9, chào đón tất cả người yêu nghệ thuật đến với đảo quốc. Ảnh: DZ Engineering