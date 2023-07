Trải nghiệm laptop gaming chạy RTX 4060 mạnh nhất của Acer

Predator Helios Neo 16 sử dụng CPU core i7 thế hệ 13 cùng GPU RTX 4060 8GB, đáp ứng yêu cầu cao của người dùng về hiệu suất, nhiệt độ và độ bền.

Predator Helios Neo 16 được Acer quảng bá là bước đột phá so với thế hệ tiền nhiệm là Predator Helios 300. Sản phẩm có thiết kế cải tiến, hầm hố. Mặt A bằng kim loại được khắc laser một dãy mật mã chỉ tọa độ. Theo Acer, tọa độ này để khuyến khích tinh thần khám phá của người dùng, mang đến bất ngờ cho game thủ.

Predator Helios Neo 16 có mặt lưng được khắc một dãy mật mã. Ảnh: Acer

Sức mạnh của dòng laptop gaming cao cấp mới nằm ở con chip Intel i7 thế hệ 13, card đồ họa Nvidia GeForce RTX 4060 8GB. GPU này áp dụng kiến trúc Nvidia Ada Lovelace tiên tiến, cải thiện hiệu suất chơi game, xử lý đồ họa với công nghệ DLSS 3 trên nền tảng AI. Theo hãng, ánh sáng mô phỏng khi sử dụng trong các game Esport hay AAA cũng chân thực hơn với công nghệ Ray Tracing.

Predator Helios Neo 16 được kiểm tra sức mạnh bằng Geekbench 6 - phiên bản mới nhất của công cụ kiểm tra hiệu năng phổ biến. Theo kết quả của Geekbench 6, điểm đa nhân và đơn nhân lần lượt là 13.114 và 2.177 điểm. Sức mạnh của Helios khi trải qua bài kiểm tra hiệu năng, nhiệt độ bằng phần mềm Furmark với các mức thiết lập lần lượt ở độ phân giải 2.5K, 4K (3840×2160) và 8K (7680×2160) cũng cho thấy nhiều chỉ số tích cực.

Ở độ phân giải 2.5K, tốc độ khung hình trung bình là 185 Fps, nhiệt độ GPU ổn định ở mức 76 độ C, nhiệt độ của CPU là khoảng 70 độ C. Mức tiêu thụ điện năng trung bình là khoảng 141W. Ở độ phân giải 4K, tốc độ khung hình trung bình đo được là 187 Fps. Nhiệt độ GPU là 77 độ C, còn CPU chỉ khoảng 58 độ C. Mức tiêu thụ điện không đổi. Với độ phân giải 8K, các chỉ số này lần lượt là 181 Fps, 77 độ C (GPU), 61 độ C (CPU) và 157W

Kết quả bài test cho thấy ở nhiều mức đồ họa, hệ thống tản nhiệt của máy vẫn vận hành ổn định với nhiệt độ dưới ngưỡng 77 độ C.

Máy có màn hình 16 inch. Ảnh: Acer

Chơi thử Cyberpunk 2077 - một game nặng, ở độ phân giải 2560 x 1600, ở mức cấu hình cao nhất, Predator Helios Neo 16 ban đầu có nhiệt độ, hiệu năng tiêu thụ của CPU ở mức khá cao, sau đó giảm xuống 70 độ C khi quạt tản nhiệt bắt đầu hoạt động hết công suất. Trong khi đó, GPU RTX 4060 đạt đến 80 độ C sau đó giảm xuống còn 75. Về điện năng tiêu thụ, bộ vi xử lý đạt cao nhất 69 W, sau đó ổn định trên mức trung bình 36 W.

Với trò chơi phổ biến là Liên Minh Huyền Thoại, Predator Helios Neo 16 hầu như đáp ứng mượt mà. Khi cài đặt mức ultra, máy cho tốc độ khung hình rất cao, dao động 250-260 Fps. Nhiệt độ trung bình trong suốt quá trình chơi game ở mức dưới 60 độ C.

Bài kiểm tra sức mạnh hiệu năng với Liên Minh Huyền Thoại. Ảnh: Acer

Mức nhiệt độ ổn định của máy đến từ hệ thống tản nhiệt độc quyền với hai quạt kim loại 3D AeroBlade thế hệ 5 kết hợp công nghệ tối ưu luồng khí Vortex Flow. Acer tuyên bố đây là mẫu máy có chất lượng tản nhiệt hàng đầu phân khúc, hỗ trợ thêm keo tản nhiệt kim loại lỏng cho CPU.

Ngoài các thông số về hiệu năng, sản phẩm cao cấp của Acer có màn hình 16 inch, tỉ lệ 16:10 với độ phân giải WQXGA (2560×1600), độ sáng 500 nits. Độ phủ màu đến 100% sRGB.

Sản phẩm có giá từ 35,99 triệu đồng tùy mức cấu hình. Máy đi kèm chế độ bảo hành "VIP 3S1" trong vòng ba ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Nhà sản xuất cam kết sẽ đổi máy mới có giá trị tương đương hoặc cao hơn nếu quá thời hạn bảo hành.

Hoài Phương