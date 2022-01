Trải nghiệm camera Bphone A40

Với những bối cảnh lớn hơn, người dùng có thể gạt nhanh sang nút 0.5x để kích hoạt camera góc siêu rộng trên Bphone A40. Trong khi nhiều mẫu máy phân khúc dưới 5 triệu đồng đã bị cắt giảm camera góc rộng, trang bị này trên A40 có thể coi là một lợi thế.

Tuy nhiên, camera này chỉ sử dụng tốt trong điều kiện đủ sáng. Ảnh thu được nhạt hơn một chút so với camera chính, độ nét ở mức vừa phải do độ phân giải dừng lại ở mức 5 megapixel. Khi ánh sáng yếu, ảnh từ camera góc rộng của A40 dễ gặp hiện tượng nhiễu hoặc rung, do khẩu độ nhỏ f/2.2. Đây cũng là tình trạng chung của hầu hết các camera smartphone trong tầm giá phổ thông.