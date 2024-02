Trải nghiệm nên thử khi đến Singapore xem Taylor Swift

Thăm rừng nhiệt đới tại Changi, ăn khuya ở phố ẩm thực Geylang hay đạp xe khám phá thiên nhiên là những trải nghiệm nên thử khi đến Singapore "đu" Taylor Swift.

Tổng cục Du lịch Singapore (STB) gợi cho các du khách Việt về lịch trình ăn, chơi nhân dịp sang xem The Eras Tour của Taylor Swift vào đầu tháng 3.

Các trải nghiệm trước giờ G xem show

Thăm khu rừng nhiệt đới trong Jewel Changi Airport: 13 năm trước Taylor Swift đến sân bay Changi và ấn tượng khi nhìn thấy một khu rừng ngay giữa sảnh đến nhà ga số 3. Hiện tại, trung tâm Jewel Changi đã xuất hiện một khu rừng nhiệt đới ấn tượng hơn gấp nhiều lần và là điểm đến du khách nên trải nghiệm.

Nơi tổ chức đêm nhạc beJeweled tại Changi. Ảnh: STB

Đêm nhạc BeJeweled tại Jewel Changi Airport. Sự kiện diễn ra vào 1/3 tại Thung lũng Rừng rậm Shiseido của Jewel. Đây là chương trình do sân bay Changi tổ chức, phục vụ người hâm mộ của Taylor Swift. Du khách có thể đến đây và cùng hát những ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ như "Love Story", "You Belong with Me", "Blank Space" và "Bejeweled".

Mua quà lưu niệm: Cửa hàng lưu niệm Blindgoldrush ở 30 Haji Lane bán móc khóa, ví tiền, vật dụng, lấy cảm hứng từ các bài hát của Taylor Swift. Cửa hàng có khu vực chụp ảnh với phông nền dựa theo những album phòng thu nổi tiếng của nữ ca sĩ như Speak Now hay Lover. Thời gian mở cửa: 12h-20h hoặc 22h (tùy các ngày trong tuần). Giá sản phẩm 8-30 SGD (150.000 - 550.000 đồng). Chụp ảnh giá 10 SGD (185.000 đồng) cho 10 phút.

Tự làm "vòng tay tình bạn": Trào lưu vòng tay tình bạn (Friendship Bracelet) xuất hiện từ lâu nhưng Taylor Swift và The Eras Tour đã biến trào lưu này trở thành hiện tượng.

Câu hát "So, make the friendship bracelets, take the moment and taste it" trong ca khúc "You are your Own, Kid" đã truyền cảm hứng cho trào lưu này bùng nổ toàn cầu. Khi album này ra mắt, nhiều người hâm mộ đã để ý đến lời bài hát và làm những chiếc vòng tay xâu hạt nhiều màu sắc để tặng những người bạn cùng tham dự đêm nhạc. Tại các đêm diễn, bạn sẽ dễ bắt gặp hình ảnh người hâm mộ nữ ca sĩ với hai bên tay đeo kín những chiếc vòng đầy màu sắc.

Du khách có thể ghé Beads&Craft tại People's Park Centre - số 1 Upper Cross Street hoặc Shinobeads, số 101, Upper Cross Street để mua đồ tự làm vòng.

Ăn khuya sau khi "quẩy hết mình"

Khi đêm diễn kết thúc, du khách có thể lấp đầy những chiếc bụng đói tại khu phố Geylang thay vì ăn tạm những món được bày bán tại khu vực sân vận động quốc gia.

Geylang cách sân vận động khoảng 7-10 phút đi taxi, được mệnh danh là "thủ phủ ăn khuya" khi tập trung nhiều hàng quán mở đến sáng. No Signboard Seafood Geylang, Lor 9 Beef Kway Teow là những nhà hàng được STB gợi ý. Du khách có thể thưởng thức cua sốt ớt, rau xào dầu hào, hủ tiếu xào bò với giá từ 10 SGD.

Quán Lor 9 Beef Kway Teow tại Geylang. Ảnh: STB

Ngoài ra, du khách có thể ghé thăm các quán bar ẩn như Mama Diam, nơi tái hiện lại không gian của mama shop là các cửa hàng bách hóa gia đình phổ biến tại Singapore trong những năm 1980 - 2000. Lou Shang nằm trong cùng một tòa nhà với Mama Diam nhưng ở lầu trên. Thiết kế không gian của Lou Shang lấy cảm hứng từ những khu chung cư cũ được xây từ các thập niên trước. Ban ngày, Lou Shang là quán cà phê, nhưng sẽ "biến hình" thành quán bar sau 17h.

Những nơi "nhất định phải check in"

Vòng đu quay Singapore Flyer: vòng quan sát lớn nhất châu Á này mang đến cho du khách khung cảnh đầy choáng ngợp từ vịnh Marina, sông Singapore đến công viên Merlion Park, Raffles Place, tòa nhà Empress Place. Ngoài ra, Singapore Flyer có dịch vụ ăn uống phục vụ trong khoang đu quay, đáp ứng du khách có nhu cầu thưởng thức bữa tối lãng mạn từ độ cao 165 m.

Nếu đã đến Singapore Flyer, du khách nên thử "du hành xuyên thời gian" tại Time Capsule. Trải nghiệm đa giác quan này sẽ đưa bạn khám phá lịch sử xuyên suốt 7 thế kỷ của Singapore cùng người bạn đồng hành là robot du hành thời gian R-65. Địa chỉ: 30 Raffles Ave, giá vé: 40 SGD (740.000 đồng).

Công viên hoang dã River Wonders: nằm trong khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai, River Wonders được xem là một trong những công viên sinh thái nước ngọt lớn nhất thế giới với 11.000 cá thể thuộc 260 loài, cùng với 400 loài thực vật. Du khách cũng có cơ hội gặp "thần tượng" của vườn thú - cặp đôi gấu trúc Jia Jia và Kai Kai. Địa chỉ: 80 Mandai Lake Road, giá vé 42 SGD (770.000 đồng).

Trải nghiệm đạp xe tại Singapore. Ảnh: STB

Bảo tàng Khoa học Nghệ thuật: Nằm ngay cạnh Marina Bay Sands, bảo tàng thu hút du khách nhờ kiến trúc độc đáo. Nhìn từ ngoài bảo tàng vừa giống một đóa sen đang bung nở vừa giống bàn tay xòe rộng chào đón du khách. Các cánh hoa sen được thiết kế để mang ánh sáng tự nhiên vào bên trong, làm nổi bật các tác phẩm trưng bày. Địa chỉ: 6 Bayfront Ave. Giá vé: 30 SGD (550.000 đồng) cho triển lãm Future World: Where Art Meets Science (Thế giới tương lai: khi nghệ thuật giao thoa khoa học).

Nếu đã quen thuộc với các điểm check in phía trên, du khách có thể cân nhắc những trải nghiệm độc lạ như khám phá thiên nhiên bằng xe đạp tại Chestnut Nature Park. Đây là công viên thiên nhiên lớn nhất Singapore với nhiều loại địa hình như đường dốc, đường đá, đường lầy. Ngoài ra du khách có thể tham quan con đường vòng quanh đảo (RIR), tuyến đường dài 150 km nối các công viên trên đảo quốc.

Đăng ký các tour tham quan độc lạ như Khám phá ẩm thực Singapore từ chọn địa phương đến bàn ăn (Market-to-Table Culinary Experience) giá 129 SGD (2,4 triệu đồng). Thông qua trải nghiệm này bạn sẽ được khám phá sự phong phú và giao thoa trong ẩm thực Trung - Mã - Ấn tại Singapore.

Tour xe vespa cổ kèm xe sidecar cũng là gợi ý. Trong chuyến tham quan khách sẽ đội mũ bảo hiểm, ngồi trong khoang xe sidecar và đi dọc các khu phố cổ ở Singapore, nghe hướng dẫn viên thuyết minh. Hiện Singapore Sidecars có nhiều lịch trình như khám phá khu phố Joo-Chiat & Katong, Kampong Glam và khu Trung tâm Hành chính (Civic District), khu phố Tiong Bahru để chiêm ngưỡng các bước tranh tường nổi tiếng. Giá tour từ 198 SGD (3,6 triệu đồng).

Phương Anh