Trải nghiệm hẹn hò lãng mạn tại Mars Venus

Mars Venus cung cấp dịch vụ nhà hàng trên mặt đất, du thuyền và fine dining homestay sang trọng, đa dạng kiểu hẹn hò cho các đôi.

Mars Venus hiện cung cấp ba nhóm dịch vụ chính: nhà hàng trên mặt đất, nhà hàng du thuyền trên sông và nhà hàng fine dining kết hợp homestay. Mỗi dịch vụ đều hướng đến sự riêng tư, phù hợp cho buổi hẹn hò của các đôi.

Nhà hàng mặt đất là lựa chọn phổ biến cho những đôi thích trải nghiệm hẹn hò với thiên nhiên. 4 chi nhánh hoạt động 17h-22h hàng ngày, mỗi nơi mang một chủ đề trang trí và câu chuyện riêng.

Chi nhánh Vintage Villa lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển Italy, tái hiện hình ảnh biệt thự cổ điển châu Âu với nội thất ấm cúng. Wine Cellar mô phỏng hầm rượu kết hợp sân vườn xanh mát và không gian trong nhà. Garden in Island là khu vườn tách biệt trên đảo, tạo cảm giác như đang hẹn hò trên ốc đảo riêng tư. White Pier nằm ven sông với kiến trúc phong cách Địa Trung Hải với gió mát, thoáng đãng.

Mỗi chi nhánh đều có thể linh hoạt thay đổi cách sắp xếp bàn ghế, đảm bảo sự riêng tư, thoải mái theo ý khách hàng. Menu thường gồm món Âu vị Á, chế biến từ nguyên liệu tươi ngon của các vùng miền Việt Nam.

Mô hình thứ hai là dịch vụ nhà hàng trên thuyền. Thuyền Lunaria Cruise mang lại trải nghiệm du ngoạn sông nước với không gian rộng thoáng. Trong khi La Filante (Mini Yacht) kích thước nhỏ hơn với hành trình kéo dài hai giờ, mang đến dịch vụ cao cấp kèm đầu bếp và phục vụ riêng.

Với các sự kiện đặc biệt, Hidden Amoura là lựa chọn lý tưởng khi kết hợp trải nghiệm ăn tối sang trọng fine dining với homestay. Các đôi có thể chọn dịch vụ này để tổ chức lễ cầu hôn hoặc sinh nhật. Mỗi phòng chỉ phục vụ một đôi để đảm bảo sự riêng tư tối đa.

"Mars Venus muốn mang đến cho các đôi đa dạng lựa chọn hẹn hò từ không gian đất liền đến du ngoạn sông nước và lưu trú riêng tư với tiêu chí cá nhân hóa và tiện lợi tối ưu", đại diện nhà hàng cho biết.

