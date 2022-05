Trải nghiệm ngành quản trị khách sạn tại T.H.E. Summer Camp

Học sinh, sinh viên có thể trải nghiệm công việc của nhân viên quản trị khách sạn như tổ chức sự kiện, bộ phận buồng phòng, pha chế đồ uống tại T.H.E. Summer Camp.

T.H.E. Summer Camp 2022 là trại hè do đơn vị tư vấn du học ngành Dịch vụ khách hàng - G’Connect Hospitality Education tổ chức từ ngày 16 đến 22/7 tại Đà Nẵng và Hội An.

Chương trình hướng tới giúp học sinh, sinh viên có kỳ nghỉ hè ý nghĩa hơn, thay vì trôi qua với các thiết bị điện tử, đặc biệt là các bạn trẻ có mơ ước phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này. Đồng thời, thông qua trại hè, các em có thể rút ngắn thời gian tìm kiếm, định hướng nghề nghiệp, kết bạn mới, giao lưu với cựu sinh viên và chuyên gia trong ngành để tích lũy những kiến thức, kỹ năng bổ ích.

Học sinh, sinh viên tham gia trại hè tại T.H.E. Summer Camp. Ảnh: G’Connect Hospitality Education

Bên cạnh các công việc thực tế của nhân viên ngành quản trị khách sạn, T.H.E. Summer Camp 2022 còn có những hoạt động ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, các bạn trẻ sẽ có góc nhìn đúng đắn và cảm thông hơn về cuộc sống, công việc bản thân có thể gắn bó sau này.

Trong 7 ngày tham gia chương trình, ngoài quãng thời gian học tập, trải nghiệm, học sinh, sinh viên sẽ có cơ hội khám phá vẻ đẹp của Việt Nam và giới thiệu văn hóa của nước mình đến bạn bè quốc tế qua những sự kiện như Vua Đầu bếp hay khám phá năng lực sáng tạo, lãnh đạo với cuộc thi "Xây dựng khách sạn tương lai".

Học sinh, sinh viên tham gia sự kiện Vua Đầu bếp tại trại hè năm 2019. Ảnh: G’Connect Hospitality Education

T.H.E. Summer Camp 2022 có sự đồng hành của Swiss Education Group (SEG) - tập đoàn giáo dục danh tiếng từ Thụy Sỹ. SEG sở hữu 4 trường thành viên với chiến lược và thế mạnh đào tạo rõ ràng, bao gồm: Swiss Hotel Managament School (SHMS) chuyên về quản trị, vận hành khách sạn hay khu nghỉ dưỡng; Hotel Institute Montreux (HIM) đào tạo Tài Chính, Marketing, Nhân sự; César Ritz (CRCS) dành cho học sinh, sinh viên có thiên hướng muốn khởi nghiệp, kinh doanh, phát triển bền vững; Culinary Arts Academy (CAA) - top 8 trường quản trị khách sạn tốt nhất thế giới và là đơn vị đào tạo ẩm thực duy nhất trong bảng xếp hạng QS 2022, đem đến những trải nghiệm học tập, cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn 5 sao.

Các bạn trẻ tham gia lớp Table Manner tại T.H.E. Summer Camp 2019. Ảnh: G’Connect Hospitality Education

Chương trình hè lần này sẽ có đội ngũ cố vấn (mentor) là cựu sinh viên và chuyên gia trong ngành với bề dày kinh nghiệm giảng dạy cũng như làm việc trong ngành Quản trị Khách sạn, Du lịch và Sự kiện. Đội ngũ mentor sẽ đem đến kiến thức, câu chuyện nghề nghiệp giá trị, bồi đắp thêm sự yêu thích của các bạn trẻ đối với lĩnh vực này.

Đại diện ban tổ chức cho biết, nhiều bạn trẻ đã tham gia sự kiện này và phát hiện bản thân có nhiều tố chất phù hợp với nghề; khám phá ra mong muốn và giá trị tiềm ẩn trước khi tốt nghiệp trung học.

