Trải nghiệm khả năng vận hành trên Acer Nitro 16 Phoenix

Nhờ trang bị RTX 4050 cùng tản nhiệt độc quyền, mẫu laptop gaming mới của Acer Predator có khả năng xử lý đồ họa nặng nhưng nhiệt độ ổn định.

Nitro 16 Phoenix là sản phẩm mới trong phân khúc gaming tầm giá 30 triệu đồng. Điểm đáng chú ý trên sản phẩm là card đồ họa GeForce RTX 4050 6GB. Đây là card đồ họa thế hệ mới được phát triển với kiến trúc Nvidia Ada Lovelace tối ưu hiệu suất và năng lượng, mạnh hơn so với thế hệ trước đó. Ngoài ra, sản phẩm dùng CPU thế hệ mới là Ryzen 5 7535HS của AMD cùng hệ thống tản nhiệt độc quyền hầm hố bậc nhất hiện nay. Hệ thống gồm quạt tản nhiệt, hai cổng hút gió trên, dưới, 4 cổng thoát nhiệt và gel kim loại lỏng trên CPU.

Acer Nitro 16 Phoenix. Ảnh: Phong Vũ

Cấu hình được nhà sản xuất giới thiệu là giữ cho máy ổn định kể cả khi làm những tác vụ nặng. Để trải nghiệm khả năng vận hành, máy sử dụng Furmark để kiểm tra hiệu năng và nhiệt độ của RTX 4050. Furmark là phần mềm chuyên dụng để kiểm tra hiệu năng của máy tính và các thông số, sức mạnh của CPU, GPU. Nitro 16 Phoenix được bật ở chế độ Turbo - tốc độ quạt tản nhiệt ở mức cao nhất và thử nghiệm ở ba chế độ phân giải khác nhau: 2.5K (2560x1440), 4K (3840x2160) và 7.5K (7680x2160).

Ở độ phân giải 2.5K, sau 10 phút, tốc độ khung hình trung bình đo được là 142 fps và nhiệt độ GPU ở mức 74 độ C, của CPU ở mức thấp hơn nhiều, trung bình khoảng 65 độ C. Mức tiêu thụ điện năng TGP trung bình là khoảng 123W.

Ở độ phân giải 4K, sau 5 phút kiểm tra, fps trung bình là 148 và nhiệt độ GPU tăng vọt lên 76 độ C. Tuy nhiên, sau 15 phút, fps trung bình giảm xuống 142, nhiệt độ trung bình của GPU đạt mức 74 độC, CPU là 62 độ C và duy trì ở mức này cho đến khi bài kiểm tra kết thúc. Mức tiêu thụ điện năng TGP trung bình là 125W.

Ở độ phân giải 7.5K, trong 5 phút đầu tiên, tốc độ khung hình trung bình đo được là 140 và nhiệt độ GPU là 77 độ C. 15 phút sau, FPS trung bình là 143 và nhiệt độ GPU là 74 - 75 độ C, còn CPU vào khoảng 63 - 64° độ C. Mức tiêu thụ điện năng trung bình của máy cũng chỉ tăng lên đôi chút là 127,2W.

Kết quả thử nghiệm trên Furmark cho thấy card đồ họa RTX 4050 luôn được cung cấp đầy đủ năng lượng (tối đa đến 140W). Ở nhiều mức độ phân giải, nhiệt độ của máy luôn được giữ ở mức ổn định nhờ hệ thống tản nhiệt. Theo nhà sản xuất, hệ thống tản nhiệt sẽ hoạt động hết công suất để giữ độ ổn định, tạo điều kiện cho card đồ họa phát huy khả năng xử lý tác vụ.

Hệ thống tản nhiệt hầm hố đặc trưng trên dòng Nitro. Ảnh: Phong Vũ

Acer Nitro 16 Phoenix cũng được kiểm tra qua hai game thực tế là Cyberpunk 2077 và Liên minh huyền thoại. Khi chơi Cyberpunk 2077 ở mức cấu hình cao, theo đề xuất của Nvidia GeForce Experience với Ray Tracing được kích hoạt ở mức medium, thành phố Night City của game hiện lên chi tiết và rực rỡ.

Nhiệt độ của máy khá ổn định trong suốt quá trình chơi game, chỉ dao động quanh mức 60°C. Đây là điểm cộng cho hệ thống tản nhiệt khi chạy game nặng ở cấu hình cao như Cyberpunk 2077. Màn hình hiển thị luôn ghi nhận fps ở mức ổn định từ 60 - 65. Trong những cảnh bình thường như đi bộ, lái xe hay tiếp xúc với các nhân vật, game diễn ra mượt mà.

Thử chơi Liên minh huyền thoại ở độ phân giải Full HD, cài đặt đồ họa cao nhất. Tốc độ khung hình dao động ở khoảng 180 - 190. Đây là mức cao nên hiển thi chi tiết tốt. Các màn chuyển cảnh, giao chiến tốc độ cao được hiển thị mượt, không bóng mờ, không giật. Nhờ được bật chế độ Turbo, nên nhiệt độ của GPU và CPU chỉ tầm khoảng 46 - 48°C.

Ngoài cấu hình, Nitro 16 Phoenix còn có màn hình 16 inch tỉ lệ 16:10, độ phân giải Wuxga (1920x1200) cùng tần số quét lên tới 16 5Hz và 100% sRGB. Đi kèm với tính năng Nvida Advanced Optimus, hình ảnh cho độ nét ở mức ổn, màu sắc đẹp, độ tương phản cao và góc nhìn rộng.

Sản phẩm Acer Nitro 16 Phoenix với model AN16-41-R5M4 được bán độc quyền tại Phong Vũ với bộ quà tặng Nitro Gears trị giá 7 triệu đồng. Máy đi kèm chế độ bảo hành chính hãng trong vòng ba ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Nhà sản xuất cam kết sẽ đổi máy mới có giá trị tương đương hoặc cao hơn nếu quá thời hạn bảo hành.

Hoài Phương