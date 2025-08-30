Trải nghiệm gian trưng bày của Vietjet tại triển lãm A80

Trong không gian hơn 1.000 m2 tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Vietjet trưng bày nhiều hiện vật cỡ lớn cho người dân và du khách tham quan trải nghiệm.

Từ ngày 28/8 tới ngày 5/9, Vietjet chào đón người dân, du khách đến thăm quan, check-in với Hộ chiếu Vietjet tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Mọi người sẽ có cơ hội trải nghiệm chụp ảnh fisheye, tham dự workshop tìm hiểu về cơ hội nghề nghiệp trung ngành hàng không, workshop sáng tạo túi tote xanh, thưởng thức đồ uống "trên mây" từ SkyShop và Vikkafe cũng như trải nghiệm khoang bay Business sang trọng và sân khấu bùng nổ với những màn trình diễn thời trang đặc sắc đến từ chính các cán bộ, nhân viên Vietjet...

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (thứ hai từ trái sang) thăm gian hàng Vietjet sáng ngày 28/8. Ảnh: Vietjet

Đặc biệt, từ 12h00 – 14h00 mỗi ngày trong suốt thời gian diễn ra Triển lãm, khách tham quan sẽ có cơ hội săn ngay mã vé máy bay 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) và nhận các quà khi tham gia các hoạt động trải nghiệm tại gian hàng Vietjet.

Trịnh Nguyễn Thu Lan, 20 tuổi, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, ấn tượng khi trải nghiệm gian hàng của Vietjet, đặc biệt ấn tượng khi được thăm quan buồng lái máy bay cũng như khám phá động cơ, bảng điều khiển tàu bay.

Người dân được các kỹ sư từ Vietjet hướng dẫn, chia sẻ các thông tin về buồng lái máy bay. Ảnh: Vietjet

"Trải nghiệm này rất đặc biệt, giúp tôi hiểu hơn về công việc của phi công, tiếp viên hàng không, cũng như trách nhiệm và bản lĩnh của phi công để hành khách có được trải nghiệm bay tốt đẹp. Tôi cũng rất thích hoạt động vẽ túi tote eco – vừa sáng tạo vừa truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường", Thu Lan hào hứng chia sẻ.

Một khoang hành khách lớn với kích thước tương đương máy bay thật đã được Vietjet dựng ngay tại khu trưng bày mang tới trải nghiệm chân thật cho du khách, từ hạng ghế Business với ghế da cỡ lớn thoải mái, đến các món ăn nóng tươi ngon, đồ uống trên các chuyến bay...

Khách tham quan được trải nghiệm khoang máy bay mô phỏng như thật của Vietjet tại Triển lãm. Ảnh: Tùng Đinh

Sự xuất hiện của máy bay Amy cùng những người bạn thân thiết trên sân khấu lớn, cùng diễu hành giới thiệu các điểm đến trong nước, quốc tế của Vietjet cũng thu hút nhất nhiều bạn nhỏ, khách tham quan.

Hãng hàng không còn mang tới Triển lãm lần này bộ sưu tập đồng phục Vietjet được trình diễn bởi chính các cán bộ nhân viên của hãng. Những bộ trang phục không chỉ thuận tiện cho các công việc chuyên môn mà còn hiện đại, thanh lịch với hai sắc đỏ vàng, lấy cảm hứng từ sắc màu của lá cờ Tổ quốc.

Món quà "bí mật" mà Vietjet dành tặng người dân và du khách là các phần giao lưu đặc biệt với các Hoa hậu, các phi công, tiếp viên hàng không nổi tiếng như Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Tiếp viên trưởng Hoàng Minh Quý hay phi công Bùi Thanh Hà (Hà Còi)....

Không gian hàng không của Vietjet hội tụ công nghệ, nghệ thuật, ẩm thực và những trải nghiệm dành riêng cho Triển lãm lần này. Khách tham quan có thể tìm hiểu về ngành hàng không, khát vọng chinh phục bầu trời và hiện thực hóa giấc mơ bay, khám phá các công việc trong ngành hàng không, thưởng thức dịch vụ "trên mây" và hòa mình vào không khí sôi động của những màn trình diễn.

Triển lãm mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ mở cửa đến hết ngày 5/9, quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000 m2, trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.

Yên Chi