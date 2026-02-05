Trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan trong không gian di sản

"Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026" kết hợp ánh sáng, âm nhạc, công nghệ cùng kiến trúc Nhà hát Lớn để tạo thành một sân khấu nghệ thuật.

Sự kiện nghệ thuật diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám tối 31/1 mang đến một trải nghiệm đa giác quan, nơi ánh sáng, âm nhạc, công nghệ và kiến trúc Nhà hát Lớn Hà Nội được kết nối để tạo nên một không gian trình diễn.

Trong suốt chương trình, kiến trúc Nhà hát Lớn liên tục "thay đổi diện mạo" theo từng lớp ánh sáng, âm nhạc và chuyển động không gian. Ở đó, di sản kiến trúc không còn là phông nền tĩnh, mà trở thành một phần của sân khấu, như chất liệu kể chuyện xuyên suốt, tạo nên cảm giác mỗi khoảnh khắc đều mở ra một lớp cảm nhận mới cho khán giả.

"Chúng tôi không chỉ dàn dựng các tiết mục, mà kiến tạo một không gian trải nghiệm, nơi từng chi tiết được tính toán để dẫn dắt cảm xúc. Khi đó, ánh sáng, âm nhạc và kiến trúc cùng tham gia kể chuyện", đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là việc lần đầu tiên cần cẩu tự hành 75 tấn được đưa trực tiếp vào không gian trình diễn. Trên cao, hệ thống LED lưới được treo và lập trình chuyển động, tạo hình tượng ánh sáng lan tỏa từ bầu trời xuống toàn bộ sân khấu phía dưới, mở rộng chiều sâu thị giác và tạo nên khoảnh khắc ấn tượng.

Hệ thống ánh sáng được thực hiện bởi cẩu tự hành 75 tấn. Ảnh: BTC

Ở khu vực sân khấu trung tâm, hệ sàn bay vận hành bằng nhiều pa lăng lập trình cho phép nghệ sĩ biểu diễn ở các cao độ khác nhau. Song song, hệ LED ray trượt đóng - mở tự động kết hợp LED lưới quy mô lớn tương tác trực tiếp với kiến trúc Nhà hát Lớn, tạo ra các lớp hình ảnh thay đổi liên tục theo từng tiết mục và nhịp cảm xúc.

Nhà hát Lớn trở thành một phần của sân khấu biểu diễn. Ảnh: BTC

Bên cạnh những đại cảnh quy mô lớn, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí còn dụng tâm từng lớp chi tiết. Hình ảnh chiếc bình trong bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" được chuyển hóa thành ngôn ngữ sân khấu, kết hợp cùng âm nhạc mashup, tạo nên một khoảnh khắc vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Theo ê-kíp sản xuất, các giải pháp công nghệ được triển khai nhằm phục vụ mạch kịch bản và cấu trúc cảm xúc tổng thể, thay vì phô diễn kỹ thuật. Đây cũng là quan điểm dàn dựng xuyên suốt của đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, khi công nghệ được xem là công cụ kể chuyện, góp phần làm nổi bật giá trị văn hóa và di sản.

Một điểm đáng chú ý khác là cách chương trình tiếp cận công chúng. Theo đạo diễn, nghệ thuật chỉ thực sự hoàn chỉnh khi kết nối được với cảm xúc của khán giả, để họ không chỉ "xem" mà còn tham gia vào câu chuyện, cùng tạo nên những khoảnh khắc chung mang tính ký ức cộng đồng.

Sự kiện cũng nằm trong định hướng phát triển các trải nghiệm văn hóa ban đêm của Thủ đô, nơi không gian đô thị và di sản được khai thác như một phần của đời sống sáng tạo đương đại. Việc giới thiệu Lumi - linh vật trung tâm được khởi sinh từ viên minh châu của rồng thời Lý góp phần định hình bản sắc thị giác và tăng khả năng kết nối với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Theo ban tổ chức, chương trình không dừng lại ở một đêm diễn, mà đóng vai trò "kích hoạt" cho chuỗi hoạt động sáng tạo tiếp theo, hướng đến mô hình trải nghiệm văn hóa đô thị hiện đại, giàu bản sắc và bền vững.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí. Ảnh: BTC

Trước sự kiện này, Đặng Lê Minh Trí từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc sáng tạo kiêm Tổng đạo diễn nhiều dự án nghệ thuật quy mô lớn, trong đó có "Concert Quốc gia" Tổ quốc trong tim. Các chương trình này đã được ghi nhận qua các giải thưởng như Sol Vàng, Tinh Hoa Việt Awards và Mai Vàng, cho thấy một hướng đi nhất quán của đạo diễn: đưa văn hóa, di sản và bản sắc Việt Nam vào các hình thức trình diễn đương đại, để nghệ thuật không chỉ tồn tại trên sân khấu, mà lan tỏa trong đời sống đô thị và cộng đồng.

Yên Chi