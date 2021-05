Trải nghiệm khu nghỉ dưỡng Four Seasons Hotels & Resorts

Four Seasons Hotels & Resorts gây ấn tượng với du khách ngay từ logo với hình ảnh một cái cây có mật độ lá khác nhau ở bốn góc, tượng trưng bốn mùa trong năm cũng như trải nghiệm du lịch đẳng cấp thế giới được truyền cảm hứng từ những tinh hoa của bản sắc văn hóa và con người địa phương.

Tiếp theo, những căn phòng thượng hạng của thương hiệu khách sạn sang trọng này luôn là điểm dừng chân ưa thích của các chính khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài ra, không quá nhiều du khách ghé thăm các khu nghỉ dưỡng của Four Seasons để ý đến chiếc giường đặc biệt của thương hiệu này. Chiếc giường tại đây mang đến mộtgiấc ngủ ngon và êm ái với khả năng thay đổi độ mềm, độ nhún theo yêu cầu riêng của từng du khách.

Four Seasons Resort The Nam Hải, Hội An.

Trong thời kỳ dịch bệnh, Four Seasons ra mắt ứng dụng trên điện thoại "Four Seasons Chat", cho phép tương tác không tiếp xúc. Khách lưu trú có thể dễ dàng quản lý, lên kế hoạch cho kỳ nghỉ, "chat" trực tiếp với nhân viên tại khu nghỉ dưỡng khi cần bất kỳ điều gì. Đây cũng là ứng dụng duy nhất trong ngành công nghiệp dịch vụ khách sạn được vận hành bởi chính các nhân viên túc trực tại khu nghỉ dưỡng thay vì hệ thống "chatbots" trả lời tự động.

Du khách có thể "chat" trực tuyến cùng tổng đài viên với 150 ngôn ngữ khác nhau và sẽ nhận được phản hồi trong vòng 90 giây. Điều này rở nên tiện lợi cho du khách Việt khi ghé thăm các khách sạn của Four Seasons nằm ngoài Việt Nam. Du khách có thể "chat" bằng tiếng Việt và nhờ các tổng đài viên giới thiệu, giúp mình đặt bàn tại quán cơm gà nổi tiếng chuẩn Michelin một sao khi ghé thăm Four Seasons Hotel Singapore và chỉ việc đến quán để thưởng thức món ăn mà không cần phải bận tâm đến việc xếp hàng chờ đợi.

Ứng dụng "Four Seasons Chat".

The Journeys Collection đồng hành và trở thành đối tác dài hạn với Four Seasons Hotels & Resorts - một trong những thương hiệu khách sạn có bề dày lịch sử trên 60 năm, hoạt động trong lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp, hiện diện tại những điểm đến nổi tiếng như: Maldives, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Dubai, các nước Âu châu và Việt Nam.



The Journey Collection có những chương trình ưu đãi hấp dẫn, dịch vụ chăm sóc khách hàng chất lượng, cùng đội ngũ tư vấn du lịch đầy kinh nghiệm được biết đến như các "travel designer" - nhà thiết kế kỳ nghỉ. Công ty cam kết mang đến cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp và được cá nhân hóa theo nhu cầu của mỗi khách tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng của Four Seasons trên toàn cầu với thông điệp "Cam kết một chuyến đi trọn vẹn".

Đặc biệt, trong mùa hè này, The Journeys Collection sẽ mang đến những kỳ nghỉ đáng nhớ: khám phá vẻ đẹp vượt thời gian của Hội An và những thông điệp sống ý nghĩa của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Four Seasons Resort The Nam Hải. Du khách ở nước ngoài có cơ hội trải nghiệm một ốc đảo nghỉ dưỡng giữa thành phố náo nhiệt tại Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River; tận hưởng thiên đường nghỉ dưỡng với đại dương xanh tại Four Seasons Maldives at Landaa Giraavaru và Kuda Huraa, hay bao trọn một hòn đảo xinh đẹp cho kỳ nghỉ của mình tại Four Seasons Private Island Voavah at Baa Atoll. Công ty cũng dành nhiều khuyến mãi hấp dẫn cũng như tiện ích đặc biệt.

Superior Tent tại Four Seasons Tented Camp Golden Triangl, Thái Lan.

The Journeys Collection thuộc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Danshari (Danshari Trading & Servies Corporation) được sáng lập với tiêu chí chia sẻ, tư vấn những trải nghiệm và xu hướng du lịch thời thượng. Đội ngũ cố vấn hay còn gọi là "travel designer" (người thiết kế kỳ nghỉ) có kinh nghiệm du lịch đa dạng, sẽ thiết kế chuyến đi theo sở thích và phong cách sống của từng du khách.

Để làm được điều đó, Travel Designer phải tìm ra sở thích của khách hàng qua cách trò chuyện, hỏi han về nghề nghiệp, phong cách sống... "Qua đó, chúng tôi cá nhân hóa chuyến đi của du khách với những trải nghiệm tích lũy được ở từng vùng miền khác nhau, từ các hoạt động vui chơi giải trí, đến nơi lưu trú cũng được chọn để phù hợp với phong cách của họ", đại diện The Journeys Collection cho biết.

(Nguồn và ảnh: The Journeys Collection)