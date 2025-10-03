Trải nghiệm đêm Trung thu Hoàng cung miễn phí ở Đại nội Huế

Đại nội Huế sẽ miễn vé vào cửa hai đêm 6-7/10 cho khách thưởng lãm không gian Trung thu xưa với đèn lồng, các trò chơi cung đình và nhiều hoạt động văn hóa.

Hoạt động do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức nhằm tái hiện một phần không khí Tết Trung thu truyền thống chốn Hoàng cung, đồng thời tạo thêm một điểm nhấn văn hóa, du lịch cho Cố đô trong dịp này.

Công trình Ngọ Môn, lầu Ngũ Phụng lung linh trong hiệu ứng ánh sáng tại một sự kiện do Đại sứ quán Pháp tổ chức năm 2023. Ảnh: Võ Thạnh

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, chương trình không chỉ phục vụ công chúng mà còn là nỗ lực làm "sống lại" các giá trị di sản. "Chúng tôi mong muốn du khách có những trải nghiệm chân thực về văn hóa cung đình, để di sản không chỉ là những công trình kiến trúc tĩnh lặng mà còn là một không gian văn hóa sống động", ông Trung nói.

Từ 19h đến 22h các ngày 6 và 7/10 (tức 15 và 16/8 Âm lịch), du khách sẽ vào Đại Nội qua cửa Hòa Bình hoặc cửa Hiển Nhơn để tập trung tại khu vực phủ Nội Vụ, nơi trưng bày, sắp đặt hàng trăm đèn lồng.

Điểm nhấn là sự kết hợp giữa các loại đèn lồng đặc trưng của Huế như đèn mây tre đan làng nghề Bao La, các tác phẩm đèn truyền thống của nghệ nhân đến từ tỉnh Gifu, Nhật Bản và cả đèn lồng xếp hiện đại. Không gian hứa hẹn sẽ là điểm check in hút khách trong lòng Di sản Thế giới.

Bên cạnh việc thưởng lãm đèn lồng, du khách còn được tham gia các trò chơi cung đình xưa và hoạt động văn hóa dân gian như: đầu hồ (ném lao vào bình), bài vụ, xăm hường, viết thư pháp. Các hoạt động này không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp người tham gia tìm hiểu thêm về nét sinh hoạt tao nhã của tiền nhân.

Múa lân ở Quảng trường Ngọ Môn dịp Trung thu năm 2023. Ảnh: Võ Thạnh

Không khí Trung thu còn tỏa ra các tuyến phố. Tối 4/10, chương trình quảng diễn Lân - Sư - Rồng và rước đèn quy mô lớn sẽ diễn ra. Đoàn diễu hành xuất phát từ Nghênh Lương Đình, đi qua các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, cầu Gia Hội và dừng biểu diễn tại các điểm nút giao thông như khu vực cầu Trường Tiền, ngã ba Phan Đăng Lưu để phục vụ người dân và du khách.

Hiện tại, giá vé tham quan Đại Nội ban ngày là 200.000 đồng một lượt đối với người lớn. Theo quy định mới của UBND TP Huế, công dân Việt Nam đến Huế tham quan được miễn vé vào 4 dịp gồm: ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán, ngày Giải phóng Huế (26/3), ngày Quốc khánh 2/9, ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Võ Thạnh