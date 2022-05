Trải nghiệm mô hình cửa hàng mới của Samsung

Khu vực dành cho game thủ với loạt trang bị hiện đại từ Samsung như điện thoại S22 Ultra, màn hình cong chuyên dụng, kết nối mạnh và ổn định. Mang thông điệp "Your game - Your way" (Rực nét nguyên bản), tín đồ các tựa game eSport có thể thử sức, tự do thách đấu với bạn bè, người nổi tiếng.