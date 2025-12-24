Trải nghiệm Fenix 8 microLED: Màn hình không đối thủ

Là smartwatch đầu tiên dùng công nghệ cao cấp MicroLED, Fenix 8 nổi bật về khả năng hiển thị nhưng đánh đổi là chỉ có lựa chọn cỡ lớn 51 mm.

Năm 2025 đánh dấu nhiều sự thay đổi lớn của Garmin khi hầu hết dòng sản phẩm của hãng đều có bản nâng cấp lớn. Công ty cũng không còn "bảo thủ", chấp nhận theo trào lưu của thị trường với việc phổ cập màn hình AMOLED từ các dòng tầm trung tới cao cấp. Tuy nhiên, với Fenix 8 MicroLED, Garmin trở lại vị thế đi đầu trong thị trường smartwatch khi đây là đồng hồ đầu tiên sử dụng màn hình MicroLED cao cấp.

Garmin Fenix 8 MicroLED. Ảnh: Tuấn Hưng

Đi cùng với trang bị công nghệ hiển thị tốt nhất hiện nay, Fenix 8 MicroLED cũng có giá cao vượt mặt bằng chung của thị trường là 54,9 triệu đồng. Mức này khiến những mẫu đồng hồ được xếp vào hàng đắt đỏ trước đó như Fenix 8 Solar (28 triệu đồng), Apple Watch Ultra 3 (24 triệu đồng) trở nên "phải chăng".

Trước Fenix 8 MicroLED, đồng hồ có màn hình sáng nhất là Apple Watch Ultra 3 với thông số 3.000 nit, được đánh giá đã là đủ cho hầu hết nhu cầu sử dụng hàng ngày. Ngay cả những smartwatch năm nay của Garmin từ dòng Forerunner 970 đến Fenix 8 thường, màn hình AMOLED cũng có độ sáng tốt và hiếm khi người dùng phải phàn nàn về khả năng hiển thị.

Tuy nhiên, khi sử dụng thực tế Fenix 8 MicroLED, trải nghiệm với màn hình mới vẫn có sự khác biệt khá rõ ràng. Với mức tối đa 4.500 nit, người dùng có thể nhìn rõ nội dung, màu sắc trong tình huống sử dụng trực tiếp ngoài trời có ánh nắng gắt. Khác biệt lớn nhất so với các dòng màn hình AMOLED là góc nhìn rộng. Thử nghiệm từ góc khoảng 170 độ, hình ảnh vẫn giữ độ chính xác màu sắc, độ sáng lớn đủ để át tình trạng bị bóng hình.

Không chỉ ở chế độ hiển thị thông thường, đồng hồ mới của Garmin cũng thể hiện tốt hơn các mẫu đồng hồ dùng AMOLED ở chế độ luôn bật (AOD). So với Ultra 3, Fenix 8 cho cảm giác chi tiết sắc và sáng hơn dù độ sáng đã giảm nhiều so với chế độ thường.

Ánh nắng gắt hay chiếu sáng đèn studio trực tiếp không làm khó được màn hình Fenix 8 MicroLED.

"Màn hình Fenix 8 Pro mới như màn hình khổng lồ từ các sân vận động thể thao được thu nhỏ lại trên cổ tay bạn", Ralph Polshak, Trưởng bộ phận màn hình của Garmin, nói với Tom's Guide. Công nghệ tấm nền vốn chỉ dành cho TV cao cấp có kích thước trên dưới 100 inch được hãng "nhồi nhét" vào đồng hồ 1,4 inch. Phía dưới tấm kính là 400.000 đèn LED riêng lẻ tự phát sáng và thể hiện màu sắc riêng biệt.

AMOLED được đánh giá cao về khả năng hiển thị nhưng giới hạn của công nghệ này thường nằm ở độ sáng bởi liên quan đến tuổi thọ tấm nền. Đây được coi là một loại vật tư tiêu hao, chất lượng suy giảm theo thời gian dù không thực sự đáng kể so với vòng đời một mẫu smartwatch. Trong khi đó, MicroLED là vật liệu vô cơ, đồ bền cao hơn và không gặp tình trạng bị lưu hình như OLED.

Garmin cho biết đã nghiên cứu để đưa công nghệ vào sản phẩm thương mại trong hai năm. Thành quả này giúp hãng "đảo chiều" suy nghĩ về sự cạnh tranh trong thế giới smartwatch khi các hãng như Apple, Samsung luôn mạnh về công nghệ hiển thị trong khi Garmin thường tốt ở độ chính xác của GPS, khả năng đo lường các bài tập.

Fenix 8 MicroLED nhẹ so với kích thước 51 mm nhưng độ dày lớn hơn smartwatch thường.

Tuy nhiên, vẫn có sự đánh đổi trên đồng hồ thông minh mới của Garmin. Model này chỉ có kích thước lớn duy nhất 51 mm, dày và nặng hơn các mẫu còn lại của dòng Fenix. So với AMOLED, màn hình MicroLED cần thêm một panel cảm ứng riêng biệt - một trong các lý do khiến đồng hồ dày đáng kể, tới 17,5 mm, lớn hơn 3 mm so với bản thường.

Ngay cả với người có cổ tay lớn, việc phù hợp và trải nghiệm đeo hàng ngày thiết bị này cũng không dễ dàng. Trọng lượng 68 gram (90 gram nếu kèm dây) không lớn nhưng kích thước nhô lên nhiều sẽ khiến việc sinh hoạt đôi lúc gặp bất tiện. Người có cổ tay nhỏ vì vậy không phù hợp sử dụng mẫu đồng hồ MicroLED đầu tiên trên thế giới.

Ứng dụng Garmin Connect kết nối đồng hồ.

Ngoài giá, việc trang bị công nghệ hiển thị mới cũng khiến Fenix 8 thua thiệt với Fenix 8 AMOLED về thời lượng pin. Thử nghiệm thực tế cho thấy nếu chơi thể thao đều một giờ mỗi ngày, bật chế độ AOD, chỉ bật thông báo cần thiết, pin của đồng hồ được khoảng gần 4 ngày. Đây là mức tốt so với đồng hồ Apple nhưng kém nhiều các model của Garmin.

Fenix 8 MicroLED trang bị đầy đủ công nghệ theo dõi tập luyện thể thao cao cấp của Garmin. Những phần cứng này cũng không có nhiều khác biệt so với phiên Fenix 8 thông thường. Đèn LED phía trên giúp trợ sáng trong các buổi tập luyện ở khu vực tối với ba mức độ sáng khác nhau và tùy chọn ánh sáng màu đỏ cho các trường hợp khẩn cấp.

Khả năng đo tập luyện thể thao với chỉ số chi tiết, phát hiện GPS ở các môn khác như tennis, pickleball là khác biệt của đồng hồ Garmin.

Tương tự các dòng Forerunner 970, 570 mới, Fenix 8 MicroLED có thể nhận và thực hiện cuộc gọi trực tiếp từ đồng hồ nhờ micro và loa tích hợp. Đồng hồ cũng có thể kết nối trợ lý ảo của điện thoại cho phép ra lệnh, nhắn tin. Smartwatch có bộ nhớ trong 32 GB, đầy đủ kết nối Bluetooth và wifi.

Trong năm 2025, ngoài khả năng tập luyện, Garmin cũng cố gắng bổ sung nhiều tính năng theo dõi sức khỏe toàn diện cho người dùng. Nổi bật là chức năng Morning Report (tổng quan buổi sáng) và Evening Report (nhìn lại trạng thái trong ngày) giúp cá nhân hóa trải nghiệm theo dõi sức khỏe liền mạch. Bên cạnh đó, sản phẩm kế thừa đầy đủ các chỉ số theo dõi sức khỏe chuyên sâu 24/7 như nhịp tim, mức độ căng thẳng, HRV, năng lượng cơ thể, theo dõi hô hấp, Pulse Ox, đo điện tâm đồ (ECG)... Người dùng có thể theo dõi thông số chuyên sâu thông qua ứng dụng Garmin Connect.

Với giá cao và một lựa chọn kích thước, Fenix 8 MicroLED không phải sản phẩm phù hợp số đông. Thiết bị không chỉ dành cho những người yêu thích thể thao đơn thuần mà còn là yêu công nghệ mới và thích các mặt hàng xa xỉ. Fenix 8 mới cũng giúp Garmin thể hiện dấu ấn về khả năng phát triển công nghệ sau thời gian "ngủ quên" trước các đối thủ trên thị trường với công nghệ màn hình AMOLED.

Tuấn Hưng