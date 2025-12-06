Trải nghiệm camera trên Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9 Pro cho chất lượng ảnh tốt với độ chi tiết cao, tái tạo màu da tự nhiên và màu sắc đẹp nhưng AI đôi khi can thiệp nhiều vào quá trình xử lý.

Ngoài những thay đổi lớn về thiết kế so với Find X8 theo hướng thực dụng hơn, Oppo còn đem theo triết lý mới trong các tính năng chụp hình. Thay vì hệ thống hai ống kính tele riêng biệt 50 megapixel như năm ngoái, hãng thay bằng camera tele duy nhất nhưng tăng độ phân giải lên 200 megapixel. Ngoài ra, hãng cũng trình làng cùng bộ phụ kiện ống kính rời khác biệt, tạo cảm hứng cho những tín đồ của nhiếp ảnh.

Oppo Find X9 Pro.

Oppo chọn sử dụng cảm biến cỡ 1/1,56 inch cho camera tele, không lớn bằng dòng Vivo cao cấp (1/1,4 inch) nhưng vẫn là nâng cấp đáng kể khi so với 1/1,95 inch của thế hệ trước. Độ phân giải 200 megapixel cũng giúp tăng chất lượng ảnh ở mức zoom 6x "tương đương quang học" trong khi zoom quang thực tế 3x. Đây cũng là cách Apple áp dụng thành công với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Với người yêu thích dòng Find X8 Ultra cao cấp vốn không bán chính hãng ở Việt Nam, Oppo đem đến tin vui khi camera công nghệ True Color của model này đã được tích hợp lên Find X9 Pro. Đây là cảm biến 2 megapixel chuyên dụng, chia vùng thành khung lưới 6x8 và tính toán nhiệt độ màu từng vùng, giúp cân bằng trắng chính xác hơn, đặc biệt trong hình chụp chân dung, tái tạo màu da tốt hơn.

Camera chính cho chất ảnh và cân bằng trắng tốt

Find X9 Pro cho khả năng cân bằng trắng, tái tạo màu sắc ấn tượng.

Không sở hữu cảm biến 1 inch lớn nhất trên smartphone nhưng kích thước 1/1,28 inch, độ phân giải 50 megapixel đủ giúp Find X9 Pro cho chất ảnh ấn tượng với camera chính và là một trong số ít mẫu flagship chụp đẹp nhất hiện nay. Dải nhạy sáng của máy rất tốt, độ tương phản thể hiện rõ trên ảnh chụp được. Trong các bức hình chụp khung cảnh ban ngày, trừ nền màu trời thường tự đẩy tông xanh, khung cảnh còn lại giữ màu sắc tự nhiên và cân bằng trắng chính xác.

Máy chỉ gặp đôi chút vấn đề về việc xử lý khi chụp ảnh ngược sáng hoặc vùng có ánh nắng gắt chiếu trực tiếp, khung cảnh thường bị đẩy độ sáng hơi cao trong khi chi tiết tái tạo cây cối hơi giả.

Find X9 Pro có chế độ riêng cho chụp độ nét cao 50 megapixel. Thử nghiệm so sánh giữa ảnh chế độ mặc định 12 megapixel và ảnh 50 "chấm" cho thấy sự khác biệt rõ ràng về chi tiết ảnh, đặc biệt phù hợp với người yêu cầu chất lượng cao hơn để xử lý hậu kỳ. Người dùng thường chụp sản phẩm, hàng tiêu dùng, nhà hàng để phục vụ quảng bá trên mạng xã hội có thể tận dụng tính năng này của X9 Pro thay vì sắm máy ảnh tốn kém.

Ảnh chân dung 1x, 2x thể hiện tiến bộ của Oppo trong việc căn chỉnh màu sắc, tái tạo da. Trong ảnh chụp thử ngoài trời với ánh sáng tốt nhưng ít nắng, da người được tái tạo tự nhiên, không bị "cà mịn" trong khi màu cũng trung tính và chính xác.

Ảnh chụp chân dung bởi Find X9 Pro.

Tương tự với ảnh selfie, Find X9 Pro thay đổi trong cách tái tạo hình ảnh khi màu, chi tiết da thực tế hơn dù nếu soi kỹ, độ mịn vẫn nhỉnh hơn một chút so với camera sau. Chi tiết cũng khá ấn tượng nhờ độ phân giải 50 megapixel và góc rộng 21 mm, đủ để chụp nhiều người trong khung hình. Tuy nhiên, ở điều kiện ánh sáng trong phòng, tông màu thường bị đẩy thiên về xanh, cho cảm giác hơi lạnh.

Ở điều kiện thiếu sáng, Find X9 Pro thể hiện khả năng cân bằng trắng. Thay vì hơi ám vàng như iPhone, ám xanh nhẹ trên các dòng Galaxy S, điện thoại của Oppo tái tạo màu sắc gần hơn với thực tế. Độ chi tiết cũng là điểm mạnh nhưng người dùng sẽ cần giữ máy lâu hơn khi bấm nút để đảm bảo máy xử lý tốt với các ảnh chụp tối.

Camera zoom tốt nhất ở 3x

Với Find X9 Pro, Oppo chọn chất lượng thực tế thay vì thông số "khủng" khi zoom quang tele dừng ở 3x. Đây là mức phù hợp để chụp chân dung cũng như chụp đồ vật với góc vừa phải, dễ bài trí. Người dùng không phải đứng quá xa, có sự tương tác tốt với chủ thể. Chất lượng ảnh ở 3x cũng có độ chi tiết cao, màu sắc đẹp, kể cả trong thiếu sáng không khác biệt nhiều so với camera chính.

Oppo giới thiệu mức zoom tốt nhất có thể để giữ chất lượng ảnh đẹp là khoảng 13,2x, tuy nhiên thực tế ít sử dụng đến. Mức 6x (cao nhất trong 5 mức zoom mặc định) cho ảnh chụp tốt nhất trong điều kiện ban ngày.

Find X9 Pro chọn cách xử lý giống iPhone 17 Pro khi dùng cảm biến độ phân giải cao để bù cho mức zoom quang, nhưng ở mức 6x, ảnh vẫn có sự thua kém so với zoom 3x (cùng sử dụng camera tele). Tương tự mức 2x cũng cho chất lượng ảnh kém hơn một chút so với 1x thông thường (cùng dùng cảm biến chính). Tuy nhiên, xét về độ nhạy sáng, chi tiết và cân bằng trắng, Find X9 Pro vẫn nhỉnh hơn so với điện thoại của Apple.

Ống kính tele gắn rời thú vị

Phụ kiện bán rời chỉ dành cho Find X9 Pro là ống kính tele zoom quang tương đương 3,28x, giúp máy đạt zoom quang tổng 10x và tối đa tới 100x. Ống đi kèm một ốp lưng để có thể gắn trực tiếp lên điện thoại cùng một chân đế gắn tripod.

Ảnh chụp với mức zoom quang 10x gắn ống kính tele gắn rời.

Cách xử lý của Oppo với phụ kiện tiện dụng hơn so với Vivo X300 Pro. Ốp lưng của máy mỏng hơn, tháo rời cả cụm gắn ống kính tiện dụng trong khi model của Vivo có ốp khá dày, cơ chế cụm tháo lắp trên ống kính cũng lớn hơn, cồng kềnh hơn. Find X9 vì vậy tiện dụng, nhẹ nhàng khi dùng thực tế, còn X300 Pro "ngầu" hơn, nhiều tính năng hơn.

Ống kính tele zoom gắn rời trên Find X9 Pro.

Với ống tele gắn rời, Find X9 có thể chụp trong các buổi concert dù người dùng ngồi cách xa trên 60 mét. Độ chi tiết tốt, tương phản ổn, đặc biệt là màu sắc và cân bằng trắng chính xác. Tuy nhiên, trong điều kiện ban ngày và dùng ống tele rời chụp chân dung, ảnh cho cảm giác hơi "soft", hay màu có độ bệt nhẹ và không bắt mắt bằng việc sử dụng ống tele mặc định. Tuy nhiên, nếu muốn chụp xa, chi tiết vật thể, ống kính rời tele thể hiện sự vượt trội.

Ảnh chụp khi gắn ống rời tele cho cảm giác chi tiết "soft" và không sắc nét bằng ống kính trên máy.

Một vấn đề Find X9 Pro cũng gặp phải giống Vivo X300 Pro là ảnh siêu zoom hoặc ở điều kiện quá tối, máy đôi khi gặp tình trạng tái tạo chi tiết không thực tế. Với ảnh có mức zoom lớn, AI can thiệp xử lý nhiều khiến có cảm giác như ảnh tạo qua phần mềm.

Nhìn tổng thể, điện thoại của Oppo cho khả năng chụp tốt bằng camera chính và tele zoom 3x với điểm mạnh về chi tiết, tái tạo màu sắc và cân bằng trắng. Cùng với X300 Pro, đây có thể coi là một trong hai điện thoại chụp chân dung được bán chính hãng tốt nhất trên thị trường hiện nay. Ống kính tele rời của máy thú vị, tăng cảm hứng sử dụng máy cũng như tính sáng tạo với các góc máy lạ nhưng không phù hợp chụp chân dung.

Tuấn Hưng