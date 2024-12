Trải nghiệm khó quên của fan tại concert 'Anh trai say hi'

Khán giả nói thích cảm giác vừa uống trà mật ong Boncha, vừa nhún nhảy, hô vang tên dàn sao tại concert "Anh trai say hi" ở Hà Nội.

Sau hai đêm nhạc ở TP HCM hồi tháng 9, 10, trà mật ong Boncha tiếp tục đồng hành êkíp Anh trai say hi tổ chức hai concert ở Hà Nội hôm 7/12 và 9/12, thu hút đến 90.000 người (số liệu do đơn vị bán vé cung cấp).

Trên sân vận động Mỹ Đình, 30 nghệ sĩ "chiêu đãi" khán giả loạt ca khúc thịnh hành thời gian qua như Thi sĩ, Kim phút kim giờ, Sóng vỗ vỡ bờ, Regret, Catch me if you can... Dưới khán đài, "biển" người hòa giọng cùng thần tượng trong bản Sao hạng A, Đều là của em, Ngạo nghễ, Tình đầu quá chén hay Walk, tạo bầu không khí sôi động.

Sân khấu nổi bật với logo, hình ảnh nhà tài trợ trà mật ong Boncha. Ảnh: Lê Lan

Trên các diễn đàn, mạng xã hội một tuần sau đó, fan vẫn bàn luận về đêm nhạc. Nhiều ý kiến cho biết thích cảnh nghệ sĩ giao lưu, tặng quà fan.

"Concert tại Hà Nội vừa để lại dư vị khó quên trong lòng khán giả, vừa cho thấy sự lên ngôi của văn hóa idol nội địa", Facebooker Hà Linh bình luận.

Nhiều fan nhắc lại khoảnh khắc Dương Domic lần đầu hát solo bản Tràn bộ nhớ và Mất kết nối. Anh giơ cao chai trà mật ong, kêu gọi mọi người "cụng chai", kéo theo những tiếng reo hò, phấn khích.

Hàng chục nghìn chai trà mật ong Boncha trà xanh hoa lài (ít ngọt) vừa ra mắt được trao tận tay khán giả, qua đó truyền thông điệp về sự kết nối, tươi mới, năng động và đầy sức sống, đồng điệu với 50 ca khúc mới xuyên suốt show Anh trai say hi.

Một số fan mô tả không khí lúc ca khúc Say hi never say goodbye - sáng tác mới của Dương Domic - khép lại concert, khán đài như "vỡ òa".

Dương Domic tương tác cùng khán giả ở concert tại Hà Nội. Ảnh: Lê Lan

Mai Lan (22 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) đánh giá chương trình ấn tượng, cô và nhóm bạn không ngừng cổ vũ, hòa giọng và nhún nhảy theo giai điệu.

"Lần đầu tôi được gặp thần tượng ở khoảng cách gần. Sau concert, tôi trở thành fan của Boncha. Cảm ơn nhãn hàng đã đồng hành, đưa các 'anh trai' đến Hà Nội", Mai Lan nói.

Trước concert, thương hiệu đồng hành chuỗi hoạt động bên lề, thực hiện "University Tour" tại nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội, tiếp cận hàng chục nghìn sinh viên năng động, trao người may mắn những món quà độc quyền từ nhà tài trợ.

Ngoài ra, chương trình "Đổi nắp lấy vé" của thương hiệu cũng giúp hàng trăm Bon-Bae (tên fandom trà mật ong Boncha) có cơ hội dự concert.

"Mình là fan Anh trai say hi lẫn Boncha. Thật may mắn khi trúng vé xem thần tượng diễn trực tiếp. Cảm ơn nhãn hàng đã biến ước mơ của mình thành hiện thực", Thiên Minh (23 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay.

Thành công của chuỗi concert góp phần nâng cao danh tiếng dàn sao, gắn kết họ với người hâm mộ. Chiều ngược lại, đại diện thương hiệu nhận định, chương trình đưa trà mật ong Boncha đến gần người dùng trẻ.

"Hàng chục nghìn khán giả và 30 nghệ sĩ thắp sáng ngọn lửa đam mê, đề cao tinh thần sống hết mình của tuổi trẻ. Đây cũng là thông điệp chúng tôi muốn gửi gắm qua chương trình", đại diện nhãn hàng nói thêm.

Đông Vệ