Trải nghiệm ẩm thực 34 tỉnh thành tại Hội chợ Mùa thu

Ngoài thưởng thức đồ ăn, du khách còn có cơ hội xem nghệ nhân trình diễn nấu các món ăn đặc trưng của địa phương. Nghệ nhân Trần Thị Hiền Minh mang đến những màn trình diễn bánh dân gian đặc sắc mỗi ngày.

Bà Hiền còn cùng tập thể đầu bếp Lạc Hồng Palace (Hải Phòng) mang đến mô hình Trung tâm Triển lãm Việt Nam bằng xôi gấc và hoa. Tác phẩm này sẽ tha gia xác lập kỷ lục "Mô hình bằng xôi lớn nhất Việt Nam", được chứng nhận bởi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Viện Kỷ lục Việt Nam vào ngày 31/10.