Trải nghiệm khác biệt khi nghỉ dưỡng tại các dự án Marriott quản lý

Chuỗi thương hiệu khách sạn Marriott luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều người khi du lịch hay công tác, bởi từng dự án đều mang đến trải nghiệm mới mẻ với họ.

Trong tháng 4, chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới cho biết đẩy mạnh hoạt động vệ sinh buồng phòng theo tiêu chuẩn khắt khe, chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại ở nhiều quốc gia phương Tây. Động thái này vừa nhằm chống lại sự lây lan Covid-19, vừa xoa dịu nỗi lo của những vị khách tiềm năng về nguy cơ lây bệnh tại các khách sạn.

Giải pháp của Marriott bối cảnh mới tiếp nối những giá trị mà thương hiệu này xây dựng hơn 90 năm qua, với phương châm xuyên suốt "con người là ưu tiên hàng đầu".

Sức hút từ thương hiệu Marriott

Marriott International vốn nổi tiếng bởi danh mục những dự án xa xỉ, với nhiều thương hiệu mang tính biểu tượng như The Ritz Carlton và St.Regis. Để trải nghiệm những dịch vụ tại các khách sạn cao cấp nhất này, khách hàng thường phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ, đồng nghĩa với việc họ sẽ có những trải nghiệm tương xứng.

Theo những gì blogger Ethan Steinberg chia sẻ trên The Points Guy, anh này chi ra khoảng 660 USD (tương đương 15,4 triệu đồng) cho một đêm nghỉ dưỡng tại The Ritz Carlton Hong Kong. Anh đã để mắt đến khách sạn này từ chuyến đi đầu tiên đến Hong Kong, bởi The Ritz Carlton nằm tại một trong những tòa nhà cao nhất thế giới. Khách sạn của Marriott trải khắp 16 tầng trên cùng, từ tầng 102 đến 118 của tòa nhà.

The Ritz Carlton Hong Kong nằm tại 16 tầng cao nhất của một trong những tòa nhà cao nhất thế giới. Ảnh: Marriott.

"Tôi đã có một trải nghiệm đáng kinh ngạc, xứng đáng đến từng đôla tôi bỏ ra", Ethan viết. Anh cảm thấy hài lòng về những chi tiết nhỏ nhất về dịch vụ của khách sạn này, từ mùi hương hoa lan đặc trưng lan tỏa khắp các sảnh, những khối đá cẩm thạch tinh tế tại mỗi căn phòng, hay căn phòng rộng rãi có tầm nhìn tráng lệ hướng thẳng ra bến cảng Victoria lớn nhất Hong Kong.

Đồ ăn ngon, dịch vụ hàng đầu và bữa sáng không giới hạn Dom Perignon vào các buổi sáng Chủ nhật đã chinh phục anh và bạn gái khi tới đây nghỉ dưỡng. Tại Việt Nam, JW Marriott Hà Nội cũng là một trong những khách sạn thuộc phân khúc này. Đây là lựa chọn số một của các nguyên thủ quốc gia khi ghé thăm Hà Nội.

Không chỉ ghi dấu tại những dự án xa hoa bậc nhất, Marriott International còn mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong nhiều phân khúc khác. Trong đó, nhiều dự án thuộc phân khúc cao cấp (premium) mang tới cho khách hàng những trải nghiệm du lịch độc đáo.

Đơn cử, khi tới khách sạn Renaissance Concourse Atlanta Airport, tọa lạc ngay cạnh sân bay Atlanta - một trong những đường băng bận rộn nhất nước Mỹ, khách có thể chiêm ngưỡng và cho ra đời những bức ảnh ngoạn mục. Đối với những khách hàng yêu thích hàng không và những nhiếp ảnh gia, khách sạn này sẽ là nơi thỏa trí đam mê của họ.

Cùng phân khúc này, một thương hiệu nổi tiếng của Marriott là Le Méridien cũng có mục tiêu mang tới cho khách hàng những trải nghiệm du lịch mới mẻ. Đến nay, thương hiệu có tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 110 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên toàn cầu.

Le Méridien còn có mặt tại những địa điểm du lịch ít người biết tới như Bora Bora, một hòn đảo tại Polynésie (thuộc Pháp). Trên hòn đảo nhỏ, khách có cơ hội trải nghiệm cuộc sống xa hoa trong những ngôi nhà gỗ trên mặt nước, dạo chơi ở khu bảo tàng rùa, nếm thử những món ăn chính thống của địa phương...

Năm 2017, resort này đã được TripAdvisor trao chứng nhận xuất sắc - danh hiệu dành cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú liên tục nhận những đánh giá tốt và xếp hạng cao từ cộng đồng du khách.

Resort Le Méridien Bora Bora. Ảnh: Marriott.

Bên cạnh đó, Marriott International cũng đưa ra những chương trình thu hút khách hàng như Marriott Bonvoy, bao gồm tích điểm, đổi điểm thưởng, tặng ưu đãi... khi họ lưu trú tại 32 thương hiệu khách sạn do Marriott International sở hữu. Năm 2019, các khách hàng thân thiết sở hữu thẻ Bonvoy được tặng khoảng 50% đêm nghỉ tại các khách sạn này. Ngoài ra, những khách hàng trên 62 tuổi cũng được giảm 15% chi phí khi lưu trú tại các khách sạn của Marriott International.

Tiêu chí Marriott International đặt ra với Le Méridien Da Nang

Một trong những dự án mới ghi tên mình vào bản đồ nghỉ dưỡng mang thương hiệu Marriott là Le Méridien Residence Da Nang. Đây là dự án đẳng cấp đầu tay mà Tonkin Land phát triển tại thị trường Quảng Nam, Đà Nẵng. Theo đại diện Tonkin Land, cùng sự quản lý vận hành từ tập đoàn Marriott International, dự án Le Méridien Residences phải đáp ứng những tiêu chuẩn riêng biệt.

"Mỗi dự án được Marriott International quản lý đều toạ lạc tại những địa điểm đẹp, thiên nhiên trù phú để truyền tải ý tưởng mang thiên nhiên vào từng không gian sống và nghỉ dưỡng", vị này cho biết. Đáp ứng điều này, Le Méridien Residiences có vị trí đắc địa tại Quảng Nam, nằm trên trục đường huyết mạch nối Đà Nẵng và Hội An, đối diện hai sân golf tầm cỡ thế giới.

Chuỗi 63 biệt thự hạng sang tại đây được thiết kế theo lối kiến trúc tối giản, trau chuốt từng chi tiết. Ở đó, cảm hứng văn hóa châu Âu cổ điển dung hòa với chất liệu địa phương, thể hiện tiêu chí "thanh lịch vượt thời gian" theo tinh thần thương hiệu Le Méridien. Tonkin Land hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực thiết kế cảnh quan, thiết kế kiến trúc và nội thất đến từ Singapore như MAPS Design, Avalon Collective hay Coopers Hill để hiện thực hóa điều đó.

Phối cảnh biệt thự mặt tiền biển tại Le Méridien Da Nang. Ảnh: Tonkin Land.

Một trong những tiêu chuẩn mà Marriott đặt ra cho các khách sạn và resort của mình là bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên. Tại Le Méridien Da Nang, nước thô từ đơn vị cấp nước thành phố đi vào dự án được xử lý để đạt chất lượng theo chuẩn Marriott, sau đó đưa vào sử dụng cho nấu nướng và sinh hoạt. Nguồn nước sau sinh hoạt được tập trung xử lý và tái sử dụng vào việc tưới cây tự động toàn bộ dự án.

Chủ đầu tư cũng chăm chút những tiện ích nội khu tại Le Méridien Da Nang theo định hướng đó. Đơn cử, thay vì dùng hóa chất Clo để khử khuẩn cho nước hồ bơi, Tonkind Land ứng dụng công nghệ điện phân muối của Mỹ. Tại đó, Clo tự nhiên được điện phân từ muối và tiến hành quá trình tiêu diệt vi khuẩn có trong nước, giúp nguồn nước hồ bơi luôn sạch nhưng không gây hại cho da, tóc và mắt người dùng.

Tính đến năm 2015, 80% hồ bơi ở Australia đã ứng dụng công nghệ này. Phương pháp này được cho là giải pháp an toàn hơn với sức khỏe con người cũng như môi trường xung quanh, so với cách khử khuẩn bằng Clo truyền thống. Bởi năm 2014, một khách sạn ở Maryland, Mỹ đã phải sơ tán do khách hàng bị kích ứng mắt, do thùng chứa hóa chất Clo đã bị lan ra nguồn nước tại khách sạn này.

"Về mặt kiến trúc, Le Méridien Da Nang cũng cần tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe của một resort đẳng cấp quốc tế, đồng thời thể hiện định hướng của chúng tôi là kiến tạo không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, sang trọng cho tầng lớp tinh hoa", đại diện Tonkin Land cho hay.

Các kiến trúc sư sử dụng nhiều loại vật liệu đặc biệt, trong đó có kính Low-E. Theo các chuyên gia, loại kính này thường thấy ở các dự án cao cấp khu vực nội đô, song hiếm có tại dự án nghỉ dưỡng biển do chi phí đầu tư cao.

Kính Low-E sở hữu ưu điểm như phát xạ nhiệt chậm, làm giảm sự phát tán, hấp thụ nhiệt lượng nhưng vẫn đảm bảo độ sáng. "Căn phòng sử dụng kính Low-E mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông. Đây cũng là cách tiết kiệm chi phí giữ nhiệt trong phòng và đảm bảo tính thẩm mỹ", một kiến trúc sư cho biết. Theo yêu cầu của Marriott International, chỉ hai công ty trên thế giới cung cấp loại kính này là Saint-Gobain (Pháp) và AGC (Bỉ).

Ngoài ra, những nguyên vật liệu đặc biệt sử dụng tại dự án như gạch đá marble cho độ phẳng cao, sang trọng; khung nhôm tĩnh điện phủ sơn theo tiêu chuẩn Đức, tránh cong vênh và oxy hoá với khí hậu biển; gạch Porcelain ốp lát có kết cấu chịu lực và độ bền cao, chống thấm tốt...

Nội thất tại toàn bộ resort được đặt thiết kế riêng, đảm bảo tính duy mỹ và thể hiện sự đồng nhất với phong cách thương hiệu Le Méridien trên toàn thế giới. Các thiết bị gia dụng, thiết bị phòng tắm nhập khẩu từ những thương hiệu quốc tế danh tiếng như Blanco, Berkeley, Toto, Kohler...

Bên cạnh đó, dự án cũng tích hợp nhiều công nghệ thông minh 4.0 như trí tuệ nhân tạo (AI), mang lại cuộc sống tiện nghi ngay ngưỡng cửa cho chủ nhân và du khách.

Thông qua ứng dụng di động của Marriott, khách hàng có thể check-in, mở cửa phòng bằng điện thoại, tự động mở rèm cửa, bật hệ thống chiếu sáng trong phòng và các tuỳ chỉnh khác trong phòng. Hệ thống cảm biến sẽ lưu lại khuôn mặt của khách hàng, tự động ghi nhớ và điều chỉnh tùy biến theo mỗi cá nhân, ngay khi khách hàng quay lại biệt thự lần kế tiếp.

Với sự chăm chút kỹ càng, chủ đầu tư kỳ vọng mang tới khách hàng những sản phẩm giá trị, giúp khách hàng tận hưởng những tiện nghi đẳng cấp, xứng tầm thượng lưu.

