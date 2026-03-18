Trải nghiệm nên thử khi đến Cần Giờ

Cần Giờ có hệ sinh thái rừng ngập mặn tự nhiên, phù hợp những trải nghiệm gắn kết gia đình như chạy bộ xuyên rừng, chèo thuyền, khám phá đời sống sinh vật.

Cần Giờ nằm cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km, được xem là "lá phổi xanh" của thành phố nhờ hệ sinh thái rừng ngập mặn, sông rạch, bãi bồi... rộng 35.000 ha. Dịp cuối tuần hoặc các ngày lễ lớn, nơi đây hút nhiều du khách đến trải nghiệm nhịp sống xanh, hoạt động thể thao giữa thiên nhiên.

Ngồi thuyền ngắm rừng ngập mặn

Đến Cần Giờ, một trong những hoạt động nên thử là các tour sinh thái với trải nghiệm ngồi thuyền len lỏi qua rừng đước, quan sát chim, cá sấu. Theo ghi nhận của Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, hệ sinh thái rừng ngập mặn là nơi sinh trưởng của 318 loài thực vật, 35 loài thú, 164 loài chim, 36 loài bò sát, 36 loài lưỡng cư, 282 loài cá, 223 loài động vật không xương...

Du khách di chuyển bằng thuyền nhỏ tham quan rừng Sác. Ảnh: Kha Thiên Lộc

Trải nghiệm làm diêm dân

Một trải nghiệm khác mang đậm màu sắc bản địa là ghé thăm đảo Thạnh An. Hòn đảo này vẫn giữ được nhịp sống yên bình của làng chài ven biển, với những con đường bê tông chạy dọc bờ kè. Du khách có thể đi bộ quanh đảo, chụp ảnh, ngắm hoàng hôn hoặc thưởng thức các món hải sản do người dân địa phương chế biến.

Cách Thạnh An 7 km đường thủy là đảo Thiềng Liềng, nổi tiếng với cung đường dài 4 km uốn quanh ruộng muối, rừng ngập mặn và sông rạch hoang sơ. Nơi đây vẫn duy trì nghề làm muối thủ công, du khách đến Thiềng Liềng có thể tham quan, trải nghiệm các hoạt động như cào muối, thu hoạch...

Đảo Thạnh An (thuộc Cần Giờ), tháng 10/2021. Ảnh: Quỳnh Trần

Tham quan di tích

Cần Giờ không chỉ có thiên nhiên mà còn lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử. Nổi bật là Khu căn cứ cách mạng Rừng Sác - di tích được công nhận cấp quốc gia năm 2004. Nơi đây từng là căn cứ hoạt động của lực lượng đặc công trong thời kỳ kháng chiến, gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử. Khi tham quan, du khách có thể tìm hiểu về điều kiện sinh tồn trong rừng ngập mặn, cách chiến đấu của bộ đội đặc công và những đóng góp của vùng đất này.

Ngoài Rừng Sác, khu vực còn có nhiều điểm văn hóa - lịch sử khác như Di chỉ khảo cổ Giồng Cá Vồ, Đình Cần Thạnh, Lăng Ông Thủy Tướng Cần Thạnh hay Đình Bình Khánh.

Rừng ngập mặn Cần Giờ nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Tùng

Giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ

Những năm gần đây, Cần Giờ được nhắc đến nhiều hơn như một điểm đến tiềm năng cho các hoạt động thể thao giữa thiên nhiên. Không chỉ có đường ven biển, khu vực này còn sở hữu nhiều cung đường xuyên rừng đước, mang lại cảm giác khác biệt, độc đáo. Nổi bật, giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ dự kiến tổ chức vào ngày 1/5, dự kiến hút 5.000 VĐV.

2026 đánh dấu lần đầu hệ thống VnExpress Marathon đặt chân đến địa danh được gọi là "lá phổi xanh" của TP HCM. Theo ban tổ chức, giải chạy không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Cần Giờ như một điểm đến sinh thái đặc trưng của khu vực phía Nam. Các cung đường dự kiến đi qua nhiều địa hình khác nhau, từ rừng ngập mặn đến ven biển, tạo nên trải nghiệm mới lạ cho cộng đồng runner.

Việc tổ chức giải chạy tại đây được kỳ vọng mở ra hướng phát triển du lịch kết hợp thể thao, đồng thời thu hút thêm du khách đến với Cần Giờ. Với những ai yêu thích chạy bộ, đây có thể là dịp để vừa chinh phục thử thách, vừa khám phá thiên nhiên theo cách khác biệt.

Thời gian tới, khi các công trình trọng điểm hoàn thành, Cần Giờ được kỳ vọng chuyển mình thành trung tâm du lịch, kinh tế mới phía Nam TP HCM. Tâm điểm tại đây là Vinhomes Green Paradise với chuỗi tiện ích quốc tế như VinWonders 122 ha, Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi, biển hồ Paradise Lagoon, tòa tháp Landmark 108 tầng. Từ đó, siêu đô thị ESG++ hướng đến đáp ứng đa dạng mô hình du lịch, từ nghỉ dưỡng, giải trí, MICE, y tế đến sinh thái, đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Thái Anh