Hai năm trước, 6 căn penthouse City Garden do kiến trúc sư Koos De Keijzer cùng các cộng sự của DKO thiết kế từng được giới nhà giàu săn đón. Tháng 9 năm nay, các kiến trúc sư này tiếp tục đưa 12 căn penthouse của The River Thu Thiem chinh phục chuẩn mực xa hoa mới của dòng sản phẩm "không dành cho số đông".

Koos De Keijzer là kiến trúc sư hàng đầu tại Australia, nổi tiếng với những công trình nhà ở cao tầng theo phong cách thiết kế đương đại, ứng dụng những lối kiến trúc khoáng đạt, vừa thể hiện chất sang trọng vừa giao hòa với thiên nhiên. Cùng với DKO - công ty do ông sáng lập và điều hành, kiến trúc sư này nhận sự tín nhiệm cao của cộng đồng kiến trúc sư thế giới cho phân khúc bất động sản "triệu đô". Đội ngũ của DKO đã gây tiếng vang tại nhiều thị trường như Australia, New Zealand và Đông Nam Á.

Sau hai năm kể từ khi City Garden gây ấn tượng rõ nét trên phân khúc căn hộ cao cấp tại TP HCM, Koos De Keijzer một lần nữa trở lại với thị trường này và tiếp tục nâng tầm tư duy thiết kế xa hoa của mình thông qua dự án The River Thủ Thiêm. Dự án sở hữu lợi thế, đồng thời là thách thức lớn, khi kề cận sông Sài Gòn, ôm trọn quang cảnh ngoạn mục của trung tâm TP HCM. Điều này đòi hỏi bản thân thiết kế của dự án cũng phải gây ấn tượng mạnh, trở thành công trình kiến trúc biểu tượng, khai mở lối sống thượng lưu mới bên sông Sài Gòn.

Điểm vượt trội của penthouse The River Thu Thiem so với City Garden ngày trước còn nằm ở khoảng thông tầng (sky light) được chăm chút kỹ lưỡng. Thiết kế ánh sáng chú trọng hài hòa với không gian, không quá lấn át cũng không quá tối, để gia chủ cảm nhận sự sang trọng và từng chi tiết thiết kế trau chuốt của không gian.

"Chúng tôi kỳ vọng cư dân sẽ cảm thấy như đang trải nghiệm rạp chiếu phim 3D cực đại khi đứng giữa gian phòng, phóng tầm mắt ra không gian vô cực xung quanh, cảm nhận rõ lối sống 'đỉnh cao' tại The River Thu Thiem", đại diện đơn vị thiết kế nói.

Kế thừa nền tảng từ City Garden, với The River Thu Thiem, diện tích vượt trội từ 400-750 m2 của các căn penthouse cho phép kiến tạo những không gian sống tinh túy, làm hài lòng nhiều thế hệ trong gia đình giới tinh hoa Việt.

Thấu hiểu nhu cầu trải nghiệm không gian sống riêng biệt, DKO ứng dụng những kiểu dáng, chất liệu, tiện ích mới nhất đang được giới siêu giàu New York, London, Dubai, Sydney ưa chuộng. Đơn vị này lựa chọn linh hoạt các sản phẩm, vật liệu chế tác thủ công như vải rèm, thảm, gỗ lát... sản xuất từ Việt Nam kết hợp với các vật liệu sang trọng, đắt giá từ phương Tây.

"Chúng tôi kỳ vọng cư dân có thể trải nghiệm 'cuộc sống trên đỉnh cao' khác biệt mà The River Thu Thiem muốn mang đến cho cộng đồng tinh hoa, những người đóng vai trò kiến tạo chuỗi giá trị hiện nay", đại diện Refico nói.

Với 12 căn penthouse The River Thu Thiem, Refico - nhà phát triển dự án từng ghi dấu với City Garden kỳ vọng kiến tạo một công trình tinh hoa mới bên sông Sài Gòn, hứa hẹn trở thành biểu tượng sống tại khu vực được mệnh danh là Phố Đông của TP HCM.

Trong tháng 9, The River Thu Thiem ra mắt bộ sưu tập "Thượng đỉnh" với 12 căn penthouse và pool villa. Thông tin chi tiết tại website. Nhà mẫu dự án tại khu căn hộ mẫu The River Thu Thiem - Đại lộ Vòng Cung, Khu đô thị Thủ Thiêm, phường An Khánh, quận 2, TP HCM.