Trải nghiệm Galaxy A56 - thay đổi nhờ One UI 7

Tính năng hiển thị trạng thái phần mềm trực tiếp Now Bar chỉ có trên S25 series trước đó nay được mang xuống Galaxy A56. Người dùng có thể theo dõi thông báo cập nhật liên tục như khi gọi xe công nghệ, cập nhật tỷ số, bản đồ. So với Live Activities trên iOS, Now Bar có thể cùng lúc hiển thị nhiều phần mềm và chỉ cần vuốt tay để chuyển qua lại. Tuy nhiên, hiện chưa nhiều phần mềm hỗ trợ Now Bar.