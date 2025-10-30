Trải nghiệm ẩm thực 34 tỉnh thành tại Hội chợ Mùa thu

Không gian ẩm thực "Một vòng Việt Nam" là hoạt động nằm trong sự kiện Hội chợ Mùa thu 2025, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Khu này nằm ở sân Nam bên ngoài nhà Kim Quy, mang đến những quầy hàng phục vụ ăn uống cho du khách.
Các gian hàng được chia theo từng tỉnh thành. Người dân có thể khám phá các món ăn của mỗi địa phương, bắt đầu từ Tuyên Quang đến Cà Mau. Mỗi quầy hàng mang đến đại diện văn hóa ẩm thực đặc trưng.
Các món đặc sản của Việt Nam như gà nướng, cơm lam, phở ngô, vịt quay Lạng Sơn, bánh đa cua Hải Phòng, bánh cuốn Mão Điền (Bắc Ninh)… được phục vụ ăn tại chỗ hoặc mang về, đáp ứng nhu cầu của du khách khi đến hội chợ.
Các món ăn vặt như đặc sản bánh miền Tây, tré trộn, sương sâm, chè Huế… cũng được bày bán tại khu vực ẩm thực.
Du khách có cơ hội được thưởng thức các món ăn đặc trưng địa phương như bún mắm của Đồng Tháp, bún kèn Hà Tiên, bánh cống Cần Thơ ngay tại hội chợ.
Các đầu bếp tại mỗi gian hàng là người địa phương, mang đến món ăn có hương vị nguyên bản.
Ngoài thưởng thức đồ ăn, du khách còn có cơ hội xem nghệ nhân trình diễn nấu các món ăn đặc trưng của địa phương. Nghệ nhân Trần Thị Hiền Minh mang đến những màn trình diễn bánh dân gian đặc sắc mỗi ngày.
Bà Hiền còn cùng tập thể đầu bếp Lạc Hồng Palace (Hải Phòng) mang đến mô hình Trung tâm Triển lãm Việt Nam bằng xôi gấc và hoa. Tác phẩm này sẽ tha gia xác lập kỷ lục "Mô hình bằng xôi lớn nhất Việt Nam", được chứng nhận bởi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Viện Kỷ lục Việt Nam vào ngày 31/10.
Khu vực ẩm thực thu hút du khách ghé thăm. Mọi người không chỉ được trải nghiệm các món ăn địa phương mà còn được xem cách chế biến món ăn đó.
Ngoài phục vụ ăn uống, ban tổ chức còn mang đến nhiều hoạt động như biểu diễn ca nhạc, DJ, minigame trong suốt các ngày diễn ra hội chợ (từ nay cho đến 4/11). Điểm nhấn của lễ hội là du khách có thể được gặp gỡ và thưởng thức món ăn từ những đầu bếp nổi tiếng như "giám khảo Master Chef" Phạm Tuấn Hải với món sườn cừu nướng thảo mộc; "vua bếp" người Pháp Benoit Leloup hay chuyên gia BBQ thế giới Don David (Phó Chủ tịch Hiệp hội Nướng thế giới) trổ tài.
Hội chợ Mùa Thu mở cửa đón du khách Thủ đô và cả nước từ ngày 26/10 đến hết ngày 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ban tổ chức cho biết ngoài hoạt động xúc tiến thương mại với hơn 3.000 gian hàng, hội chợ còn là điểm đến của hàng loạt trải nghiệm vui chơi giải trí, đặc biệt tôn vinh văn hóa truyền thống với sự tham gia của các nghệ nhân.
Yên Chi - Tùng Đinh