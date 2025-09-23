'Trại ly hôn' cho phụ nữ Ấn Độ

Bị xã hội phán xét sau khi ly hôn, Rafia Afi lập ra các "trại chữa lành", giúp hàng trăm phụ nữ tìm lại nụ cười và sự độc lập sau những cuộc hôn nhân bất hạnh.

Trên chuyến xe buýt băng qua thị trấn Vagamon, 15 phụ nữ đội hijab cùng ngân nga, vỗ tay và đung đưa theo nhịp bài hát. Khi xuống xe, họ bắt đầu leo núi qua những đồn điền trà. Đến một đỉnh đồi, họ dừng lại, hướng mặt ra thung lũng, nắm tay nhau và hát những bài về sự tự do.

Đây là "trại ly hôn" đầu tiên ở Ấn Độ, do Rafia Afi, 31 tuổi, sáng lập, dành cho phụ nữ đã ly hôn, ly thân, góa hoặc đang gặp khó khăn trong các mối quan hệ.

Ly hôn vẫn là vấn đề nhạy cảm và thường bị coi là cấm kỵ trong nhiều gia đình Ấn Độ. Khảo sát của tổ chức tư vấn pháp lý The Legal Crusader cho thấy tỷ lệ ly hôn chính thức chỉ khoảng 1%, nhưng nhiều vụ không được đăng ký hoặc bị xã hội phớt lờ. Ở các thành phố lớn như Delhi, Mumbai, Bengaluru, tỷ lệ ly hôn đã tăng trên 30% vào năm ngoái.

Sau khi ly hôn vào năm ngoái, Rafia Afi bắt đầu chia sẻ nội dung về quá trình chữa lành và làm mẹ đơn thân trên mạng xã hội, thu hút nhiều phụ nữ đồng cảnh ngộ. Cô nhận thấy nhiều phụ nữ giống mình, không được gia đình, bạn bè hỗ trợ mà còn phải đối mặt với sự phán xét của xã hội.

Trải nghiệm này khơi nguồn ý tưởng Break Free Stories, các trại "chữa lành" sau ly hôn cho phụ nữ. Các kỳ nghỉ dưỡng theo chủ đề thiên nhiên kéo dài hai ngày, tổ chức vào vài cuối tuần mỗi tháng, đón 15-20 phụ nữ với mức phí từ 15 USD.

Các hoạt động chính trong trại bao gồm đi bộ đường dài, nhảy múa và ca hát. Khi phụ nữ cảm thấy thoải mái, họ tham gia trò chuyện, chữa lành trong không gian an toàn, không bị phán xét, đồng thời thảo luận về độc lập tài chính.

Khảo sát Sức khỏe và Gia đình Ấn Độ cho thấy 32% phụ nữ đã kết hôn trong độ tuổi 18-49 báo cáo bị bạo lực gia đình. Phụ nữ thường chịu áp lực duy trì các cuộc hôn nhân bị lạm dụng.

Afi cho biết các vụ tự tử và giết người liên quan bạo lực hôn nhân vẫn đang tăng. Cô muốn động viên họ rằng rời khỏi một cuộc hôn nhân tồi tệ là hành động can đảm.

"Phụ nữ Ấn bị ràng trong định kiến ly hôn là điều đáng xấu hổ", cô nói. "Thậm chí, nhiều người lựa chọn cái chết thay vì chấm dứt hôn nhân".

Nhiều người trong số 150 phụ nữ tham gia các trại nói rằng trải nghiệm này đã thay đổi cuộc đời họ. Surya Kalarikkal, 37 tuổi, cho biết cuộc hôn nhân của cô đầy đau khổ và việc ly hôn rất khó khăn, khiến cô quên cách mỉm cười thật sự.

Ở trại ly hôn, cô được khóc, cười và giải phóng tất cả cảm xúc lần đầu sau 15 năm.

Một nhóm phụ nữ tham gia "trại ly hôn" tại thị trấn Vagamon, bang Kerala, tháng 8/2025. Ảnh: Guardian

Shifna, 45 tuổi, cho biết nghe câu chuyện đau khổ của người khác giúp cô bớt cô đơn và tìm động lực để tiếp tục cuộc sống. Buổi tối, họ đốt lửa trại và trò chuyện suốt đêm. Câu chuyện của Shifna đã truyền cảm hứng, giúp nhiều phụ nữ khác có thêm dũng khí rời bỏ mối quan hệ độc hại.

Các trại ly hôn ở Ấn Độ phổ biến đến mức Afi dự định mở rộng, tổ chức thêm trại tại Bengaluru và Mumbai. Mỗi cuối tuần, khi các phụ nữ ôm, cảm ơn và giữ liên lạc với nhau, cô thấy hạnh phúc.

"Tôi thấy họ có khởi đầu mới sau cuộc hôn nhân tan vỡ", cô nói.

Ngọc Ngân (Theo Guardian)