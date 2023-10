Trải nghiệm bia thủ công độc đáo tại Singapore

SingaporeBia thủ công tại đảo quốc là thức uống được yêu thích nhờ hương vị đặc trưng, đa dạng chủng loại, hợp sở thích dân địa phương lẫn du khách.

Bên cạnh cua sốt ớt và một số món ăn đậm bản sắc địa phương, ẩm thực Singapore gần đây còn tạo tiếng vang nhờ loạt thương hiệu bia thủ công (craft beer) với loạt quán bia và thương hiệu lần lượt ra mắt. Hầu hết giới trẻ, dân văn phòng tại đảo quốc thường chọn bia thủ công mỗi khi tiệc tùng, hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Ngoài các thương hiệu địa phương, du khách có thể tìm thấy một số dòng bia quốc tế hương vị độc đáo do chính giới sưu tầm nhập khẩu về.

Dưới đây là một số thương hiệu và địa điểm lý tưởng để thưởng thức bia thủ công khi đến Singapore. Hoặc nếu yêu thích, bạn có thể chọn các dòng bia đóng lon, chai mang về làm quà.

Smith Street Taps - giao thoa văn hóa bản địa và chất lượng bia quốc tế

Tọa lạc trên tầng hai khu phức hợp Chinatown Complex, Smith Street Taps là một trong những quán tiên phong đưa bia thủ công đến với người dân đảo quốc. Khác với không gian các quán bar truyền thống, nơi đây bài trí như một quán ăn bình dân, góp phần tạo nên sức hút đặc từ những ngày đầu ra mắt. Vào cuối tuần, quán trở thành địa điểm lý tưởng để tụ tập và gặp gỡ tại Chinatown.

Ngoài không gian, Smith Street Taps còn chinh phục khách hàng bởi thực đơn đa dạng. Ảnh: Smith Street Taps

Du khách có thể tìm thấy các loại bia thủ công địa phương hấp dẫn song song với khám phá các loại bia từ thương hiệu quốc tế như North Park Beer Company hay Deep Creek Brewing. Quán cũng có thực đơn theo mùa, mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách và người yêu bia. Smith Street Taps tọa lạc tại tòa 335 Smith St, #02-062 Chinatown Complex; mở cửa từ 18h-22h30 vào thứ Ba, thứ Năm; 18h-23h thứ Sáu; 14h-23h thứ Bảy; đóng cửa vào Chủ Nhật và thứ Hai.

Druggists - "Thánh địa" của người yêu bia

Ẩn mình trong khu phố di sản Jalan Besar, Druggists được giới "mê bia" ví như thánh địa của loại thức uống thú vị này. Với hơn 23 loại bia tươi cùng khoảng 200 thương hiệu đóng chai, thực đơn Druggist cho thực khách đa dạng lựa chọn, từ dòng IPA của New England đến bia chua lạ miệng.

Không gian thưởng thức bia đậm nét di sản cũng là điểm thu hút du khách. Sự tương phản nhưng hài hòa giữa phong cách thiết kế truyền thống và hiện đại, từ gạch lát họa tiết, bàn đá hoa, bảng hiệu của Hiệp hội Dược sĩ Trung Quốc, đến màu bạc hà tươi mát trên tường và bồn rửa tay với tay nắm hình vòi bia... Tất cả làm nên nét chấm phá độc đáo, biến Druggists thành điểm "check-in" giới trẻ yêu thích.

Thực khách đến quán còn được thưởng thức các món ăn đặc sản do chủ quán lựa chọn kỹ càng, đảm bảo sự hài hòa hương vị khi dùng kèm bia. Hai món "best-seller" là Tofu-Rrific Tacos (Bánh taco nhân đậu hủ) và The battered squid (mực chiên giòn). Druggists tọa lạc tại số 119 Tyrwhitt Road, mở cửa từ 17h-0h từ thứ Hai đến thứ Năm và 15h-0h vào các ngày cuối tuần.

Ca sĩ Quang Vinh cùng cô bạn địa phương Chow từng ghé Druggists thưởng thức bia và ăn tối trong chuyến khám phá khu phố di sản Jalan Besar, thuộc video series "Hình dung lại các khu phố Singapore cùng Quang Vinh". Ảnh: Singapore Tourism Board

Orh Gao Taproom - Sự hài hòa giữa ẩm thực bản địa và bia tươi mát lạnh

Nằm trong một cửa hàng thuộc chuỗi quán ăn Killiney Kopitiam, Orh Gao Taproom mang lại cảm giác khác biệt rõ rệt giữa ngày và đêm. Buổi sáng, quán mở rộng cửa đón nắng, mời gọi khách ghé thưởng thức cà phê và mua sắm. Buổi tối, nơi đây khoác lên vẻ ngoài sôi động, náo nhiệt, trở thành một trong những "thiên đường bia thủ công" nổi tiếng của Singapore.

Với đa dạng thương hiệu bia tươi thủ công trong nước và quốc tế, tín đồ mê bia có thể thỏa sức lựa chọn, thử nghiệm và tìm ra hương vị yêu thích. Ngoài bia thủ công, menu quán còn có các món ăn nhẹ để nhâm nhi giữa những hớp bia lạnh. Hầu hết đều là những món độc đáo như Rendang Beef (bò hầm), Rempah fried kitchen (má đùi gà chiên với các loại gia vị Đông Nam Á) hay Gao Kailan (cải rổ xào với rượu hoa tiêu)... tạo nên sự hòa trộn thú vị giữa hương vị truyền thống và hiện đại.

Địa chỉ Orh Gao Taproom ở số 10 Jln Serene, #01-03 Serene Centre, mở cửa từ 14h-23h thứ Ba, Tư, Năm và Chủ Nhật. Riêng thứ Sáu, Bảy mở từ 14h đến nửa đêm.

Với thực đơn gồm 10 loại bia tươi thường xuyên thay đổi, kết hợp với đa dạng bia đóng lon, rượu vang tự nhiên, cùng các món ăn hấp dẫn, Orh Gao Taproom hứa hẹn làm hài lòng nhiều "tín đồ ẩm thực". Ảnh: Spirited Singapore

SG Taps - Tôn vinh bia thủ công địa phương

Nếu cần tìm địa điểm hàng đầu về bia thủ công tại Singapore, SG Taps sẽ giữ vị trí đầu bảng trong danh sách. Giống như tên gọi, quán chuyên cung cấp các loại bia do chính Singapore sản xuất. CRUST Brewing, Sunbird Brewing Co, Lion Brewery và Off Day Beer Company... là những cái tên quen thuộc với dân sành bia thủ công tại đảo quốc.

Điểm khiến du khách thích thú khi đến với SG Taps là "giao diện" độc đáo của những lon bia. Ảnh: Citynomads

Những lon bia thủ công do các thương hiệu Singapore sản xuất có bao bì màu sắc bắt mắt, hình vẽ độc đáo, thích hợp mua làm quà kỷ niệm chuyến đi hoặc mang về tặng người thân, bạn bè. Để gia tăng hương vị, thực khách có thể thưởng thức bia cùng với các món ăn nhẹ có phong cách ẩm thực kết hợp giữa Nhật Bản và Singapore. Chẳng hạn như Smoked Oysters (Hàu hun khói), Stewed Beef Tongue with Stout (lưỡi bò hầm kết hợp bia đen) sẽ hợp dùng cùng các loại bia đen.

SG Taps tọa lạc tại 13 Duxton Hill, #01-01, mở cửa 12h-22h30 từ thứ Hai đến thứ Bảy và 13h-22h30 Chủ Nhật.

Niang Brewery Co - Bản sắc văn hóa trong từng ngụm bia

Niang Brewery Co là thương hiệu bia phổ biến và được dân bản địa yêu thích nhờ hương vị đặc trưng. Từ khi thành lập, thương hiệu đã theo đuổi sứ mệnh tôn vinh nguyên liệu và văn hóa địa phương. Nhà sáng lập Mark Chen còn sáng tạo nên những câu chuyện thú vị cho từng loại bia của thương hiệu, khơi gợi sự tò mò và hứng thú từ du khách.

Nhãn hiệu của mỗi chai bia đều có hình vẽ ứng với tên gọi và câu chuyện đi kèm. Ảnh: Spill Mag

Một số dòng bia nổi tiếng do Niang Brewery Co sản xuất gồm bia nhạt (Confection Cure), lấy cảm hứng từ món sâm bổ lượng truyền thống Cheng Tng; bia Warming Spirit được chưng cất với các loại gia vị bản địa...

Với sự giao thoa hài hòa giữa hương vị truyền thống và hiện đại, cùng đa dạng lựa chọn chất lượng về thương hiệu bia lẫn địa điểm thưởng thức, Singapore hứa hẹn là nơi hấp dẫn không chỉ cho người yêu bia thủ công, mà còn hợp với người thích khám phá các trải nghiệm độc đáo. Dù là người sành bia đích thực hay chỉ tò mò, muốn tìm hiểu, du khách không nên bỏ lỡ cơ hội khám phá các thương hiệu và quán bia thủ công ở Singapore.

Thy An