Trải nghiệm ẩm thực Mỹ tại Nam An Market

Sự kiện tổ chức tại hệ thống 5 cửa hàng Nam An Market từ nay đến 13/7, giới thiệu hàng trăm sản phẩm đến từ Mỹ như trái cây tươi, các loại hạt, bánh kẹo, chocolate...

Ngày 30/6, Nam An Market khai mạc sự kiện United Tastes - khám phá ẩm thực Mỹ tại cửa hàng Nam An Thủ Thiêm, TP HCM. Chương trình được triển khai với sự hợp tác giữa Nam An Market và Phòng Nông nghiệp - Tổng lãnh sự Mỹ tại TP HCM và sự hỗ trợ của các hiệp hội thực phẩm Mỹ.

Đại diện 2 bên cắt băng khai mạc sự kiện.

Tại buổi khai mạc, ông Benjamin Petlock - Tùy viên Nông nghiệp cấp cao của Tổng lãnh sự Mỹ tại TP HCM đã chia sẻ thông tin về xuất khẩu thực phẩm tiêu dùng của Mỹ sang Việt Nam, nêu bật những giá trị quan trọng của thực phẩm quốc gia này, bao gồm chất lượng, an toàn, sẵn có, đa dạng và có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự kiện này góp phần thúc đẩy và tăng cường quan hệ thương mại giữa hai quốc gia trong lĩnh vực nông sản và thực phẩm.

Ông Benjamin Petlock - Tùy viên Nông nghiệp cấp cao của Tổng lãnh sự Mỹ tại TP HCM phát biểu tại sự kiện.

Chủ tịch hội đồng thành viên Nam An Market, ông Võ Tấn Thành cũng chia sẻ những suy nghĩ và mong muốn về tầm quan trọng của việc mang đến cho khách hàng Việt Nam những sản phẩm sạch, an toàn và chất lượng cao.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 30/6 đến hết 13/7, cửa hàng sẽ giới thiệu hàng trăm sản phẩm đến từ Mỹ, bao gồm trái cây tươi, trái cây khô, các loại hạt, ngũ cốc, bánh kẹo, chocolate, hải sản, các loại sốt, gia vị hảo hạng, các loại bột làm , đồ uống có cồn và không cồn. Khách mua sắm sản phẩm từ Mỹ tại các cửa hàng Nam An Market trong suốt thời gian này sẽ được hưởng mức chiết khấu đặc biệt cũng như những trải nghiệm thú vị khác.

Đai diện 2 bên chia sẻ về các sản phẩm và cơ hội hợp tác.

Nam An Market là chuỗi cửa hàng bán lẻ thực phẩm tại TP HCM được đầu tư bởi Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Nam An. Doanh nghiệp cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và được kiểm định đầu vào. Ngoài ra, hệ thống cũng tích cực tìm kiếm và cập nhật các sản phẩm mới, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

(Nguồn và ảnh: Nam An Market)