​Trải nghiệm chơi game trên TV Samsung Neo QLED 8K

Neo QLED 8K QN900A có kích thước màn hình lớn, độ phân giải cao, tần số quét 120Hz, độ trễ đầu vào chỉ 5 ms tối ưu cho game thủ.

Ngoại trừ một số game FPS đòi hỏi kiểm soát góc nhìn nhanh, hầu hết game phổ biến đều cho trải nghiệm "đã" hơn nhiều khi chơi trên màn hình lớn. Đây là lý do vài năm trở lại đây, TV được xem là thiết bị để chơi game tốt nhất có sẵn ngay trong nhà. Trên các model cao cấp như Samsung Neo QLED 8K, những trải nghiệm này còn được nâng tầm hơn nữa.

Vấn đề của TV trước đây khi chơi game

TV trước đây vẫn thường được dùng để chơi game nhưng những công nghệ có sẵn không đủ để đáp ứng game thủ chuyên nghiệp. Trong khi máy chơi game, tựa game được nâng cấp liên tục, đồ họa mạnh mẽ hơn, âm thanh sống động hơn, các mẫu TV phổ thông vẫn có rất ít các công nghệ hỗ trợ tương ứng. Đơn giản như các game thể thao như PES, FIFA mới nhất, đa số TV không có tần số quét tương ứng, khiến người chơi cảm giác hình ảnh bị giật, lag, ảnh hưởng lớn tới trải nghiệm game.

Ngoài ra, chất lượng hiển thị cũng là vấn đề lớn bởi các game hiện đại có đồ họa vượt trội trong khi TV phổ thông hiển thị không đủ đáp ứng, thiếu độ sắc nét, màu sắc nhợt nhạt, góc nhìn hẹp làm giảm kỹ năng người chơi, khó thao tác. Âm thanh trong game cũng không được tái hiện chân thực và người chơi thường phải sử dụng tai nghe riêng biệt hoặc loa ngoài.

Lý do Samsung Neo QLED 8K 2021 "chuyên trị" game

QN900A cho trải nghiệm game khác biệt với màn hình 8K 120 Hz.

Samsung Neo QLED 8K 2021 có viền màn hình rất mỏng, phẳng và độ dày chỉ 15 mm giúp tăng độ tập trung vào hình ảnh, cảm giác thoải mái khi "chiến" game. Kích thước 65 inch là đủ để chơi hầu hết các game nhưng nếu muốn có trải nghiệm rộng rãi hơn thì Samsung Neo QLED 8K 2021 còn có rất nhiều kích thước như 75 hay 85 inch phù hợp với từng không gian, sở thích khác nhau.

Chất lượng hiển thị của TV Neo QLED 8K nhờ công nghệ Quantum Mini LED giúp cho độ sáng vẫn cao nhưng độ tương phản cũng như khả năng kiểm soát vùng chi tiết hơn, màu đen sẽ sâu hơn. Bạn có thể nhận thấy rõ ưu điểm này khi chơi những tựa game với nhiều khung cảnh tối như Battflefiedld 5 hoặc những game nhiều màu sắc rực rỡ như The Last of Us 2 lên ảnh rất sống động.

​Trải nghiệm chơi game trên TV Samsung Neo QLED 8K

Với độ phân giải thực 8K, hình ảnh trong game sẽ thể hiện được tốt nhất. Ngay cả khi game bạn chơi hỗ trợ 8K nhưng chip Neo Quantum 8K có thể nâng cấp hình ảnh, xử lý tùy nội dung nên hình ảnh hiển thị vẫn tiệm cận được với độ phân giải này. Tuy nhiên, người dùng cũng cần có dàn máy đủ mạnh để "kéo" được những game nặng trên màn hình 8K, 120Hz, độ trễ đầu vào 5 ms như Neo QLED QN900A. TV cao cấp của Samsung cũng có FreeSync Premium Pro dành cho chip của AMD nên sẽ hạn chế tình trạng xé hình khi chơi game hay khắc phục tình trạng GPU của máy chơi game hơi yếu.

Một tính năng rất hay trên thế hệ TV Neo QLED 8K mới đó là lựa chọn tỉ lệ khung hình 21:9 hoặc 32:9, những game thế giới mở như The Witcher 3: Wild Hunt sẽ có nhiều nội dung hơn, nhìn bao quát hơn. Thậm chí chơi Liên minh huyền thoại hay Đế chế cũng "sướng" hơn. Với HDMI 2.1, kết nối TV Samsung Neo QLED 8K 2021 với máy chơi game console đời mới như PS5 hay Xbox X series hoàn toàn dễ dàng, hỗ trợ đầy đủ 4K/120Hz, hoạt động rất mượt mà.

QN900A cũng có Q-Symphony để kết hợp với loa thanh để tạo các hiệu ứng đa chiều tốt hơn, trải nghiệm chơi game sống động hơn.

QN900A sở hữu 2 công nghệ OTS Pro/OTS+ cùng hệ thống 10 loa tái hiện khá tốt hướng âm thanh khi chơi game. Khi chơi PES 2021, nghe tiếng khán giả hò reo, tiếng còi của trọng tài, người chơi có thể phần nào cảm giác được không gian như đang ở trong chính sản vận động.

Hệ thống củ loa phía sau và âm thanh phát ra từ cạnh tái tạo âm thanh vòm cho trải nghiệm game tốt hơn trên QN900A.

Tổng hòa tất cả yếu tố trên, TV Samsung Neo QLED 8K 2021 đã thay đổi suy nghĩ về việc chơi game trên TV ở thời điểm năm 2021 khác biệt ra sao, hầu hết mọi nhu cầu chơi game từ cơ bản đến chuyên nghiệp, từ những game giải trí thông thường để những game eSport, AAA đều đáp ứng tốt.

