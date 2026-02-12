Nghe thì đơn giản như hỏi về một loại trái cây, nhưng đáp án lại khiến nhiều người bật cười vì độ “xoắn não”.

Tiếng Việt có vô vàn câu đố mẹo khiến người nghe phải đổi hướng tư duy trong tích tắc. Câu hỏi hôm nay tưởng như đang nói về một loại trái cây quen thuộc, nhưng thực chất lại không hề liên quan đến ăn uống. "Trái gì lúc nào cũng ngược?" nghe qua có vẻ đơn giản, ai cũng nghĩ đến một vật gì đó bị lật úp hay mọc sai hướng.

Trái gì lúc nào cũng ngược? Ảnh minh họa.

Có người đoán trái đất vì có hai bán cầu đối nhau, có người lại liên tưởng đến những loại quả treo ngược trên cây. Thế nhưng càng suy nghĩ theo nghĩa đen, bạn lại càng đi xa khỏi đáp án. Điểm thú vị của câu đố nằm ở chỗ phải hiểu chữ "trái" theo một nghĩa khác trong tiếng Việt. Chính sự đa nghĩa và linh hoạt ấy làm nên nét hấp dẫn đặc biệt của ngôn ngữ chúng ta.

Mộc Trà