Trải nghiệm game bom tấn Cyberpunk 2077 trên Mac Studio

Cyberpunk 2077 đem đến sự mới lạ cho những người dùng Mac vốn chưa quen trải nghiệm những game với đồ họa choáng ngợp.

CD Projekt Red đưa game thế giới mở đồ sộ Cyberpunk 2077 lên hệ sinh thái Apple và thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng. Không như trên các hệ máy console nơi trải nghiệm được đồng nhất, phiên bản cho Mac được tối ưu chuyên biệt, mang đến cả sức mạnh tùy biến lẫn những thách thức trong việc tối ưu hóa hiệu năng.

Mac Studio với cấu hình chip M4 Max, 128 GB RAM giá gần 100 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Hưng

Phiên bản được thử nghiệm là Mac Studio 2025 với chip M4 Max dùng 16 lõi CPU, 40 lõi GPU, bộ nhớ RAM 128 GB giá gần 100 triệu đồng cùng màn hình Apple Studio Display. Đây là dòng máy được Apple hướng đến người dùng chuyên nghiệp để chỉnh sửa đồ họa, video, chạy mô hình AI nhưng cũng đủ mạnh để chơi các game AAA.

Để khai thác trọn vẹn tiềm năng của Night City trên cỗ máy như Mac Studio trang bị chip M4 Max, người dùng cần vượt qua tư duy "cắm và chạy" (plug and play) quen thuộc và sẵn sàng tinh chỉnh như một game thủ PC thực thụ.

Thiết lập "For this Mac" an toàn nhưng chưa tương xứng sức mạnh

Khi khởi chạy game lần đầu, người dùng được chào đón bằng thiết lập đồ họa nhanh "For this Mac" - cài đặt cấu hình được Apple và nhà phát triển khuyến nghị nhằm đảm bảo hiệu năng ổn định và mượt trên mọi dòng máy Mac tương thích. Cơ chế này tự động điều chỉnh các thông số, đặc biệt là hạ độ phân giải, để ưu tiên tốc độ khung hình (FPS).

Cài đặt khuyến nghị For this Mac chưa tận dụng được tối đa sức mạnh của phần cứng. Ảnh: Tuấn Hưng

Tuy nhiên, chính sự "an toàn" này trở thành một rào cản trên cỗ máy mạnh mẽ như Mac Studio M4 Max, đặc biệt với cấu hình RAM lên tới 128 GB. Việc chơi game ở độ phân giải không cao trên màn hình chất lượng cao khiến hình ảnh không như kỳ vọng, các chi tiết bề mặt (texture) bị giảm chất lượng, làm mất đi vẻ đẹp choáng ngợp vốn có của Night City.

Đây là một trải nghiệm chưa trọn vẹn và không phản ánh đúng năng lực của phần cứng. Thiết lập mặc định này, dù hữu ích trên các dòng máy yếu hơn, lại kìm hãm sức mạnh của chip M4 Max.

Tự tinh chỉnh như PC để giải phóng tiềm năng

Để chứng kiến sức mạnh thật sự của Mac Studio M4 Max, người dùng cần thoát khỏi vùng an toàn của thiết lập mặc định, chuyển sang điều chỉnh mức cài đặt đồ họa thủ công, tương tự trên PC, một thế giới hoàn toàn khác sẽ mở ra. Với cấu hình trang bị chip M4 Max, RAM 128 GB, người dùng có thể tự tin đẩy độ phân giải lên cao mà vẫn duy trì được tốc độ khung hình ổn định. Hệ thống cho phép game chạy ở FPS tối đa lên tới 240.

Khi chơi ở độ phân giải Full HD, FPS có thể lên tối đa gần 120 FPS.

Điểm sáng giá chính là khả năng xử lý Ray Tracing. Theo khuyến nghị từ nhà phát triển, M4 Max đủ sức gánh vác các thiết lập Ray Tracing: Ultra hoặc Ray Tracing: Overdrive (Path Tracing). Đây là công nghệ dựng hình tiên tiến nhất, mô phỏng đường đi của ánh sáng một cách chân thực, tạo ra hiệu ứng đổ bóng, phản chiếu và chiếu sáng toàn cục sống động như thật.

Từ những vũng nước mưa lấp lánh ánh đèn neon đến sự phản chiếu trên thân xe hay bề mặt kim loại, Night City hiện lên một cách ngoạn mục, tiệm cận chất lượng điện ảnh. Trải nghiệm thực tế cho thấy việc sử dụng Ray Tracing tăng cường trải nghiệm thị giác về màu sắc, hình ảnh nhưng sẽ khiến FPS không còn cao như thiết lập mặc định, nhiều trường hợp sẽ xuống rất thấp.

Chip M4 Max chưa "cân" được tinh chỉnh độ họa cao nhất Ray-Tracing Overdrive với độ phân giải cao. Ảnh: Tuấn Hưng

Ray-Tracing Overdrive là thiết lập yêu cầu cấu hình cao nhất, dành cho người muốn trải nghiệm chất lượng hình ảnh tối ưu. Do yêu cầu hiệu năng cực kỳ lớn của chế độ này, Apple cũng khuyến nghị chỉ nên sử dụng với các máy dùng chip M4 Max hoặc M3 Ultra.

Nhưng trong trải nghiệm thực tế (với Mac Studio M4 Max), game không thể chạy tốt ở cài đặt Ray-Tracing Overdrive khi để độ phân giải màn hình 5K (màn Studio Display). Nếu chỉnh độ phân giải màn hình từ 5K về Full HD, FPS được nâng từ mức trung bình 9 khung hình mỗi giây lên 31, nhưng vẫn gây giật, lag và xé hình khá khó chịu.

Đồ họa và cốt truyện hấp dẫn trên Cyberpunk 2077. Ảnh: Tuấn Hưng

Để có trải nghiệm tốt nhất, cân bằng giữa hình ảnh với FPS, người dùng nên lựa chọn độ phân giải màn Full HD (1920 x 1080p) kết hợp cài đặt Ray-Tracing Low. Lúc này, FPS trung bình đạt trên 95 và tại nhiều chuyển cảnh có thể đạt tới 122. Mức cài đặt cao hơn là Ray-Tracing Medium vẫn giữ được khung hình ổn định dao động 65-70 FPS. Đây có thể xem là tốc độ hiển thị hình ảnh "chấp nhận được" để trải nghiệm Cyberpunk trên macOS.

Âm thanh không gian mang cảm giác đắm chìm

Không chỉ đồ họa, trải nghiệm âm thanh trên Mac cũng là điểm nhấn đáng giá. Cyberpunk 2077 hỗ trợ đầy đủ công nghệ Âm thanh không gian (Spatial Audio) với tính năng theo dõi chuyển động đầu khi kết hợp với tai nghe AirPods.

Khi dạo bước qua khu chợ Cherry Blossom ở Japantown, lang thang ở Night City hoặc bất kỳ cảnh game nào, người chơi có thể xoay đầu và cảm nhận rõ ràng âm thanh đều thay đổi vị trí một cách tự nhiên theo hướng nhìn. Trong các nhiệm vụ hành động lén lút, tính năng này trở thành một lợi thế chiến thuật, cho phép định vị kẻ địch qua tiếng bước chân. Những yếu tố này khiến trải nghiệm được chân thật hơn, mang đến nhiều cảm xúc và sự hài lòng cho người dùng trên một hệ máy vốn luôn bị xem là "không phù hợp để chơi game".

Ngoài ra, người chơi cũng có thêm lựa chọn chơi game trên tay cầm (có dây hoặc không dây, tùy khả năng tương thích từng mẫu) hoặc bàn phím kèm chuột, mang đến sự linh hoạt để phù hợp với thói quen chơi của từng chủ thiết bị.

Tú Nghinh - Hoài Anh