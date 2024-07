Trải nghiệm nhẫn thông minh Galaxy Ring

Galaxy Ring của Samsung được đánh giá có phần cứng hoàn thiện nhưng tính năng hạn chế, cần mở rộng hệ sinh thái để thành sản phẩm tiên phong.

Tại sự kiện Galaxy Unpacked 2024 ngày 10/7 ở Paris, Samsung công bố bộ đôi điện thoại Galaxy Z Fold6, Z Flip6 và loạt thiết bị đeo. Trong đó, Galaxy Ring trở thành tâm điểm, đánh dấu Samsung là hãng điện thoại đầu tiên gia nhập thị trường nhẫn thông minh.

Galaxy Ring với ba màu vàng, đen và bạc. Ảnh: ZDnet

Thiết kế

Theo The Verge, Galaxy Ring khá đẹp, dù tổng thể không khác biệt nhiều so với các nhẫn thông minh hiện có trên thị trường. Sản phẩm có khung titan, mỏng nhẹ và tạo cảm giác đeo tốt hơn so với Oura Ring. Chất liệu titan chống trầy xước cấp độ 5, có thể chịu được tác động khi tập thể dục như nâng tạ, cầm vợt, cũng như chống nước chuẩn IP68.

Phóng viên Lexy Savvides của CNet cho biết: "Tôi thấy đeo Galaxy Ring thoải mái, đến nỗi tôi hoàn toàn quên mình đang đeo nó và gần như mang đi sau khi quay xong".

Samsung cũng chú ý đến chi tiết nhỏ trên Galaxy Ring, như công ty khuyến cáo nên đeo ngón trỏ để điều khiển cử chỉ chính xác hơn. Trước khi mua hàng, người dùng được cung cấp bộ công cụ để đo cỡ nhẫn miễn phí, đồng thời cho phép đổi trả trong vòng 30 ngày nếu mua nhầm kích thước.

Hộp đựng cũng là ưu điểm lớn nếu so sánh với đối thủ. Theo TechRadar, hộp sạc có thiết kế trong suốt, "tạo cảm giác tương lai" hơn Oura Ring hay Ultrahuman Ring Air vốn chỉ có dạng đế khiến thiết bị dễ bị tác động.

Tính năng

Tương tự các sản phẩm khác trên thị trường, Galaxy Ring trang bị cảm biến theo dõi sức khỏe như đo nhịp tim, giấc ngủ, nồng độ oxy trong máu (SpO2) và một số hoạt động thể chất. Mọi hoạt động được kiểm soát qua Galaxy AI và hiển thị trên ứng dụng Galaxy Health.

Trong đó, Galaxy AI xác định thông số và cung cấp thông tin chi tiết và cá nhân hóa về sức khỏe của người dùng. Chẳng hạn, dữ liệu giấc ngủ như thời gian nằm ngủ, tốc độ hô hấp và sự thay đổi nhịp tim sẽ được ghi lại, phân tích và chấm điểm mỗi sáng, đồng thời đưa ra đề xuất để cải thiện. Điều tương tự với luyện tập thể thao, gồm cảnh báo nhịp tim cao và thấp, số liệu nhịp tim trực tiếp, phát hiện tập luyện tự động và cảnh báo không hoạt động.

Thực tế Galaxy Ring Dùng thử Galaxy Ring. Video: Huy Nguyễn

Theo The Verge, những tính năng này không quá khác biệt so với những gì Oura Ring và các đối thủ khác đang làm. Thậm chí, nhẫn của Samsung không có tính năng phát hiện ngưng thở khi ngủ hay khả năng thông báo nhịp tim không đều. Do đó, trang này cho rằng sự hấp dẫn của nhẫn sẽ nằm ở Galaxy AI. Nếu công cụ này bị hạn chế và không có nâng cấp vượt trội trong tương lai, sản phẩm sẽ khó nổi bật để cạnh tranh với các đối thủ.

Thực tế, Galaxy AI đóng vai trò quan trọng với Galaxy Ring. Tính năng trí tuệ nhân tạo này giúp người dùng hiểu rõ hơn về cách sức khỏe tác động đến cuộc sống hàng ngày, cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa dựa trên trạng thái thể chất hiện tại, giúp họ đưa ra quyết định cải thiện hàng ngày.

Trong khi đó, PhoneArena cho rằng Galaxy Ring không khác nhiều so với một chiếc vòng đeo thông minh, thậm chí tính năng nghèo nàn do có ít cảm biến hơn. Không những thế, thiết bị không có màn hình theo dõi, không rung và không có đèn LED để cảnh báo, khiến người dùng gần như phải phụ thuộc hoàn toàn vào điện thoại dù đang đeo nhẫn.

"Ưu điểm duy nhất là tính kín đáo. Chỉ vậy thôi", trang công nghệ này bình luận.

CNet đánh giá, với một số người, tính năng thu hút sự chú ý của Galaxy Ring có thể không liên quan đến sức khỏe, ví dụ chụm hai ngón tay để điều khiển chụp ảnh điện thoại hoặc dừng báo thức - vốn có trên Apple Watch, cũng như Galaxy Watch với tính năng Universal Gestures của Samsung. Thiết bị cũng có thể tìm đồ thất lạc tương tự SmartTag hay AirTag. Dù vậy, một tính năng được chờ đợi là NFC, cho phép người dùng thanh toán, mở khóa xe hoặc cửa thông minh, lại không xuất hiện.

Người dùng đeo Galaxy Ring kiểm soát thông số qua ứng dụng Samsung Health. Ảnh: Samsung

Theo ZDnet, dù ít tính năng khi hoạt động độc lập, Galaxy Ring có tiềm năng để hoàn thiện hệ sinh thái Galaxy khi kết hợp với các thiết bị khác, mở ra loạt tiện ích cho người dùng. Chẳng hạn, người dùng có thể theo dõi giấc ngủ hay luyện tập thể thao mà không cần thiết bị cồng kềnh, sau đó xem thông số hoặc nhận cảnh báo trên smartphone hoặc gửi lên màn hình TV qua nhà thông minh. "Ưu điểm lớn nhất của Galaxy Ring chính là hệ sinh thái Samsung", trang này nhận xét.

Độ tương thích và giá bán

Samsung cho biết Galaxy Ring tương thích tốt nhất với điện thoại của hãng. Đây được xem là điểm hạn chế, khi người dùng iPhone không thể sử dụng, còn các thiết bị Android của hãng khác cần cài ứng dụng Samsung Health và cũng bị giới hạn tính năng.

Galaxy Ring được bán với giá 399 USD (10 triệu đồng), đắt hơn Oura Ring Gen 3 là 300 USD (7,5 triệu đồng). Tuy nhiên, người dùng thiết bị Oura cần chi thêm 6 USD mỗi tháng, tức 72 USD mỗi năm để khai thác hết các tính năng.

"Sự thành công của Galaxy Ring sẽ phụ thuộc vào hai điều: theo dõi chính xác và thời lượng pin tốt. Samsung cần làm điều đó", The Verge bình luận. "Nếu kết hợp thiết bị với những ý tưởng cụ thể trong hệ sinh thái Galaxy, Galaxy Ring rất có thể sẽ dẫn đầu trong lĩnh vực nhẫn thông minh. Nếu không, Samsung chỉ đơn giản là nêu ra một ý tưởng đầy tham vọng".

Bảo Lâm