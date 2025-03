Bảo tàng Khoa học Nghệ thuật - ArtScience Museum nằm cạnh Marina Bay Sands, hút khách nhờ kiến trúc giống một bông hoa sen bung nở (địa chỉ 6 Bayfront Ave, mở cửa 10h-19h mỗi ngày, thứ 6-7 mở cửa đến 21h). Các triển lãm bên trong cũng được đánh giá cao về nội dung, thường lấy cảm hứng từ sự giao thoa nghệ thuật và khoa học.

Hầu hết phòng trưng bày đều thiết kế để đón ánh sáng tự nhiên, làm nổi bật các tác phẩm bên trong. Mới đây, bảo tàng ra mắt hai triển lãm mới, cùng thuộc chuỗi chương trình "Mind and Body: The Art and Science of Being Human" (Thân tâm: nghệ thuật và khoa học nhân sinh) năm 2025.

Với "Mirror Mirror: Journey into the Mind" (Gương soi: hành trình đi vào tâm trí), khách tham quan sẽ khám phá 8 căn phòng tương tác, tìm hiểu các khía cạnh trong tâm lý con người như trí nhớ, nhận thức và bản ngã. Trong khi "Iris van Herpen: Sculpting the Senses" (Iris van Herpen: điêu khắc các giác quan) của nhà thiết kế Hà Lan trưng bày các tác phẩm kết hợp kỹ thuật haute couture truyền thống và công cụ kỹ thuật số như in 3D, cắt laser.

Triển lãm "Iris van Herpen: Sculpting the Senses" (Iris van Herpen: điêu khắc các giác quan) lần đầu giới thiệu tại châu Á, mở cửa từ nay đến hết 10/8. Hơn 90 tác phẩm thiết kế được trưng bày, gồm các mẫu vật lịch sử tự nhiên, tác phẩm nghệ thuật đương đại, khắc họa cơ thể con người sống động, liên tục biến đổi và tiến hóa. Ngoài hai triển lãm trên, du khách có thể ghé VR Gallery tại tầng 4 trải nghiệm thực tế ảo với nhiều hoạt động giải trí cho cả gia đình.