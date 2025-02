Trải nghiệm ẩm thực Michelin tại InterContinental Phu Quoc Long Beach

Bếp trưởng Dan Bark từ nhà hàng Michelin Cadence by Dan Bark mang đến menu cao cấp cho thực khách tại InterContinental Phu Quoc Long Beach trong hai ngày 21, 22/2.

Sự kiện ẩm thực do bếp trưởng Dan Bark cầm trịch sẽ diễn ra tại nhà hàng LAVA, ngay trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng InterContinental Phu Quoc Long Beach. Chương trình có chủ đề "Bản giao hưởng đại dương và đất trời" với các món ăn kết hợp các nguyên liệu từ biển và đất liền, được tìm thấy ngay tại đảo ngọc.

Bếp trưởng Dan Bark có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các nhà hàng danh tiếng vòng quanh thế giới. Ảnh: NVCC

Dan Bark là bếp trưởng người Hàn, nổi tiếng với phong cách ẩm thực Mỹ đương đại. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các nhà hàng danh tiếng trên thế giới. Năm 2015, Dan chuyển đến Thái Lan, thành lập nhà hàng Upstairs và đạt một sao Michelin ngay trong năm đầu hoạt động. Với khả năng khám phá và kết hợp nguyên liệu đa dạng, ông mang đến những món ăn hiện đại với các biến tấu, sáng tạo đậm chất riêng.

Tại sự kiện lần này, Dan Bark sẽ giới thiệu thực đơn 7 món thượng hạng. Sau mỗi món là câu chuyện riêng về sự hòa quyện giữa hương vị biển cả và đất trời đảo ngọc. Thực đơn gồm các món: sò điệp tươi với cần tây, táo và trứng cá ikura; nấm truffle hòa quyện cùng hạt dẻ và nấm shimeji; tôm hùm tươi biến tấu với dứa và cà ri đỏ; thịt bò Wagyu cùng nước sốt Perigueux từ nấm truffle. Giá trải nghiệm cho mỗi khách từ 3,5 triệu đồng.

Nhà hàng LAVA có tầm nhìn hướng biển rộng thoáng, thích hợp thưởng thức ẩm thực cao cấp cùng người yêu, gia đình, bạn bè... Ảnh: InterContinental Phu Quoc

Nhà hàng LAVA, nơi diễn ra sự kiện, có tầm nhìn hướng biển đẹp mắt, ngắm được hoàng hôn với phong cách bày trí khoáng đạt mang âm hưởng từ đại dương. Hầu hết chất liệu kiến trúc đều làm bằng tre, nứa, do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa lên ý tưởng thiết kế. Nhà hàng cũng từng lọt danh sách Travelers' Choice Awards: Best of the Best 2024, do TripAdvisor bình chọn.

Khuôn viên xanh mát đậm chất nhiệt đới của LAVA. Ảnh: InterContinental Phu Quoc

Bà Ghislaine Lê, Tổng quản lý khu nghỉ dưỡng cho biết sự kiện ẩm thực cao cấp lần này phần nào thể hiện tâm huyết và đam mê của InterContinental Phu Quoc trên hành trình sáng tạo ẩm thực. Từ đó, đơn vị có thể mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng tối ưu cho du khách trong lẫn ngoài nước.

Á Hiên