Nam hay nữ có khuôn mặt dài đều phù hợp với dáng mũi cao và môi đầy đặn, còn khuôn mặt tròn kết hợp kiểu môi đầy vừa phải sẽ hài hòa hơn.
Nam
Nữ
Kiểu mặt
Tròn
Trái xoan
V-line
Vuông
Chữ nhật
Kim cương
Kiểu tóc
Đầu đinh
Bổ luống
Undercut
Xoăn
Kiểu môi
Dày
Môi trên dày
Môi dưới dày
Mỏng
Trái tim
Tều
Kiểu mũi
Cao
Tẹt
Dọc dừa
To và
bè hai bên
Khoằm
Kiểu mặt
Tròn
Trái xoan
V-line
Vuông
Chữ nhật
Kim cương
Kiểu tóc
Tóc tém
Ngang vai
Dài thẳng
Xoăn
Xoăn xù mì
Mái bằng
Kiểu môi
Dày
Môi trên dày
Môi dưới dày
Mỏng
Trái tim
Tều
Kiểu mũi
Cao
Tẹt
Dọc dừa
To và
bè hai bên
Khoằm
Chọn kiểu mặt, tóc, môi, mũi phù hợp với bạn