Trải nghiệm 'resort tầng không' tại The Holiday Ha Long

Dự án The Holiday Hạ Long đưa mô hình đưa resort với hàng loạt tiện ích cao cấp lên tầng thượng.

Mô hình "resort tầng không" từng xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới, tiêu biểu như Marina Bay Sands (Singapore), tòa The Ritz-Carlton ở Hong Kong hay State Tower ở Bangkok... Tuy nhiên, trải nghiệm này còn khá xa lạ ở Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ những dự án nghỉ dưỡng cao cấp như Marina Bay Sands hay The Ritz-Carlton, State Tower, chủ đầu tư The Holiday Ha Long mang tham vọng biến những căn hộ Holiday Homes thành điểm đến độc đáo tại Hạ Long.

Holiday Homes còn được gọi là căn hộ nghỉ dưỡng hoặc ngôi nhà thứ hai, hướng đến mục tiêu gia tăng giá trị trải nghiệm cho chủ sở hữu. Dự án nằm bên bờ vịnh, tọa lạc tại vị trí đắt giá trên đường Hạ Long (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Từ đây, chủ nhân có thể nhìn thấy biển hay trải nghiệm những tiện ích đẳng cấp.

Nhằm gia tăng trải nghiệm của khách hàng, chủ đầu tư The Holiday Ha Long đưa một loạt tiện ích cao cấp lên tầng cao. Đó là hệ thống dịch vụ "all in one" phong cách resort tầng không bao gồm bar chân mây thiết kế bán lơ lửng, bể bơi vô cực, Sky Garden; E-Casino do Casinos Austria International Holding GmbH (Cộng hoà Áo) vận hành... Trên tầng thượng còn có hệ thống chăm sóc sức khoẻ riêng biệt lên tới gần 3.000 m2...

Tiện ích trên không tại dự án The Holiday Ha Long.

Một tổ hợp Golf indoor cũng được xây dựng trên tầng thượng dự án The Holiday Ha Long nhằm mang đến cho cư dân trải nghiệm khác biệt. Cụm tiện ích Sky Resort với hồ bơi vô cực, bar chân mây cũng được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt du lịch nghỉ dưỡng Hạ Long.

Chủ nhân của The Holiday Ha Long có thể chơi golf ngay tại tòa nhà, sau đó thả mình giữa hồ bơi vô cực với tầm view bao quát toàn vịnh biển. Buổi tối, tại cụm tiệc ích Sky Resort, mọi người có thể ngắm nhìn thành phố về đêm, nhâm nhi cafe, chuyện trò cùng mọi người. Những căn hộ hiện đại và tiện nghi, tầm nhìn khoáng đạt hướng ra đại dương... giúp kỳ nghỉ dưỡng thêm trọn vẹn.

Trải nghiệm Golf in door tại tầng thượng dự án The Holiday Ha Long.

Với ý tưởng thiết kế sáng tạo này, năm 2021, The Holiday Ha Long giành giải thưởng "Tòa tháp khách sạn và căn hộ có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam" tại lễ trao giải Asia Pacific Property Awards, thuộc hệ thống giải thưởng bất động sản quốc tế International Property Awards (IPA).

Tâm Anh