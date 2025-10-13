Các nhà nghiên cứu NASA phát hiện cả hai bán cầu của Trái Đất đều đang tối đi nhưng Bắc bán cầu tối đi nhanh hơn.

Dữ liệu vệ tinh cho thấy suất phản chiếu của Trái Đất đang thay đổi. Ảnh: Yahoo

Yahoo hôm 11/10 đưa tin một nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu từ 24 năm khảo sát vệ tinh của NASA phát hiện Trái Đất đang trở nên tối hơn với sự khác biệt rõ rệt giữa Bắc bán cầu và Nam bán cầu. Nhóm chuyên gia đứng đầu là Norman G. Loeb ở Trung tâm nghiên cứu Langley của NASA, xem xét dữ liệu thu thập bởi dự án Hệ thống năng lượng bức xạ của mây và Trái Đất (CERES), bắt đầu giai đoạn đầu tiên năm 1997.

Theo NASA giải thích, khí hậu được kiểm soát bởi lượng ánh sáng Mặt Trời mà Trái Đất hấp thụ và lượng năng lượng hồng ngoại phát vào không gian. Những đại lượng này tạo thành ngân sách bức xạ của Trái Đất (ERB), tức sự cân bằng giữa năng lượng bức xạ Mặt Trời mà Trái Đất nhận được và năng lượng bức xạ mà Trái Đất phát ra không gian.

Dự án CERES cung cấp quan sát vệ tinh về ERB và mây, sử dụng kết quả đo lường từ các thiết bị bay trên nhiều vệ tinh cùng dữ liệu từ nguồn khác để tạo ra tập hợp thông tin toàn diện cho nghiên cứu khí hậu, thời tiết và khoa học ứng dụng. ERB là yếu tố quan trọng thúc đẩy lưu thông đại dương và khí quyển, do đó việc xác định chính xác nơi Trái Đất đang nhận và mất năng lượng rất quan trọng trong tình hình khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ. Khi đi sâu phân tích dữ liệu, nhóm nghiên cứu phát hiện suất phản chiếu của Trái Đất (lượng bức xạ Mặt Trời mà nó phản xạ trở lại không gian) đang thay đổi.

Theo nhóm nghiên cứu, lưu thông của hệ thống khí quyển - đại dương liên quan chặt chẽ tới sự phân bố năng lượng bức xạ trong hệ thống khí hậu. Sử dụng quan sát từ vệ tinh, các nhà nghiên cứu nhận thấy trong khi cả hai bán cầu đều đang tối đi, Bắc bán cầu tối đi với tốc độ nhanh hơn do hấp thụ nhiều bức xạ Mặt Trời hơn Nam bán cầu nhưng phát ra lượng bức xạ sóng dài cao hơn. Một loạt yếu tố khác như mây, tuyết phủ và hơi nước trong khí quyển đều góp phần vào hiệu ứng này.

Các nghiên cứu trước đây chỉ ra có thể bù đắp sự mất cân bằng giữa hai bán cầu bằng lưu thông của đại dương và khí quyển, nhưng nghiên cứu mới công bố trên tạp chí PNAS cho thấy điều đó không thể bù đắp cho những khác biệt chủ chốt. Tình trạng tối đi của Bắc bán cầu so với Nam bán cầu là do thay đổi của một số đặc điểm như tương tác bức xạ - aerosol, suất phản chiếu bề mặt, hơi nước vốn không thể bù đắp bằng lượng mây, chứng tỏ có một giới hạn đối với vai trò của mây trong việc duy trì cân xứng suất phản chiếu giữa hai bán cầu.

Theo Yahoo, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện Bắc bán cầu đang ấm lên nhiều hơn so với Nam bán cầu và vùng nhiệt đới của khu vực này trở nên ẩm ướt hơn, hé lộ thay đổi trong lưu thông khí quyển quy mô lớn trên hành tinh. Trái Đất có ít bề mặt sáng hơn kéo theo hiện tượng ấm lên mạnh hơn, khiến băng tan chảy dẫn tới diện tích bề mặt sáng càng ít hơn và chu kỳ cứ thế lặp lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy Bắc bán cầu có thể tiếp tục ấm lên nhanh hơn Nam bán cầu và mây đóng vai trò ít đi trong phân phối lại nhiệt quanh hành tinh.

An Khang (Theo IFL Science/Yahoo)