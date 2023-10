Trải nghiệm hệ sinh thái công nghệ FPT Telecom tại ngày hội chuyển đổi số

TP HCMFPT Telecom trình diễn hệ sinh thái công nghệ gồm nhà thông minh, ứng dụng bảo mật… tại ngày hội "Chuyển đổi số - Không gian Khởi nghiệp sáng tạo năm 2023".

Cụ thể, các giải pháp nổi bật được FPT Telecom giới thiệu bao gồm: dịch vụ truyền hình FPT Play, FPT Camera, hệ sinh thái nhà thông minh FPT Smart Home và ứng dụng bảo mật F-Safe Go. Từ đó giúp người dân biết thêm về những lợi ích thiết thực của các ứng dụng và thiết bị gắn liền với hoạt động chuyển đổi số.

Lãnh đạo quận 7 cùng khách mời tham quan khu trưng bày của FPT tại ngày hội "Chuyển đổi số - Không gian khởi nghiệp sáng tạo" năm 2023. Ảnh: FPT

FPT Play là đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực truyền hình tương tác, cho phép người dùng liên kết với nội dung cụ thể và với người dùng khác thông qua biểu tượng cảm xúc, bình chọn hay bình luận khi xem sự kiện trực tiếp, các nội dung theo yêu cầu trên hệ thống. Từ đó, người sử dụng dịch vụ truyền hình có thể quyết định trực tiếp đến diễn biến của các chương trình truyền hình, mang lại giá trị trải nghiệm mới lạ cho người dùng.

Ngoài ra, FPT Play còn là đơn vị phát triển công nghệ truyền hình. Bộ giải mã FPT Play phiên bản mới nhất với hai màu Stone Gray và Pearl White là bộ giải mã đầu tiên và duy nhất trên thị trường Việt Nam tích hợp cả hai công nghệ truyền hình IPTV và OTT trong cùng một thiết bị.

Người tham gia sự kiện trải nghiệm hệ sinh thái truyền hình FPT Play, FPT Camera. Ảnh: FPT

Tại sự kiện, FPT Camera là giải pháp đồng bộ, toàn diện, tích hợp công nghệ AI thông minh, cho phép giám sát, lưu trữ, quản lý dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud). Trí tuệ nhân tạo (AI) được FPT Camera tích hợp với các tính năng giám sát và cảnh báo thông minh như: nhận diện khuôn mặt, phân biệt người lạ, người quen giúp đảm bảo an toàn cho gia đình, đặc biệt hữu ích cho gia đình có người già và trẻ nhỏ; hỗ trợ phân biệt chuyển động giữa con người và vật thể giúp hạn chế cảnh báo không cần thiết.

Khu vực trải nghiệm của FPT Smart Home được nhiều khách tham quan quan tâm, tìm hiểu nhất trong triển lãm. Thông qua giao diện sử dụng đơn giản và trực quan, người dùng chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói tiếng Việt hoặc thông qua thao tác trên app là có thể điều khiển - thiết lập các chức năng thông minh, tự động cho ngôi nhà của mình.

Hệ sinh thái nhà thông minh Smart Home. Ảnh: FPT

Hệ sinh thái nhà thông minh FPT Smart Home giới thiệu tại triển lãm với 4 giải pháp gồm chiếu sáng thông minh, điều khiển thông minh; an ninh; truyền hình. Giải pháp mang đến lợi ích thiết thực như giảm thiểu thao tác, hướng đến kết nối không dây, điều khiển bằng giọng nói và tự động hóa tối ưu trải nghiệm với công nghệ AI.

Với F-Safe Go đây là ứng dụng mới nhất được FPT Telecom hợp tác cùng Tập đoàn bảo mật hàng đầu thế giới F-Secure phát triển. Được ứng dụng AI và các công nghệ bảo mật tiên tiến, F-Safe Go tạo ra hàng rào bảo vệ cho thiết bị và người dùng sử dụng mạng, đảm bảo từng khoảnh khắc trên không gian số sẽ thực sự an toàn và trọn vẹn.

Nhân viên FPT chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng trưng bày. Ảnh: FPT

Thông qua những dịch vụ, giải pháp sáng tạo, vượt trội về công nghệ, Tập đoàn FPT, cũng như đơn vị FPT Telecom sẽ tiếp tục song hành cùng quá trình chuyển đổi số của UBND quận 7.

Ngày hội "Chuyển đổi số - Không gian khởi nghiệp sáng tạo" năm 2023 do UBND quận 7 cùng Công ty cổ phần trực tuyến FPT tổ chức, chương trình diễn ra trong hai ngày 6/10 - 7/10 tại Quảng trường Trung tâm Hành chính quận 7. Sự kiện mở đầu bằng lễ khai mạc, với sự tham gia của lãnh đạo TP.HCM, các sở ban ngành, cùng sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, người dân và giới trẻ. Các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội gồm: Triển lãm công nghệ; Tọa đàm; Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp; Giải chạy online và offline; Đêm nhạc Live Concert.

Quế Anh